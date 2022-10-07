https://ria.ru/20221007/bot-1822186799.html

В Москве запустили чат-бот о частичной мобилизации для работодателей

В Москве запустили чат-бот о частичной мобилизации для работодателей - РИА Новости, 07.10.2022

В Москве запустили чат-бот о частичной мобилизации для работодателей

Столичные работодатели смогут задать вопросы о частичной мобилизации сотрудников чат-боту, в сложных случаях по-прежнему можно звонить на горячую линию,... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T12:24

2022-10-07T12:24

2022-10-07T12:24

частичная мобилизация в россии

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Столичные работодатели смогут задать вопросы о частичной мобилизации сотрудников чат-боту, в сложных случаях по-прежнему можно звонить на горячую линию, сообщили на портале мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы запустило телеграм-бот "Частичная мобилизация в Москве. Организации". С его помощью юридические лица смогут быстро получить ответы на распространенные вопросы по поводу мобилизационных повесток на сотрудников без обращений на горячую линию", - говорится в сообщении.Уточняется, что столичные работодатели смогут узнать о порядке действий в случае невозможности вручить повестку работнику по различным причинам, а также о праве руководителя бронировать сотрудников или нанимать временных взамен мобилизованных. Если информации по конкретному вопросу в базе знаний не окажется, сервис предложит ответы на похожие темы.Добавляется, что в сложных случаях можно звонить на горячую линию по вопросам частичной мобилизации. На ней начали принимать обращения не только от физических, но и от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Номер службы - 122.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, москва, общество