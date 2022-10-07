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В Москве запустили чат-бот о частичной мобилизации для работодателей
В Москве запустили чат-бот о частичной мобилизации для работодателей - РИА Новости, 07.10.2022
В Москве запустили чат-бот о частичной мобилизации для работодателей
Столичные работодатели смогут задать вопросы о частичной мобилизации сотрудников чат-боту, в сложных случаях по-прежнему можно звонить на горячую линию,... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:24
2022-10-07T12:24
2022-10-07T12:24
частичная мобилизация в россии
москва
общество
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Столичные работодатели смогут задать вопросы о частичной мобилизации сотрудников чат-боту, в сложных случаях по-прежнему можно звонить на горячую линию, сообщили на портале мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы запустило телеграм-бот "Частичная мобилизация в Москве. Организации". С его помощью юридические лица смогут быстро получить ответы на распространенные вопросы по поводу мобилизационных повесток на сотрудников без обращений на горячую линию", - говорится в сообщении.Уточняется, что столичные работодатели смогут узнать о порядке действий в случае невозможности вручить повестку работнику по различным причинам, а также о праве руководителя бронировать сотрудников или нанимать временных взамен мобилизованных. Если информации по конкретному вопросу в базе знаний не окажется, сервис предложит ответы на похожие темы.Добавляется, что в сложных случаях можно звонить на горячую линию по вопросам частичной мобилизации. На ней начали принимать обращения не только от физических, но и от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Номер службы - 122.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, москва, общество
Частичная мобилизация в России, Москва, Общество
В Москве запустили чат-бот о частичной мобилизации для работодателей
Московские работодатели смогут задать вопросы о частичной мобилизации сотрудников чат-боту
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Столичные работодатели смогут задать вопросы о частичной мобилизации сотрудников чат-боту, в сложных случаях по-прежнему можно звонить на горячую линию, сообщили на портале
мэра и правительства Москвы.
"Правительство Москвы запустило телеграм-бот "Частичная мобилизация в Москве. Организации". С его помощью юридические лица смогут быстро получить ответы на распространенные вопросы по поводу мобилизационных повесток на сотрудников без обращений на горячую линию", - говорится в сообщении.
Уточняется, что столичные работодатели смогут узнать о порядке действий в случае невозможности вручить повестку работнику по различным причинам, а также о праве руководителя бронировать сотрудников или нанимать временных взамен мобилизованных. Если информации по конкретному вопросу в базе знаний не окажется, сервис предложит ответы на похожие темы.
Добавляется, что в сложных случаях можно звонить на горячую линию по вопросам частичной мобилизации. На ней начали принимать обращения не только от физических, но и от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Номер службы - 122.