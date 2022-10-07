https://ria.ru/20221007/buzova-1822271545.html

Представитель Бузовой опроверг сообщения о ее гастролях по Германии

Представитель Бузовой опроверг сообщения о ее гастролях по Германии - РИА Новости, 07.10.2022

Представитель Бузовой опроверг сообщения о ее гастролях по Германии

Ольга Бузова не поедет на гастроли в Германию, которые анонсировал сайт eventim.de, расскзаал РИА Новости PR-менеджер певицы Антон Богославский. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T16:14

2022-10-07T16:14

2022-10-07T16:14

шоубиз

германия

ольга бузова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793263574_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_f8aed7e38873911a94f4f577f3e554c7.jpg

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Ольга Бузова не поедет на гастроли в Германию, которые анонсировал сайт eventim.de, расскзаал РИА Новости PR-менеджер певицы Антон Богославский. При этом представитель артистки отметил, что план гастролей в ФРГ в графике Бузовой был. "Это концерты, которые должны были быть в 2020 году. Но там случился карантин, и их переносили", – сказал представитель Бузовой. В афише на сайте значились концерты в Гамбурге, Берлине, Ратингене, Фюрте, Карлсруэ, Франкфурте и Ганновере. Гастроли должны были пройти с 29 октября по 6 ноября.

https://ria.ru/20221007/shoubiz-1821717909.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

германия, ольга бузова