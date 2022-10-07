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В ЕС работают над обеспечением стабильного энергоснабжения, заявил Рютте - РИА Новости, 07.10.2022
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В ЕС работают над обеспечением стабильного энергоснабжения, заявил Рютте
В ЕС работают над обеспечением стабильного энергоснабжения, заявил Рютте - РИА Новости, 07.10.2022
В ЕС работают над обеспечением стабильного энергоснабжения, заявил Рютте
Лидеры ЕС работают над обеспечением в Европе стабильного и доступного энергоснабжения, что требует более низких цен на газ, заявил в пятницу премьер-министр... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:35
2022-10-07T12:35
в мире
марк рютте
урсула фон дер ляйен
олаф шольц
нидерланды
европа
прага
евросоюз
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ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости. Лидеры ЕС работают над обеспечением в Европе стабильного и доступного энергоснабжения, что требует более низких цен на газ, заявил в пятницу премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.В пятницу в Праге проходит неформальный саммит ЕС, на котором будет обсуждаться энергетический кризис, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается обсудить очередные предложения о введении ограничений на цены на газ."На полях неформального саммита ЕС в Праге я поговорил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ситуация в сфере энергетики находится в центре нашего внимания. Мы работаем над обеспечением стабильного и доступного энергоснабжения, что требует более низких цен на газ", - написал Рютте в своем аккаунте в Twitter.
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в мире, марк рютте, урсула фон дер ляйен, олаф шольц, нидерланды, европа, прага, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Марк Рютте, Урсула фон дер Ляйен, Олаф Шольц, Нидерланды, Европа, Прага, Евросоюз, Еврокомиссия
12:35 07.10.2022
 
В ЕС работают над обеспечением стабильного энергоснабжения, заявил Рютте

Премьер Нидерландов Рютте заявил, что лидеры ЕС работают над обеспечением энергоснабжения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости. Лидеры ЕС работают над обеспечением в Европе стабильного и доступного энергоснабжения, что требует более низких цен на газ, заявил в пятницу премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
В пятницу в Праге проходит неформальный саммит ЕС, на котором будет обсуждаться энергетический кризис, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается обсудить очередные предложения о введении ограничений на цены на газ.
"На полях неформального саммита ЕС в Праге я поговорил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ситуация в сфере энергетики находится в центре нашего внимания. Мы работаем над обеспечением стабильного и доступного энергоснабжения, что требует более низких цен на газ", - написал Рютте в своем аккаунте в Twitter.
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В миреМарк РюттеУрсула фон дер ЛяйенОлаф ШольцНидерландыЕвропаПрагаЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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