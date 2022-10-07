https://ria.ru/20221007/kazakhstan-1822154572.html
Бывшему первому заместителю секретаря совбеза Казахстана огласили приговор
Бывшему первому заместителю секретаря совбеза Казахстана огласили приговор - РИА Новости, 07.10.2022
Бывшему первому заместителю секретаря совбеза Казахстана огласили приговор
Бывший первый заместитель секретаря совета безопасности Казахстана Марат Шайхутдинов приговорен к семи годам лишения свободы за разглашение государственных... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:38
2022-10-07T10:38
2022-10-07T11:11
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АЛМА-АТА, 7 окт - РИА Новости. Бывший первый заместитель секретаря совета безопасности Казахстана Марат Шайхутдинов приговорен к семи годам лишения свободы за разглашение государственных секретов, сообщила пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ) республики."Двадцать первого сентября 2022 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Астаны М.Шайхутдинов признан виновным по статье 185 часть 3 ("незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов") Уголовного кодекса Республики Казахстан и приговорен к семи годам заключения с лишением права занимать должности на государственной службе", - говорится в сообщении пресс-службы КНБ.Кроме того, согласно пресс-релизу, в рамках этого же уголовного дела по статье "государственная измена" к 11 годам и трем месяцам лишения свободы приговорен руководитель центра стратегических исследований в международном научном комплексе "Астана" Леонид Скаковский. По статье "шпионаж" 11 лет получил научный сотрудник этого же центра Олег Ждан."С учетом реализации других этапов комплекса специальных мероприятий данные о принадлежности иностранных спецслужб и иные сведения, в том числе по фигурантам уголовных дел, разглашению не подлежат", - говорится в сообщении комитета.
https://ria.ru/20220830/arest-1813062681.html
https://ria.ru/20220930/prigovor-1820768080.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, казахстан, астана
В мире, Казахстан, Астана
10:38 07.10.2022 (обновлено: 11:11 07.10.2022)
Бывшему первому заместителю секретаря совбеза Казахстана огласили приговор
Бывший первый замсекретаря совбеза Казахстана получил срок за разглашение гостайны
АЛМА-АТА, 7 окт - РИА Новости. Бывший первый заместитель секретаря совета безопасности Казахстана Марат Шайхутдинов приговорен к семи годам лишения свободы за разглашение государственных секретов, сообщила пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ) республики.
"Двадцать первого сентября 2022 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Астаны
М.Шайхутдинов признан виновным по статье 185 часть 3 ("незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов") Уголовного кодекса Республики Казахстан и приговорен к семи годам заключения с лишением права занимать должности на государственной службе", - говорится в сообщении пресс-службы КНБ.
Кроме того, согласно пресс-релизу, в рамках этого же уголовного дела по статье "государственная измена" к 11 годам и трем месяцам лишения свободы приговорен руководитель центра стратегических исследований в международном научном комплексе "Астана" Леонид Скаковский. По статье "шпионаж" 11 лет получил научный сотрудник этого же центра Олег Ждан.
"С учетом реализации других этапов комплекса специальных мероприятий данные о принадлежности иностранных спецслужб и иные сведения, в том числе по фигурантам уголовных дел, разглашению не подлежат", - говорится в сообщении комитета.