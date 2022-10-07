https://ria.ru/20221007/izrail-1822314749.html
Израиль отменяет очередное "коронавирусное ограничение" для въезда в страну
Израиль отменяет очередное "коронавирусное ограничение" для въезда в страну - РИА Новости, 07.10.2022
Израиль отменяет очередное "коронавирусное ограничение" для въезда в страну
Министерство здравоохранение Израиля приняло решение отменить требование о заполнении декларации на въезд, которое ранее было необходимо перед вылетом в это... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T18:08
2022-10-07T18:08
2022-10-07T18:08
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Министерство здравоохранение Израиля приняло решение отменить требование о заполнении декларации на въезд, которое ранее было необходимо перед вылетом в это государство, сообщает пресс-служба Минтуризма страны.Послабления вступят в силу с полуночи (время израильское) субботы 8 октября на воскресенье 9 октября 2022.Решение принято в связи с продолжающимся снижением подтвержденных случаев COVID-19 в стране.Большую часть коронавирусных ограничений Израиль уже отменил. В частности, с мая этого года нет необходимости проходить ПЦР-тесты перед вылетом туда.
https://ria.ru/20220527/izrail-1791130033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Туризм, Израиль, Новости - Туризм, туристы, Коронавирус COVID-19, куда можно лететь, Отдых на море
Израиль отменяет очередное "коронавирусное ограничение" для въезда в страну
Израиль отменил декларации на въезд, введенные из-за коронавируса