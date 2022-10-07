https://ria.ru/20221007/lani-1823401028.html
Московский "Дом лани" не закроется после начала брачного периода у животных
Московский "Дом лани" не закроется после начала брачного периода у животных - РИА Новости, 12.10.2022
Московский "Дом лани" не закроется после начала брачного периода у животных
Московский "Дом лани" в этом году не будет закрываться после начала брачного периода у животных, на смотровой площадке вольерного комплекса для безопасности... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-07T19:19
2022-10-07T19:19
2022-10-12T15:22
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Московский "Дом лани" в этом году не будет закрываться после начала брачного периода у животных, на смотровой площадке вольерного комплекса для безопасности посетителей установлено дополнительное ограждение, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Главные жильцы вольерного комплекса "Дом лани" готовятся к брачному сезону. В предыдущие годы с началом гона "Дом лани" Мосприроды закрывался, но теперь на смотровой площадке вольерного комплекса появилось дополнительное ограждение, так что он по-прежнему открыт для посетителей", - говорится в сообщении.Отмечается, что "конфетно-букетный" период начинается у европейских ланей в октябре. В его преддверии бархатистые лопатообразные рога самцов превратились в "окостеневшие". С их помощью животные привлекают внимание самок и борются с соперниками. Уточняется, что в скором времени лани обновят и свои "наряды" – для зимней маскировки коричневая шубка меняется на пепельно-сероватую.Однако в сообщении москвичей предупредили, что не стоит подходить слишком близко к животным. Самцы лани могут принять человека за соперника и попытаться ударить рогами.
https://ria.ru/20221006/ptitsy-1821982518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Мосприрода