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Израиль отменяет почти все коронавирусные ограничения - РИА Новости, 17.05.2022
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Туризм
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Израиль отменяет почти все коронавирусные ограничения
Израиль отменяет почти все коронавирусные ограничения - РИА Новости, 17.05.2022
Израиль отменяет почти все коронавирусные ограничения
Министерство здравоохранения Израиля сообщило об отмене требования о прохождении ПЦР-тестов перед вылетом в страну. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T16:59
2022-05-17T17:00
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
израиль
коронавирус covid-19
куда поехать
куда можно лететь
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Министерство здравоохранения Израиля сообщило об отмене требования о прохождении ПЦР-тестов перед вылетом в страну.Как уточнили в пресс-службе министерства туризма, новые правила въезда вступят в силу с 21 мая 2022 года.Ранее власти уже сообщали об отмене ПЦР-тестирования на коронавирус по прибытии в Израиль. Теперь необходимости находиться в карантине по прилете.Однако в министерстве уточняют, что все еще нужно заполнять декларацию в течение 48 часов до отправления в Израиль, а также находиться в маске во время международного перелета.
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туризм, новости - туризм, туристы, израиль, коронавирус covid-19, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
16:59 17.05.2022 (обновлено: 17:00 17.05.2022)
 
Израиль отменяет почти все коронавирусные ограничения

С 21 мая в Израиле отменяются почти все ковидные ограничения

© AP Photo / Oded BaliltyОтдыхающие на пляже в Тель-Авиве
Отдыхающие на пляже в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Oded Balilty
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Министерство здравоохранения Израиля сообщило об отмене требования о прохождении ПЦР-тестов перед вылетом в страну.
Как уточнили в пресс-службе министерства туризма, новые правила въезда вступят в силу с 21 мая 2022 года.
Ранее власти уже сообщали об отмене ПЦР-тестирования на коронавирус по прибытии в Израиль. Теперь необходимости находиться в карантине по прилете.
Однако в министерстве уточняют, что все еще нужно заполнять декларацию в течение 48 часов до отправления в Израиль, а также находиться в маске во время международного перелета.
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