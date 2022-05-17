https://ria.ru/20220517/izrail-1789036375.html
Израиль отменяет почти все коронавирусные ограничения
Израиль отменяет почти все коронавирусные ограничения - РИА Новости, 17.05.2022
Израиль отменяет почти все коронавирусные ограничения
Министерство здравоохранения Израиля сообщило об отмене требования о прохождении ПЦР-тестов перед вылетом в страну. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T16:59
2022-05-17T16:59
2022-05-17T17:00
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Министерство здравоохранения Израиля сообщило об отмене требования о прохождении ПЦР-тестов перед вылетом в страну.Как уточнили в пресс-службе министерства туризма, новые правила въезда вступят в силу с 21 мая 2022 года.Ранее власти уже сообщали об отмене ПЦР-тестирования на коронавирус по прибытии в Израиль. Теперь необходимости находиться в карантине по прилете.Однако в министерстве уточняют, что все еще нужно заполнять декларацию в течение 48 часов до отправления в Израиль, а также находиться в маске во время международного перелета.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, израиль, коронавирус covid-19, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
16:59 17.05.2022 (обновлено: 17:00 17.05.2022)
Израиль отменяет почти все коронавирусные ограничения
С 21 мая в Израиле отменяются почти все ковидные ограничения
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Министерство здравоохранения Израиля сообщило об отмене требования о прохождении ПЦР-тестов перед вылетом в страну.
Как уточнили в пресс-службе министерства туризма, новые правила въезда вступят в силу с 21 мая 2022 года.
Ранее власти уже сообщали об отмене ПЦР-тестирования на коронавирус по прибытии в Израиль. Теперь необходимости находиться в карантине по прилете.
Однако в министерстве уточняют, что все еще нужно заполнять декларацию в течение 48 часов до отправления в Израиль, а также находиться в маске во время международного перелета.