https://ria.ru/20220517/izrail-1789036375.html

Израиль отменяет почти все коронавирусные ограничения

Израиль отменяет почти все коронавирусные ограничения - РИА Новости, 17.05.2022

Израиль отменяет почти все коронавирусные ограничения

Министерство здравоохранения Израиля сообщило об отмене требования о прохождении ПЦР-тестов перед вылетом в страну. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T16:59

2022-05-17T16:59

2022-05-17T17:00

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Министерство здравоохранения Израиля сообщило об отмене требования о прохождении ПЦР-тестов перед вылетом в страну.Как уточнили в пресс-службе министерства туризма, новые правила въезда вступят в силу с 21 мая 2022 года.Ранее власти уже сообщали об отмене ПЦР-тестирования на коронавирус по прибытии в Израиль. Теперь необходимости находиться в карантине по прилете.Однако в министерстве уточняют, что все еще нужно заполнять декларацию в течение 48 часов до отправления в Израиль, а также находиться в маске во время международного перелета.

https://ria.ru/20220505/izrail-1786778607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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