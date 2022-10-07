https://ria.ru/20221007/bayden-1822123374.html

Попятившегося после вопроса об ОПЕК+ Байдена сравнили с Гомером Симпсоном

Попятившегося после вопроса об ОПЕК+ Байдена сравнили с Гомером Симпсоном - РИА Новости, 07.10.2022

Попятившегося после вопроса об ОПЕК+ Байдена сравнили с Гомером Симпсоном

Президент США Джо Байден стал объектом насмешек после того, как странным образом ретировался после ответа на вопрос о решении ОПЕК+ сократить добычу нефти. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T05:31

2022-10-07T05:31

2022-10-07T16:53

в мире

джо байден

карин жан-пьер

сша

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден стал объектом насмешек после того, как странным образом ретировался после ответа на вопрос о решении ОПЕК+ сократить добычу нефти.Видео краткого общения американского лидера с журналистами на лужайке перед Белым домом опубликовал YouTube-канал GOP War Room.Байден, отвечая на вопрос одного из репортеров, выразил "разочарование" из-за решения ОПЕК+. После этого он загадочно улыбнулся и начал пятиться назад. Сделав несколько шагов, он махнул рукой журналистам и, развернувшись, пошел к президентскому вертолету.Поведение американского лидера рассмешило пользователей."Медленно пятится, как в меме с Гомером Симпсоном. Не хватало только куста, в котором он спрячется", — пошутил пользователь David Ross."Потихоньку отходит — надорвешься от смеха", — написал K."Почему он так попятился?" — задался вопросом Discover."Вся его администрация была сплошным разочарованием", — добавил alsatful.В среду страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни производства. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.Как заявила пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер, ОПЕК+ солидаризовалась с Россией, приняв "ошибочное" решение о сокращении нефтедобычи в разгар конфликта на Украине. В Белом доме сообщили, что президент США разочарован "близоруким" решением альянса и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.

https://ria.ru/20221006/trass-1821866534.html

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в мире, джо байден, карин жан-пьер, сша, россия, опек