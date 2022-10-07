https://ria.ru/20221007/chukotka-1822119240.html
Источник рассказал о задержанных на Аляске жителях Чукотки
Источник рассказал о задержанных на Аляске жителях Чукотки - РИА Новости, 07.10.2022
Источник рассказал о задержанных на Аляске жителях Чукотки
Задержанные на Аляске жители Чукотки незаконно пересекли границу с США не для того, чтобы избежать частичной мобилизации, а чтобы уйти от ответственности за ряд РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T03:31
2022-10-07T03:31
2022-10-07T07:42
сша
чукотка
россия
аляска
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149123/25/1491232570_0:52:5472:3130_1920x0_80_0_0_4ae7a507ac6ca6fd9ec1c67ed70a3768.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – РИА Новости. Задержанные на Аляске жители Чукотки незаконно пересекли границу с США не для того, чтобы избежать частичной мобилизации, а чтобы уйти от ответственности за ряд незаконных действий в России, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Ранее стало известно о задержании двух россиян на острове Святого Лаврентия в 80 километрах от Чукотки, они находятся под стражей в Анкоридже. При этом ряд изданий предположили, что мужчины могли пытаться скрыться от частичной мобилизации.Он также уточнил, что один из задержанных находится под следствием за хранение наркотиков, у обоих мужчин 1971 и 1978 годов рождения были финансовые проблемы, которые они надеялись решить в США.Как рассказал собеседник агентства, обычно нарушивших границу с США россиян возвращают на родину, но сейчас их побег Штаты могут объяснить политическими мотивами. "Хотя они не входят в категорию лиц, подлежащих мобилизации", - указал источник.Посольство России в США ранее сообщило, что в курсе инцидента, дипломаты планируют пообщаться с задержанными по телефону. СМИ со ссылкой на сенатора США от штата Лизу Марковски сообщили, что россияне попросили убежища. Министерство внутренней безопасности пока не ответило на запрос РИА Новости о статусе задержанных и о том, что их ждет. В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Как сообщил 4 октября министр обороны Сергей Шойгу, в Вооруженные силы уже прибыли более 200 тысяч из 300 тысяч человек, которых планируется призвать.
https://ria.ru/20220904/vizy-1814291944.html
сша
чукотка
россия
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149123/25/1491232570_608:0:5472:3648_1920x0_80_0_0_f17def53f7ea6ab00aa24b627055a0c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, чукотка, россия, аляска, в мире
США, Чукотка, Россия, Аляска, В мире
03:31 07.10.2022 (обновлено: 07:42 07.10.2022)
Источник рассказал о задержанных на Аляске жителях Чукотки
Задержанные на Аляске жители Чукотки бежали не от призыва, а чтобы уйти от ответственности
ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – РИА Новости. Задержанные на Аляске жители Чукотки незаконно пересекли границу с США не для того, чтобы избежать частичной мобилизации, а чтобы уйти от ответственности за ряд незаконных действий в России, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Ранее стало известно о задержании двух россиян на острове Святого Лаврентия в 80 километрах от Чукотки, они находятся под стражей в Анкоридже. При этом ряд изданий предположили, что мужчины могли пытаться скрыться от частичной мобилизации.
"Они поплыли (на лодке) намеренно. Убежали они не от призыва, а по другой причине – чтобы уйти от ответственности за определенные действия на территории РФ — решили скрыться", - сказал собеседник агентства.
Он также уточнил, что один из задержанных находится под следствием за хранение наркотиков, у обоих мужчин 1971 и 1978 годов рождения были финансовые проблемы, которые они надеялись решить в США.
Как рассказал собеседник агентства, обычно нарушивших границу с США россиян возвращают на родину, но сейчас их побег Штаты могут объяснить политическими мотивами. "Хотя они не входят в категорию лиц, подлежащих мобилизации", - указал источник.
Посольство России в США ранее сообщило, что в курсе инцидента, дипломаты планируют пообщаться с задержанными по телефону. СМИ со ссылкой на сенатора США от штата Лизу Марковски сообщили, что россияне попросили убежища. Министерство внутренней безопасности пока не ответило на запрос РИА Новости о статусе задержанных и о том, что их ждет.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Как сообщил 4 октября министр обороны Сергей Шойгу
, в Вооруженные силы
уже прибыли более 200 тысяч из 300 тысяч человек, которых планируется призвать.