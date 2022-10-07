Рейтинг@Mail.ru
Потолок цен на газ может лишить ЕС энергии, заявил премьер Люксембурга - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221007/es-1822168921.html
Потолок цен на газ может лишить ЕС энергии, заявил премьер Люксембурга
Потолок цен на газ может лишить ЕС энергии, заявил премьер Люксембурга - РИА Новости, 07.10.2022
Потолок цен на газ может лишить ЕС энергии, заявил премьер Люксембурга
ЕС может остаться без энергии из-за принятия решения о потолке цен на топливо, включая ограничение стоимости газа, заявил премьер-министр Люксембурга Ксавье... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T11:27
2022-10-07T12:37
люксембург (округ)
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876471_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_7e80af99c5dba784482503fa70cc2cc0.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 окт — РИА Новости. ЕС может остаться без энергии из-за принятия решения о потолке цен на топливо, включая ограничение стоимости газа, заявил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.В пятницу в Праге проходит неформальный саммит ЕС, на котором будет обсуждаться энергетический кризис, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается обсудить очередные предложения о введении ограничений стоимости газа.Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в мировых нефтяных котировках позволяют Москве даже при скидках на ее "черное золото" обеспечивать доходы бюджета.В начале сентября президент Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.Запад уже усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Вашингтона и его союзников, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз подчеркивали, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221006/gaz-1822069472.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221007/gaz-1822164019.html
люксембург (округ)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876471_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_024db6ca717d8afc413c9851f6ecda8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
люксембург (округ), евросоюз, в мире
Люксембург (округ), Евросоюз, В мире
11:27 07.10.2022 (обновлено: 12:37 07.10.2022)
 
Потолок цен на газ может лишить ЕС энергии, заявил премьер Люксембурга

Премьер Люксембурга Беттель: ЕС может остаться без энергии, введя потолок цен на газ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 7 окт — РИА Новости. ЕС может остаться без энергии из-за принятия решения о потолке цен на топливо, включая ограничение стоимости газа, заявил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.

"Возможно, у нас будет потолок цен, но не будет энергии. Необходимо понимать, что мы не единственный потребитель энергии в мире, поэтому мы должны быть очень аккуратны в принятии решений, последствия могут быть проблематичны", — сказал он.

В пятницу в Праге проходит неформальный саммит ЕС, на котором будет обсуждаться энергетический кризис, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается обсудить очередные предложения о введении ограничений стоимости газа.
Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в мировых нефтяных котировках позволяют Москве даже при скидках на ее "черное золото" обеспечивать доходы бюджета.
Газопровод Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 19:33
Запад боится остаться без российского газа навсегда, считает Медведев
В начале сентября президент Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

Запад уже усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Вашингтона и его союзников, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз подчеркивали, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 11:13Сказано в эфире
"Хватит до февраля": эксперт оценил запасы газа в Европе
 
Люксембург (округ)ЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала