https://ria.ru/20221007/dobrovoltsy-1822211756.html

Добровольцы могут привлекаться к волонтерской работе, заявил Чернышенко

Добровольцы могут привлекаться к волонтерской работе, заявил Чернышенко - РИА Новости, 07.10.2022

Добровольцы могут привлекаться к волонтерской работе, заявил Чернышенко

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос привлечения мужчин, не подходящих под критерии частичной мобилизации и приема в качестве... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T13:25

2022-10-07T13:25

2022-10-07T13:25

дмитрий чернышенко

сергей шойгу

украина

россия

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос привлечения мужчин, не подходящих под критерии частичной мобилизации и приема в качестве добровольцев, но желающих защищать страну, к волонтерской деятельности, а женщин, изъявивших желание стать добровольцами, - к работе в госпиталях, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера.В понедельник стало известно, что на "Госуслугах" появились два новых сервиса - для обжалования призыва по частичной мобилизации и для записи добровольцем. Вице-премьер отметил, что с момента объявления частичной мобилизации на портале было зарегистрировано более 70 тысяч запросов на запись добровольцем."Мужчины, которые не подходят под критерии призыва по частичной мобилизации и приема их в качестве добровольцев, но желают внести свой вклад в защиту интересов страны, также могут быть привлечены к волонтерской деятельности, сбору гуманитарной помощи. Прошу проработать с ведомствами и общественными организациями эти вопросы и сформировать альтернативные предложения", - сказал Чернышенко.Вице-премьер сообщил, что есть регионы, где крайне медленно идет обработка заявлений от добровольцев и напомнил, что срок рассмотрения заявки – два дня. Губернаторам будут регулярно направлять данные в разрезе всех субъектов."В ряде субъектов фиксируем формальный подход к ответам на жалобы в случае возможной ошибки при мобилизации. Подчеркиваю, важно не отписку направить гражданину, а индивидуально отработать каждое обращение. Коллеги, будем строго за этим следить", - заключил он.Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20221006/sokol-1821936918.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221005/dobrovolets-1821708700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий чернышенко, сергей шойгу, украина, россия, частичная мобилизация в россии, общество