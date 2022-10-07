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Лукашенко затруднился оценить безопасность границ Союзного государства - РИА Новости, 07.10.2022
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Лукашенко затруднился оценить безопасность границ Союзного государства
Лукашенко затруднился оценить безопасность границ Союзного государства - РИА Новости, 07.10.2022
Лукашенко затруднился оценить безопасность границ Союзного государства
Сложно сказать, в безопасности ли западные границы Союзного государства России и Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T21:39
2022-10-07T21:39
в мире
александр лукашенко
белоруссия
россия
санкт-петербург
снг
союзное государство
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МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Сложно сказать, в безопасности ли западные границы Союзного государства России и Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Сложно сказать", - сказал он журналистам по прибытии на неформальный саммит глав государств СНГ в Петербурге, отвечая на соответствующий вопрос. Фрагмент с ответом белорусского лидера был показан в эфире телеканала ОНТ.
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белоруссия
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия, санкт-петербург, снг
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Санкт-Петербург, СНГ, Союзное государство
21:39 07.10.2022
 
Лукашенко затруднился оценить безопасность границ Союзного государства

Глава Белоруссии Лукашенко: сложно сказать, в безопасности ли границы Союзного государства

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Сложно сказать, в безопасности ли западные границы Союзного государства России и Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Сложно сказать", - сказал он журналистам по прибытии на неформальный саммит глав государств СНГ в Петербурге, отвечая на соответствующий вопрос. Фрагмент с ответом белорусского лидера был показан в эфире телеканала ОНТ.
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Союзное государствоВ миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияСанкт-ПетербургСНГ
 
 
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