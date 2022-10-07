05:14 07.10.2022 (обновлено: 05:32 07.10.2022)
СМИ: ЕС направит миссию для делимитации границ Армении и Азербайджана
AFP: ЕС отправит "гражданскую миссию" в рамках делимитации границ Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Евросоюз направит "гражданскую миссию", которая будет способствовать делимитации границ Армении и Азербайджана, передает агентство Франс Пресс.
"Миссия приступит к работе в октябре и продлится максимум два месяца. Цель миссии - укрепить доверие между двумя странами и своими отчетами внести вклад в деятельность комиссий по демаркации границы", - говорится в совместном заявлении, опубликованном после переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, главы французского государства Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.
Как отмечается, миссия будет развернута в приграничных районах Армении.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
28 сентября, 19:44Армения обвинила Азербайджан в минометном обстреле на границе