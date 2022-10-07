https://ria.ru/20221007/chukotka-1822119240.html

Источник рассказал о задержанных на Аляске жителях Чукотки

Источник рассказал о задержанных на Аляске жителях Чукотки - РИА Новости, 07.10.2022

Источник рассказал о задержанных на Аляске жителях Чукотки

Задержанные на Аляске жители Чукотки незаконно пересекли границу с США не для того, чтобы избежать частичной мобилизации, а чтобы уйти от ответственности за ряд РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T03:31

2022-10-07T03:31

2022-10-07T07:42

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ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – РИА Новости. Задержанные на Аляске жители Чукотки незаконно пересекли границу с США не для того, чтобы избежать частичной мобилизации, а чтобы уйти от ответственности за ряд незаконных действий в России, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Ранее стало известно о задержании двух россиян на острове Святого Лаврентия в 80 километрах от Чукотки, они находятся под стражей в Анкоридже. При этом ряд изданий предположили, что мужчины могли пытаться скрыться от частичной мобилизации.Он также уточнил, что один из задержанных находится под следствием за хранение наркотиков, у обоих мужчин 1971 и 1978 годов рождения были финансовые проблемы, которые они надеялись решить в США.Как рассказал собеседник агентства, обычно нарушивших границу с США россиян возвращают на родину, но сейчас их побег Штаты могут объяснить политическими мотивами. "Хотя они не входят в категорию лиц, подлежащих мобилизации", - указал источник.Посольство России в США ранее сообщило, что в курсе инцидента, дипломаты планируют пообщаться с задержанными по телефону. СМИ со ссылкой на сенатора США от штата Лизу Марковски сообщили, что россияне попросили убежища. Министерство внутренней безопасности пока не ответило на запрос РИА Новости о статусе задержанных и о том, что их ждет. В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Как сообщил 4 октября министр обороны Сергей Шойгу, в Вооруженные силы уже прибыли более 200 тысяч из 300 тысяч человек, которых планируется призвать.

https://ria.ru/20220904/vizy-1814291944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, чукотка, россия, аляска, в мире