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В ДНР выбрали кандидатов в Совфед, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.10.2022
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В ДНР выбрали кандидатов в Совфед, заявил Пушилин
В ДНР выбрали кандидатов в Совфед, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.10.2022
В ДНР выбрали кандидатов в Совфед, заявил Пушилин
Кандидаты в Совет Федерации от Донецкой Народной Республики уже выбраны, проводятся консультации, заявил врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:11
2022-10-07T10:11
денис пушилин
донецкая народная республика
совет федерации рф
политика
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ГРОЗНЫЙ, 7 окт - РИА Новости. Кандидаты в Совет Федерации от Донецкой Народной Республики уже выбраны, проводятся консультации, заявил врио главы республики Денис Пушилин."По сенаторам мы уже подали кандидатов, но это не однодневный процесс, проводятся консультации", - сказал Пушилин журналистам.
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денис пушилин, донецкая народная республика, совет федерации рф, политика
Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Совет Федерации РФ, Политика
10:11 07.10.2022
 
В ДНР выбрали кандидатов в Совфед, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: в республике выбрали кандидатов в Совфед, проводятся консультации

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 7 окт - РИА Новости. Кандидаты в Совет Федерации от Донецкой Народной Республики уже выбраны, проводятся консультации, заявил врио главы республики Денис Пушилин.
"По сенаторам мы уже подали кандидатов, но это не однодневный процесс, проводятся консультации", - сказал Пушилин журналистам.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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Денис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаСовет Федерации РФПолитика
 
 
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