https://ria.ru/20221007/kazakhstan-1822154572.html

Бывшему первому заместителю секретаря совбеза Казахстана огласили приговор

Бывшему первому заместителю секретаря совбеза Казахстана огласили приговор - РИА Новости, 07.10.2022

Бывшему первому заместителю секретаря совбеза Казахстана огласили приговор

Бывший первый заместитель секретаря совета безопасности Казахстана Марат Шайхутдинов приговорен к семи годам лишения свободы за разглашение государственных... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T10:38

2022-10-07T10:38

2022-10-07T11:11

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АЛМА-АТА, 7 окт - РИА Новости. Бывший первый заместитель секретаря совета безопасности Казахстана Марат Шайхутдинов приговорен к семи годам лишения свободы за разглашение государственных секретов, сообщила пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ) республики."Двадцать первого сентября 2022 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Астаны М.Шайхутдинов признан виновным по статье 185 часть 3 ("незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов") Уголовного кодекса Республики Казахстан и приговорен к семи годам заключения с лишением права занимать должности на государственной службе", - говорится в сообщении пресс-службы КНБ.Кроме того, согласно пресс-релизу, в рамках этого же уголовного дела по статье "государственная измена" к 11 годам и трем месяцам лишения свободы приговорен руководитель центра стратегических исследований в международном научном комплексе "Астана" Леонид Скаковский. По статье "шпионаж" 11 лет получил научный сотрудник этого же центра Олег Ждан."С учетом реализации других этапов комплекса специальных мероприятий данные о принадлежности иностранных спецслужб и иные сведения, в том числе по фигурантам уголовных дел, разглашению не подлежат", - говорится в сообщении комитета.

https://ria.ru/20220830/arest-1813062681.html

https://ria.ru/20220930/prigovor-1820768080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, казахстан, астана