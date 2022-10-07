https://ria.ru/20221007/granitsa-1822122926.html

СМИ: ЕС направит миссию для делимитации границ Армении и Азербайджана

СМИ: ЕС направит миссию для делимитации границ Армении и Азербайджана - РИА Новости, 07.10.2022

СМИ: ЕС направит миссию для делимитации границ Армении и Азербайджана

Евросоюз направит "гражданскую миссию", которая будет способствовать делимитации границ Армении и Азербайджана, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T05:14

2022-10-07T05:14

2022-10-07T05:32

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Евросоюз направит "гражданскую миссию", которая будет способствовать делимитации границ Армении и Азербайджана, передает агентство Франс Пресс.Как отмечается, миссия будет развернута в приграничных районах Армении.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220928/obstrel-1820182584.html

армения

азербайджан

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в мире, никол пашинян, ильхам алиев, эммануэль макрон, армения, азербайджан, россия, одкб