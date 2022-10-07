https://ria.ru/20221007/ekonomika-1822250144.html
На саммите СНГ в Астане обсудят тему устойчивости экономик, заявил Путин
На саммите СНГ в Астане обсудят тему устойчивости экономик, заявил Путин - РИА Новости, 07.10.2022
На саммите СНГ в Астане обсудят тему устойчивости экономик, заявил Путин
Первоочередное внимание на саммите СНГ в Казахстане будет уделено развитию торгово-инвестиционного партнерства и устойчивости экономик, сообщил президент России РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:12
2022-10-07T15:12
2022-10-07T15:35
казахстан
снг
владимир путин
экономика
россия
астана
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СТРЕЛЬНА, 7 окт - РИА Новости. Первоочередное внимание на саммите СНГ в Казахстане будет уделено развитию торгово-инвестиционного партнерства и устойчивости экономик, сообщил президент России Владимир Путин.Путин назвал неформальный саммит СНГ возможностью сверить часы перед предстоящим на следующей неделе в Астане ежегодным полноформатным заседанием совета глав государств СНГ."На его повестку казахстанское председательство выносит действительно важные темы интеграционного взаимодействия в политике, экономике, в гуманитарной сфере", - отметил президент России.Путин добавил, что готовится солидный пакет совместных документов.
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казахстан, снг, владимир путин, экономика, россия, астана
Казахстан, СНГ, Владимир Путин, Экономика, Россия, Астана
15:12 07.10.2022 (обновлено: 15:35 07.10.2022)
На саммите СНГ в Астане обсудят тему устойчивости экономик, заявил Путин
Путин заявил, что на саммите СНГ в Астане особое внимание уделят устойчивости экономик
СТРЕЛЬНА, 7 окт - РИА Новости. Первоочередное внимание на саммите СНГ в Казахстане будет уделено развитию торгово-инвестиционного партнерства и устойчивости экономик, сообщил президент России Владимир Путин.
"Мы конечно, и на нынешней встрече, и на саммите в Астане
уделим первостепенное внимание дальнейшему развитию торгово-инвестиционного партнерства в рамках СНГ, подумаем над тем, как активизировать совместную работу по повышению устойчивости всех наших экономик, в частности, через наращивание двусторонних и многосторонних кооперационных связей", - сказал он на неформальном саммите СНГ.
Путин назвал неформальный саммит СНГ возможностью сверить часы перед предстоящим на следующей неделе в Астане ежегодным полноформатным заседанием совета глав государств СНГ.
"На его повестку казахстанское председательство выносит действительно важные темы интеграционного взаимодействия в политике, экономике, в гуманитарной сфере", - отметил президент России.
Путин добавил, что готовится солидный пакет совместных документов.