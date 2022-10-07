https://ria.ru/20221007/grossi-1822365158.html
Гросси посетит Россию в начале следующей недели
Гросси посетит Россию в начале следующей недели - РИА Новости, 07.10.2022
Гросси посетит Россию в начале следующей недели
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Россию в начале следующей недели, он намерен обсудить создание зоны ядерной безопасности и защиты вокруг... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T20:09
2022-10-07T20:09
2022-10-07T21:57
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ВЕНА, 7 окт - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Россию в начале следующей недели, он намерен обсудить создание зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС как можно скорее."Генеральный директор был вчера в Киеве для обсуждения с президентом Владимиром Зеленским ситуации на ЗАЭС и предложения МАГАТЭ создать зону ядерной безопасности и защиты вокруг объекта. Он посетит Российскую Федерацию в начале следующей недели для дальнейших консультаций этому по плану с целью согласовать и ввести его в действие как можно скорее", - говорится в заявлении на сайте организации.
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в мире, магатэ, россия, рафаэль гросси, владимир зеленский, киев, запорожская аэс
В мире, МАГАТЭ, Россия, Рафаэль Гросси, Владимир Зеленский, Киев, Запорожская АЭС
20:09 07.10.2022 (обновлено: 21:57 07.10.2022)
Гросси посетит Россию в начале следующей недели
Гросси во время визита в Россию намерен обсудить создание защитной зоны вокруг ЗАЭС