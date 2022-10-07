https://ria.ru/20221007/evropa-1822190693.html

В ЕС работают над обеспечением стабильного энергоснабжения, заявил Рютте

В ЕС работают над обеспечением стабильного энергоснабжения, заявил Рютте - РИА Новости, 07.10.2022

В ЕС работают над обеспечением стабильного энергоснабжения, заявил Рютте

Лидеры ЕС работают над обеспечением в Европе стабильного и доступного энергоснабжения, что требует более низких цен на газ, заявил в пятницу премьер-министр... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T12:35

2022-10-07T12:35

2022-10-07T12:35

в мире

марк рютте

урсула фон дер ляйен

олаф шольц

нидерланды

европа

прага

евросоюз

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ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости. Лидеры ЕС работают над обеспечением в Европе стабильного и доступного энергоснабжения, что требует более низких цен на газ, заявил в пятницу премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.В пятницу в Праге проходит неформальный саммит ЕС, на котором будет обсуждаться энергетический кризис, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается обсудить очередные предложения о введении ограничений на цены на газ."На полях неформального саммита ЕС в Праге я поговорил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ситуация в сфере энергетики находится в центре нашего внимания. Мы работаем над обеспечением стабильного и доступного энергоснабжения, что требует более низких цен на газ", - написал Рютте в своем аккаунте в Twitter.

https://ria.ru/20221005/energokrizis-1821830370.html

нидерланды

европа

прага

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Дарья Буймова

в мире, марк рютте, урсула фон дер ляйен, олаф шольц, нидерланды, европа, прага, евросоюз, еврокомиссия