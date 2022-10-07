https://ria.ru/20221007/katastrofa-1822125072.html

США предупредили о катастрофе из-за Украины

США предупредили о катастрофе из-за Украины - РИА Новости, 07.10.2022

США предупредили о катастрофе из-за Украины

США предупредили о катастрофе из-за Украины

2022-10-07T06:53

2022-10-07T06:53

2022-10-07T06:56

в мире

владимир зеленский

джейк салливан

йенс столтенберг

украина

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нато

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Вступление Украины в НАТО приведет к катастрофическим результатам для США, пишет в статье для американского издания The Federalist вице-президент группы по внешней политике фонда Stand Together и ветеран войны в Ираке Дэн Колдуэлл."Глупо тратить десятки миллиардов на расширение НАТО за счет Украины или других европейских стран во времена рекордной инфляции, государственного долга в 30 триллионов долларов и растущей угрозы со стороны Китая в Азии", - говорится в публикации.Американцам, пишет Колдуэлл, членство Украины в НАТО обошлось бы очень дорого. Первоначальные затраты составили бы до 27 миллиардов долларов, а ежегодные расходы американских налогоплательщиков — до 11 миллиардов долларов. Также США пришлось бы постоянно размещать в Европе многотысячные контингенты, а ведь их вооруженные силы и без того перегружены и недостаточно укомплектованы.Однако "слепая преданность альянсу часто берет верх над здравым смыслом", резюмирует эксперт.Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал такой шаг несвоевременным, а генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя это заявление Зеленского, заявил, что, несмотря на неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", решение о принятии новых стран в альянс должно приниматься всеми его членами консенсусно. Он добавил, что блок сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.Ранее в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес Москвы. Теперь, как подчеркнул глава государства, со стороны Вашингтона в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Путин подчеркивал: в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, заявлял он.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221006/nato-1821907339.html

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в мире, владимир зеленский, джейк салливан, йенс столтенберг, украина, сша, нато, россия, владимир путин