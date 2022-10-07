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СМИ: Германия предложила ЕС договориться с Азией для снижения цен на газ - РИА Новости, 07.10.2022
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СМИ: Германия предложила ЕС договориться с Азией для снижения цен на газ
СМИ: Германия предложила ЕС договориться с Азией для снижения цен на газ - РИА Новости, 07.10.2022
СМИ: Германия предложила ЕС договориться с Азией для снижения цен на газ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился к странам ЕС с предложением формирования союза со странами Азии, которые являются крупными импортерами газа, для снижения цен... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T18:07
2022-10-07T19:34
германия
евросоюз
азия
россия
g7
олаф шольц
япония
южная корея
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БЕРЛИН, 7 окт — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился к странам ЕС с предложением формирования союза со странами Азии, которые являются крупными импортерами газа, для снижения цен на газ, в том числе чтобы совместно обратиться с этим вопросом к странам-экспортерам, пишет издание Politico со ссылкой на источники и дипломатов.По данным источников, Шольц обратился с таким предложением к европейским лидерам на саммите в Праге. Согласно предлагаемому варианту, Германия хочет воспользоваться статусом председателя G7, который она сохраняет до конца года, для формирования такого союза."Союз позволил бы ЕС скооперироваться с такими странами, как Япония и Южная Корея, которые являются одними из крупнейших мировых покупателей LNG, чтобы избежать перебивания цены. Он также может быть использован для совместного обращения к крупным странам — экспортерам газа, таким как США, Канада и Норвегия, и убеждения их снизить цены", — говорится в материале.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен и на российский газ. В конце августа она сообщила, что Еврокомиссия работает над оперативными и долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива. Однако в конце сентября министры энергетики стран ЕС не согласовали введение потолка цен на газ из России, против были, по словам главы МИД Венгрии Петер Сийярто, "несколько больших, сильных стран Европы".Ранее президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.Запад уже усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В России не раз заявляли, что страна решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221007/gaz-1822341522.html
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германия, евросоюз, азия, россия, g7, олаф шольц, япония, южная корея, в мире, экономика, природный газ, еврокомиссия, цены, европа
Германия, Евросоюз, Азия, Россия, G7, Олаф Шольц, Япония, Южная Корея, В мире, Экономика, Природный газ, Еврокомиссия, Цены, Европа
18:07 07.10.2022 (обновлено: 19:34 07.10.2022)
 
СМИ: Германия предложила ЕС договориться с Азией для снижения цен на газ

Politico: Шольц предложил Евросоюзу договориться со странами Азии для снижения цен на газ

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БЕРЛИН, 7 окт — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился к странам ЕС с предложением формирования союза со странами Азии, которые являются крупными импортерами газа, для снижения цен на газ, в том числе чтобы совместно обратиться с этим вопросом к странам-экспортерам, пишет издание Politico со ссылкой на источники и дипломатов.
По данным источников, Шольц обратился с таким предложением к европейским лидерам на саммите в Праге. Согласно предлагаемому варианту, Германия хочет воспользоваться статусом председателя G7, который она сохраняет до конца года, для формирования такого союза.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 18:42
Цены на газ в Европе опустились ниже 1550 долларов за тысячу кубометров
"Союз позволил бы ЕС скооперироваться с такими странами, как Япония и Южная Корея, которые являются одними из крупнейших мировых покупателей LNG, чтобы избежать перебивания цены. Он также может быть использован для совместного обращения к крупным странам — экспортерам газа, таким как США, Канада и Норвегия, и убеждения их снизить цены", — говорится в материале.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен и на российский газ. В конце августа она сообщила, что Еврокомиссия работает над оперативными и долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива. Однако в конце сентября министры энергетики стран ЕС не согласовали введение потолка цен на газ из России, против были, по словам главы МИД Венгрии Петер Сийярто, "несколько больших, сильных стран Европы".
Ранее президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Запад уже усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В России не раз заявляли, что страна решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 18:31
Еврокомиссия подготовит реформу энергорынка к следующему саммиту ЕС
 
ГерманияЕвросоюзАзияРоссияG7Олаф ШольцЯпонияЮжная КореяВ миреЭкономикаПриродный газЕврокомиссияЦеныЕвропа
 
 
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