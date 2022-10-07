Представитель Бузовой опроверг сообщения о ее гастролях по Германии
Представитель Ольги Бузовой опроверг сообщения о ее осеннем туре по городам Германии
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПевица Ольга Бузова во время выступления на концерте "Вот она я!"
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Ольга Бузова не поедет на гастроли в Германию, которые анонсировал сайт eventim.de, расскзаал РИА Новости PR-менеджер певицы Антон Богославский.
"Не будет их", – коротко ответил Богославский.
При этом представитель артистки отметил, что план гастролей в ФРГ в графике Бузовой был.
"Это концерты, которые должны были быть в 2020 году. Но там случился карантин, и их переносили", – сказал представитель Бузовой.
В афише на сайте значились концерты в Гамбурге, Берлине, Ратингене, Фюрте, Карлсруэ, Франкфурте и Ганновере. Гастроли должны были пройти с 29 октября по 6 ноября.
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