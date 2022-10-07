https://ria.ru/20221007/dnr-1822147685.html
В ДНР выбрали кандидатов в Совфед, заявил Пушилин
В ДНР выбрали кандидатов в Совфед, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.10.2022
В ДНР выбрали кандидатов в Совфед, заявил Пушилин
Кандидаты в Совет Федерации от Донецкой Народной Республики уже выбраны, проводятся консультации, заявил врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:11
2022-10-07T10:11
2022-10-07T10:11
денис пушилин
донецкая народная республика
совет федерации рф
политика
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ГРОЗНЫЙ, 7 окт - РИА Новости. Кандидаты в Совет Федерации от Донецкой Народной Республики уже выбраны, проводятся консультации, заявил врио главы республики Денис Пушилин."По сенаторам мы уже подали кандидатов, но это не однодневный процесс, проводятся консультации", - сказал Пушилин журналистам.
https://ria.ru/20221006/gosduma-1821916689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, донецкая народная республика, совет федерации рф, политика
Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Совет Федерации РФ, Политика
В ДНР выбрали кандидатов в Совфед, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин: в республике выбрали кандидатов в Совфед, проводятся консультации