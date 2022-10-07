https://ria.ru/20221007/es-1822168921.html

Потолок цен на газ может лишить ЕС энергии, заявил премьер Люксембурга

Потолок цен на газ может лишить ЕС энергии, заявил премьер Люксембурга - РИА Новости, 07.10.2022

Потолок цен на газ может лишить ЕС энергии, заявил премьер Люксембурга

ЕС может остаться без энергии из-за принятия решения о потолке цен на топливо, включая ограничение стоимости газа, заявил премьер-министр Люксембурга Ксавье... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T11:27

2022-10-07T11:27

2022-10-07T12:37

люксембург (округ)

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 7 окт — РИА Новости. ЕС может остаться без энергии из-за принятия решения о потолке цен на топливо, включая ограничение стоимости газа, заявил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.В пятницу в Праге проходит неформальный саммит ЕС, на котором будет обсуждаться энергетический кризис, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается обсудить очередные предложения о введении ограничений стоимости газа.Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в мировых нефтяных котировках позволяют Москве даже при скидках на ее "черное золото" обеспечивать доходы бюджета.В начале сентября президент Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.Запад уже усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Вашингтона и его союзников, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз подчеркивали, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221006/gaz-1822069472.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221007/gaz-1822164019.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

люксембург (округ), евросоюз, в мире