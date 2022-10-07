https://ria.ru/20221007/energodar-1822284772.html

В Энергодаре после обстрела со стороны ВСУ пропал свет

В Энергодаре после обстрела со стороны ВСУ пропал свет - РИА Новости, 07.10.2022

В Энергодаре после обстрела со стороны ВСУ пропал свет

В Энергодаре и ближайших населенных пунктах после украинского обстрела отключилось электричество, сообщили власти города. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T16:31

2022-10-07T16:31

2022-10-07T16:46

специальная военная операция на украине

энергодар

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости. В Энергодаре и ближайших населенных пунктах после украинского обстрела отключилось электричество, сообщили власти города."Был зафиксирован взрыв в районе распределительного устройства, расположенного на ТЭС, после чего во всем Энергодаре и ближайших населенных пунктах пропал свет", — сообщается в Telegram-канале администрации города.Местные коммунальные службы работают над переподключением системы к запасным линиям для возобновления подачи электроэнергии, отметили власти.В Энергодаре расположена Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.В начале сентября станцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.В сентябре работу энергоблоков ЗАЭС полностью остановили из-за обстрелов.

https://ria.ru/20221007/zaes-1822160131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

энергодар, вооруженные силы украины, происшествия, россия, запорожская область, запорожская аэс, украина, ситуация в днр и лнр