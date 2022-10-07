https://ria.ru/20221007/bezopasnost-1822379463.html

Лукашенко затруднился оценить безопасность границ Союзного государства

Лукашенко затруднился оценить безопасность границ Союзного государства - РИА Новости, 07.10.2022

Лукашенко затруднился оценить безопасность границ Союзного государства

Сложно сказать, в безопасности ли западные границы Союзного государства России и Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T21:39

2022-10-07T21:39

2022-10-07T21:39

в мире

александр лукашенко

белоруссия

россия

санкт-петербург

снг

союзное государство

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МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Сложно сказать, в безопасности ли западные границы Союзного государства России и Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Сложно сказать", - сказал он журналистам по прибытии на неформальный саммит глав государств СНГ в Петербурге, отвечая на соответствующий вопрос. Фрагмент с ответом белорусского лидера был показан в эфире телеканала ОНТ.

https://ria.ru/20221006/zaschita-1822087644.html

белоруссия

россия

санкт-петербург

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия, санкт-петербург, снг