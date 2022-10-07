Париж заявил об использовании всех каналов для диалога с Москвой
Правительство Франции заявило об использовании Западом всех каналов для диалога с Россией
Города мира. Париж. Архивное фото
ПАРИЖ, 7 окт – РИА Новости. Франция и другие западные страны используют все каналы для диалога с Россией для того, чтобы не допустить возможности применения ядерного оружия на Украине, сообщил официальный представитель французского кабмина Оливье Веран.
Владимир Зеленский заявил накануне, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил РИА Новости, что подобные слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.
"Франция, Европа, страны Запада очень бдительны в этом вопросе, и мы задействуем все средства, в особенности дипломатические, чтобы удостовериться, что катастрофического сценария не последует", - заявил Веран в эфире радиостанции RMC в пятницу, рассуждая на тему возможного применения ядерного оружия на Украине.
"Мы слышим неоднократные угрозы от Москвы, но сохраняющиеся дипломатические каналы позволяют нам разъяснять, что этот сценарий недопустим", - добавил он.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее указала на то, что Запад исчерпал аргументы для дискредитации России и начал говорить о ядерной "угрозе", исходящей от неё, и добавила, что у России "никогда не было никаких планов угрожать кому-то ядерным оружием", которое рассматривается только как фактор сдерживания и защиты в случае агрессии.
6 октября, 20:25Зеленский призвал НАТО нанести "превентивные" удары по России
В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону. В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своём Telegram-канале, что, если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку, по его словам, погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.