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В Энергодаре после обстрела со стороны ВСУ пропал свет - РИА Новости, 07.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/energodar-1822284772.html
В Энергодаре после обстрела со стороны ВСУ пропал свет
В Энергодаре после обстрела со стороны ВСУ пропал свет - РИА Новости, 07.10.2022
В Энергодаре после обстрела со стороны ВСУ пропал свет
В Энергодаре и ближайших населенных пунктах после украинского обстрела отключилось электричество, сообщили власти города. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:31
2022-10-07T16:46
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы украины
происшествия
россия
запорожская область
запорожская аэс
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости. В Энергодаре и ближайших населенных пунктах после украинского обстрела отключилось электричество, сообщили власти города."Был зафиксирован взрыв в районе распределительного устройства, расположенного на ТЭС, после чего во всем Энергодаре и ближайших населенных пунктах пропал свет", — сообщается в Telegram-канале администрации города.Местные коммунальные службы работают над переподключением системы к запасным линиям для возобновления подачи электроэнергии, отметили власти.В Энергодаре расположена Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.В начале сентября станцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.В сентябре работу энергоблоков ЗАЭС полностью остановили из-за обстрелов.
https://ria.ru/20221007/zaes-1822160131.html
энергодар
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энергодар, вооруженные силы украины, происшествия, россия, запорожская область, запорожская аэс, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:31 07.10.2022 (обновлено: 16:46 07.10.2022)
 
В Энергодаре после обстрела со стороны ВСУ пропал свет

В Энергодаре и окрестностях после обстрела со стороны ВСУ отключилось электричество

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСтела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре
Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости. В Энергодаре и ближайших населенных пунктах после украинского обстрела отключилось электричество, сообщили власти города.
"Был зафиксирован взрыв в районе распределительного устройства, расположенного на ТЭС, после чего во всем Энергодаре и ближайших населенных пунктах пропал свет", — сообщается в Telegram-канале администрации города.
Местные коммунальные службы работают над переподключением системы к запасным линиям для возобновления подачи электроэнергии, отметили власти.
В Энергодаре расположена Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.
В начале сентября станцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.
В сентябре работу энергоблоков ЗАЭС полностью остановили из-за обстрелов.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 11:01Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти заявили о невозможности запустить блоки АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссияЗапорожская областьЗапорожская АЭСУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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