https://ria.ru/20221007/dnr-1822147685.html

В ДНР выбрали кандидатов в Совфед, заявил Пушилин

В ДНР выбрали кандидатов в Совфед, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.10.2022

В ДНР выбрали кандидатов в Совфед, заявил Пушилин

Кандидаты в Совет Федерации от Донецкой Народной Республики уже выбраны, проводятся консультации, заявил врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T10:11

2022-10-07T10:11

2022-10-07T10:11

денис пушилин

донецкая народная республика

совет федерации рф

политика

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ГРОЗНЫЙ, 7 окт - РИА Новости. Кандидаты в Совет Федерации от Донецкой Народной Республики уже выбраны, проводятся консультации, заявил врио главы республики Денис Пушилин."По сенаторам мы уже подали кандидатов, но это не однодневный процесс, проводятся консультации", - сказал Пушилин журналистам.

https://ria.ru/20221006/gosduma-1821916689.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

денис пушилин, донецкая народная республика, совет федерации рф, политика