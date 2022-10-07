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Представитель Бузовой опроверг сообщения о ее гастролях по Германии - РИА Новости, 07.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221007/buzova-1822271545.html
Представитель Бузовой опроверг сообщения о ее гастролях по Германии
Представитель Бузовой опроверг сообщения о ее гастролях по Германии - РИА Новости, 07.10.2022
Представитель Бузовой опроверг сообщения о ее гастролях по Германии
Ольга Бузова не поедет на гастроли в Германию, которые анонсировал сайт eventim.de, расскзаал РИА Новости PR-менеджер певицы Антон Богославский. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:14
2022-10-07T16:14
шоубиз
германия
ольга бузова
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Ольга Бузова не поедет на гастроли в Германию, которые анонсировал сайт eventim.de, расскзаал РИА Новости PR-менеджер певицы Антон Богославский. При этом представитель артистки отметил, что план гастролей в ФРГ в графике Бузовой был. "Это концерты, которые должны были быть в 2020 году. Но там случился карантин, и их переносили", – сказал представитель Бузовой. В афише на сайте значились концерты в Гамбурге, Берлине, Ратингене, Фюрте, Карлсруэ, Франкфурте и Ганновере. Гастроли должны были пройти с 29 октября по 6 ноября.
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германия, ольга бузова
Шоубиз, Германия, Ольга Бузова
16:14 07.10.2022
 
Представитель Бузовой опроверг сообщения о ее гастролях по Германии

Представитель Ольги Бузовой опроверг сообщения о ее осеннем туре по городам Германии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПевица Ольга Бузова во время выступления на концерте "Вот она я!"
Певица Ольга Бузова во время выступления на концерте Вот она я! - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Ольга Бузова не поедет на гастроли в Германию, которые анонсировал сайт eventim.de, расскзаал РИА Новости PR-менеджер певицы Антон Богославский.
"Не будет их", – коротко ответил Богославский.
При этом представитель артистки отметил, что план гастролей в ФРГ в графике Бузовой был.
"Это концерты, которые должны были быть в 2020 году. Но там случился карантин, и их переносили", – сказал представитель Бузовой.
В афише на сайте значились концерты в Гамбурге, Берлине, Ратингене, Фюрте, Карлсруэ, Франкфурте и Ганновере. Гастроли должны были пройти с 29 октября по 6 ноября.
Лолита, Бузова, Успенская и Дубцова: педагог разобрал их пение - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 08:00Роман о шоубизе
Лолита, Бузова, Успенская и Дубцова: педагог разобрал их пениеМанера пения любого исполнителя – это их собственное мастерство и технические приемы. Как добиваются своего уникального звучания Лолита, Ольга Бузова, Любовь Успенская и Ирина Дубцова? Разбираемся вместе с педагогом по вокалу.
 
ШоубизГерманияОльга Бузова
 
 
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