https://ria.ru/20221007/grossi-1822365158.html

Гросси посетит Россию в начале следующей недели

Гросси посетит Россию в начале следующей недели - РИА Новости, 07.10.2022

Гросси посетит Россию в начале следующей недели

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Россию в начале следующей недели, он намерен обсудить создание зоны ядерной безопасности и защиты вокруг... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T20:09

2022-10-07T20:09

2022-10-07T21:57

в мире

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ВЕНА, 7 окт - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Россию в начале следующей недели, он намерен обсудить создание зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС как можно скорее."Генеральный директор был вчера в Киеве для обсуждения с президентом Владимиром Зеленским ситуации на ЗАЭС и предложения МАГАТЭ создать зону ядерной безопасности и защиты вокруг объекта. Он посетит Российскую Федерацию в начале следующей недели для дальнейших консультаций этому по плану с целью согласовать и ввести его в действие как можно скорее", - говорится в заявлении на сайте организации.

https://ria.ru/20221007/magate-1822307114.html

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в мире, магатэ, россия, рафаэль гросси, владимир зеленский, киев, запорожская аэс