https://ria.ru/20221007/lani-1823401028.html

Московский "Дом лани" не закроется после начала брачного периода у животных

Московский "Дом лани" не закроется после начала брачного периода у животных - РИА Новости, 12.10.2022

Московский "Дом лани" не закроется после начала брачного периода у животных

Московский "Дом лани" в этом году не будет закрываться после начала брачного периода у животных, на смотровой площадке вольерного комплекса для безопасности... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-07T19:19

2022-10-07T19:19

2022-10-12T15:22

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Московский "Дом лани" в этом году не будет закрываться после начала брачного периода у животных, на смотровой площадке вольерного комплекса для безопасности посетителей установлено дополнительное ограждение, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Главные жильцы вольерного комплекса "Дом лани" готовятся к брачному сезону. В предыдущие годы с началом гона "Дом лани" Мосприроды закрывался, но теперь на смотровой площадке вольерного комплекса появилось дополнительное ограждение, так что он по-прежнему открыт для посетителей", - говорится в сообщении.Отмечается, что "конфетно-букетный" период начинается у европейских ланей в октябре. В его преддверии бархатистые лопатообразные рога самцов превратились в "окостеневшие". С их помощью животные привлекают внимание самок и борются с соперниками. Уточняется, что в скором времени лани обновят и свои "наряды" – для зимней маскировки коричневая шубка меняется на пепельно-сероватую.Однако в сообщении москвичей предупредили, что не стоит подходить слишком близко к животным. Самцы лани могут принять человека за соперника и попытаться ударить рогами.

https://ria.ru/20221006/ptitsy-1821982518.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы, мосприрода