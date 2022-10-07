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Израиль отменяет очередное "коронавирусное ограничение" для въезда в страну - РИА Новости, 07.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221007/izrail-1822314749.html
Израиль отменяет очередное "коронавирусное ограничение" для въезда в страну
Израиль отменяет очередное "коронавирусное ограничение" для въезда в страну - РИА Новости, 07.10.2022
Израиль отменяет очередное "коронавирусное ограничение" для въезда в страну
Министерство здравоохранение Израиля приняло решение отменить требование о заполнении декларации на въезд, которое ранее было необходимо перед вылетом в это... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T18:08
2022-10-07T18:08
туризм
туризм
израиль
новости - туризм
туристы
коронавирус covid-19
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Министерство здравоохранение Израиля приняло решение отменить требование о заполнении декларации на въезд, которое ранее было необходимо перед вылетом в это государство, сообщает пресс-служба Минтуризма страны.Послабления вступят в силу с полуночи (время израильское) субботы 8 октября на воскресенье 9 октября 2022.Решение принято в связи с продолжающимся снижением подтвержденных случаев COVID-19 в стране.Большую часть коронавирусных ограничений Израиль уже отменил. В частности, с мая этого года нет необходимости проходить ПЦР-тесты перед вылетом туда.
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туризм, израиль, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Израиль, Новости - Туризм, туристы, Коронавирус COVID-19, куда можно лететь, Отдых на море
18:08 07.10.2022
 
Израиль отменяет очередное "коронавирусное ограничение" для въезда в страну

Израиль отменил декларации на въезд, введенные из-за коронавируса

© AP Photo / Oded BaliltyЛюди играют в волейбол на пляже в Тель-Авиве
Люди играют в волейбол на пляже в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Oded Balilty
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Министерство здравоохранение Израиля приняло решение отменить требование о заполнении декларации на въезд, которое ранее было необходимо перед вылетом в это государство, сообщает пресс-служба Минтуризма страны.
Послабления вступят в силу с полуночи (время израильское) субботы 8 октября на воскресенье 9 октября 2022.
Решение принято в связи с продолжающимся снижением подтвержденных случаев COVID-19 в стране.
Большую часть коронавирусных ограничений Израиль уже отменил. В частности, с мая этого года нет необходимости проходить ПЦР-тесты перед вылетом туда.
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