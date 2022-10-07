https://ria.ru/20221007/ekonomika-1822250144.html

На саммите СНГ в Астане обсудят тему устойчивости экономик, заявил Путин

На саммите СНГ в Астане обсудят тему устойчивости экономик, заявил Путин - РИА Новости, 07.10.2022

На саммите СНГ в Астане обсудят тему устойчивости экономик, заявил Путин

Первоочередное внимание на саммите СНГ в Казахстане будет уделено развитию торгово-инвестиционного партнерства и устойчивости экономик, сообщил президент России РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T15:12

2022-10-07T15:12

2022-10-07T15:35

казахстан

снг

владимир путин

экономика

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СТРЕЛЬНА, 7 окт - РИА Новости. Первоочередное внимание на саммите СНГ в Казахстане будет уделено развитию торгово-инвестиционного партнерства и устойчивости экономик, сообщил президент России Владимир Путин.Путин назвал неформальный саммит СНГ возможностью сверить часы перед предстоящим на следующей неделе в Астане ежегодным полноформатным заседанием совета глав государств СНГ."На его повестку казахстанское председательство выносит действительно важные темы интеграционного взаимодействия в политике, экономике, в гуманитарной сфере", - отметил президент России.Путин добавил, что готовится солидный пакет совместных документов.

https://ria.ru/20220930/lavrov-1820512018.html

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казахстан, снг, владимир путин, экономика, россия, астана