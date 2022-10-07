https://ria.ru/20221007/dialog-1822174453.html

Париж заявил об использовании всех каналов для диалога с Москвой

Париж заявил об использовании всех каналов для диалога с Москвой - РИА Новости, 07.10.2022

Париж заявил об использовании всех каналов для диалога с Москвой

Франция и другие западные страны используют все каналы для диалога с Россией для того, чтобы не допустить возможности применения ядерного оружия на Украине,... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T11:45

2022-10-07T11:45

2022-10-07T11:45

специальная военная операция на украине

россия

в мире

франция

евросоюз

украина

нато

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813197242_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_fcc28213dc25e2fe9e0e2b67e8a19cde.jpg

ПАРИЖ, 7 окт – РИА Новости. Франция и другие западные страны используют все каналы для диалога с Россией для того, чтобы не допустить возможности применения ядерного оружия на Украине, сообщил официальный представитель французского кабмина Оливье Веран.Владимир Зеленский заявил накануне, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил РИА Новости, что подобные слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте."Франция, Европа, страны Запада очень бдительны в этом вопросе, и мы задействуем все средства, в особенности дипломатические, чтобы удостовериться, что катастрофического сценария не последует", - заявил Веран в эфире радиостанции RMC в пятницу, рассуждая на тему возможного применения ядерного оружия на Украине."Мы слышим неоднократные угрозы от Москвы, но сохраняющиеся дипломатические каналы позволяют нам разъяснять, что этот сценарий недопустим", - добавил он.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее указала на то, что Запад исчерпал аргументы для дискредитации России и начал говорить о ядерной "угрозе", исходящей от неё, и добавила, что у России "никогда не было никаких планов угрожать кому-то ядерным оружием", которое рассматривается только как фактор сдерживания и защиты в случае агрессии.В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону. В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своём Telegram-канале, что, если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку, по его словам, погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20221007/ssha-1822049092.html

https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822080529.html

https://ria.ru/20220928/evroarmiya-1819780067.html

россия

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, франция, евросоюз, украина, нато, ядерное оружие, ситуация в днр и лнр