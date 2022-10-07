11:27 07.10.2022 (обновлено: 12:37 07.10.2022)
Потолок цен на газ может лишить ЕС энергии, заявил премьер Люксембурга
Премьер Люксембурга Беттель: ЕС может остаться без энергии, введя потолок цен на газ
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 окт — РИА Новости. ЕС может остаться без энергии из-за принятия решения о потолке цен на топливо, включая ограничение стоимости газа, заявил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.
"Возможно, у нас будет потолок цен, но не будет энергии. Необходимо понимать, что мы не единственный потребитель энергии в мире, поэтому мы должны быть очень аккуратны в принятии решений, последствия могут быть проблематичны", — сказал он.
В пятницу в Праге проходит неформальный саммит ЕС, на котором будет обсуждаться энергетический кризис, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается обсудить очередные предложения о введении ограничений стоимости газа.
Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в мировых нефтяных котировках позволяют Москве даже при скидках на ее "черное золото" обеспечивать доходы бюджета.
В начале сентября президент Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Запад уже усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Вашингтона и его союзников, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз подчеркивали, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Запад уже усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Вашингтона и его союзников, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз подчеркивали, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.