https://ria.ru/20221007/dobrovoltsy-1822211756.html
Добровольцы могут привлекаться к волонтерской работе, заявил Чернышенко
Добровольцы могут привлекаться к волонтерской работе, заявил Чернышенко - РИА Новости, 07.10.2022
Добровольцы могут привлекаться к волонтерской работе, заявил Чернышенко
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос привлечения мужчин, не подходящих под критерии частичной мобилизации и приема в качестве... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:25
2022-10-07T13:25
2022-10-07T13:25
дмитрий чернышенко
сергей шойгу
украина
россия
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос привлечения мужчин, не подходящих под критерии частичной мобилизации и приема в качестве добровольцев, но желающих защищать страну, к волонтерской деятельности, а женщин, изъявивших желание стать добровольцами, - к работе в госпиталях, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера.В понедельник стало известно, что на "Госуслугах" появились два новых сервиса - для обжалования призыва по частичной мобилизации и для записи добровольцем. Вице-премьер отметил, что с момента объявления частичной мобилизации на портале было зарегистрировано более 70 тысяч запросов на запись добровольцем."Мужчины, которые не подходят под критерии призыва по частичной мобилизации и приема их в качестве добровольцев, но желают внести свой вклад в защиту интересов страны, также могут быть привлечены к волонтерской деятельности, сбору гуманитарной помощи. Прошу проработать с ведомствами и общественными организациями эти вопросы и сформировать альтернативные предложения", - сказал Чернышенко.Вице-премьер сообщил, что есть регионы, где крайне медленно идет обработка заявлений от добровольцев и напомнил, что срок рассмотрения заявки – два дня. Губернаторам будут регулярно направлять данные в разрезе всех субъектов."В ряде субъектов фиксируем формальный подход к ответам на жалобы в случае возможной ошибки при мобилизации. Подчеркиваю, важно не отписку направить гражданину, а индивидуально отработать каждое обращение. Коллеги, будем строго за этим следить", - заключил он.Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20221006/sokol-1821936918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, сергей шойгу, украина, россия, частичная мобилизация в россии, общество
Дмитрий Чернышенко, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Частичная мобилизация в России, Общество
Добровольцы могут привлекаться к волонтерской работе, заявил Чернышенко
Вице-премьер Чернышенко: не подошедшие под мобилизацию добровольцы могут быть волонтерами
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос привлечения мужчин, не подходящих под критерии частичной мобилизации и приема в качестве добровольцев, но желающих защищать страну, к волонтерской деятельности, а женщин, изъявивших желание стать добровольцами, - к работе в госпиталях, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера.
В понедельник стало известно, что на "Госуслугах" появились два новых сервиса - для обжалования призыва по частичной мобилизации и для записи добровольцем. Вице-премьер отметил, что с момента объявления частичной мобилизации на портале было зарегистрировано более 70 тысяч запросов на запись добровольцем.
"Мужчины, которые не подходят под критерии призыва по частичной мобилизации и приема их в качестве добровольцев, но желают внести свой вклад в защиту интересов страны, также могут быть привлечены к волонтерской деятельности, сбору гуманитарной помощи. Прошу проработать с ведомствами и общественными организациями эти вопросы и сформировать альтернативные предложения", - сказал Чернышенко.
Вице-премьер сообщил, что есть регионы, где крайне медленно идет обработка заявлений от добровольцев и напомнил, что срок рассмотрения заявки – два дня. Губернаторам будут регулярно направлять данные в разрезе всех субъектов.
"Технические вопросы работы сервисов отлажены, все регионы подключены к порталу Госуслуг и получают заявки и жалобы от граждан. Среди обращений от потенциальных добровольцев есть и женщины. Я разделяю позицию Минобороны, что в рамках частичной мобилизации женщины привлекаться не должны. Предлагаю рассмотреть возможность их деятельности в российских госпиталях, быть волонтером, в случае соответствия и их согласия", - добавил вице-премьер.
"В ряде субъектов фиксируем формальный подход к ответам на жалобы в случае возможной ошибки при мобилизации. Подчеркиваю, важно не отписку направить гражданину, а индивидуально отработать каждое обращение. Коллеги, будем строго за этим следить", - заключил он.
Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.