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СМИ: ЕС направит миссию для делимитации границ Армении и Азербайджана - РИА Новости, 07.10.2022
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СМИ: ЕС направит миссию для делимитации границ Армении и Азербайджана
СМИ: ЕС направит миссию для делимитации границ Армении и Азербайджана - РИА Новости, 07.10.2022
СМИ: ЕС направит миссию для делимитации границ Армении и Азербайджана
Евросоюз направит "гражданскую миссию", которая будет способствовать делимитации границ Армении и Азербайджана, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T05:14
2022-10-07T05:32
в мире
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Евросоюз направит "гражданскую миссию", которая будет способствовать делимитации границ Армении и Азербайджана, передает агентство Франс Пресс.Как отмечается, миссия будет развернута в приграничных районах Армении.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
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в мире, никол пашинян, ильхам алиев, эммануэль макрон, армения, азербайджан, россия, одкб
В мире, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Эммануэль Макрон, Армения, Азербайджан, Россия, ОДКБ
05:14 07.10.2022 (обновлено: 05:32 07.10.2022)
 
СМИ: ЕС направит миссию для делимитации границ Армении и Азербайджана

AFP: ЕС отправит "гражданскую миссию" в рамках делимитации границ Армении и Азербайджана

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Евросоюз направит "гражданскую миссию", которая будет способствовать делимитации границ Армении и Азербайджана, передает агентство Франс Пресс.
"Миссия приступит к работе в октябре и продлится максимум два месяца. Цель миссии - укрепить доверие между двумя странами и своими отчетами внести вклад в деятельность комиссий по демаркации границы", - говорится в совместном заявлении, опубликованном после переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, главы французского государства Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.
Как отмечается, миссия будет развернута в приграничных районах Армении.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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В миреНикол ПашинянИльхам АлиевЭммануэль МакронАрменияАзербайджанРоссияОДКБ
 
 
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