https://ria.ru/20221007/evropa-1822190693.html
В ЕС работают над обеспечением стабильного энергоснабжения, заявил Рютте
В ЕС работают над обеспечением стабильного энергоснабжения, заявил Рютте - РИА Новости, 07.10.2022
В ЕС работают над обеспечением стабильного энергоснабжения, заявил Рютте
Лидеры ЕС работают над обеспечением в Европе стабильного и доступного энергоснабжения, что требует более низких цен на газ, заявил в пятницу премьер-министр... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:35
2022-10-07T12:35
2022-10-07T12:35
в мире
марк рютте
урсула фон дер ляйен
олаф шольц
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европа
прага
евросоюз
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ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости. Лидеры ЕС работают над обеспечением в Европе стабильного и доступного энергоснабжения, что требует более низких цен на газ, заявил в пятницу премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.В пятницу в Праге проходит неформальный саммит ЕС, на котором будет обсуждаться энергетический кризис, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается обсудить очередные предложения о введении ограничений на цены на газ."На полях неформального саммита ЕС в Праге я поговорил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ситуация в сфере энергетики находится в центре нашего внимания. Мы работаем над обеспечением стабильного и доступного энергоснабжения, что требует более низких цен на газ", - написал Рютте в своем аккаунте в Twitter.
https://ria.ru/20221005/energokrizis-1821830370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, марк рютте, урсула фон дер ляйен, олаф шольц, нидерланды, европа, прага, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Марк Рютте, Урсула фон дер Ляйен, Олаф Шольц, Нидерланды, Европа, Прага, Евросоюз, Еврокомиссия
В ЕС работают над обеспечением стабильного энергоснабжения, заявил Рютте
Премьер Нидерландов Рютте заявил, что лидеры ЕС работают над обеспечением энергоснабжения