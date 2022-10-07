https://ria.ru/20221007/bayden-1822123374.html
Попятившегося после вопроса об ОПЕК+ Байдена сравнили с Гомером Симпсоном
Попятившегося после вопроса об ОПЕК+ Байдена сравнили с Гомером Симпсоном - РИА Новости, 07.10.2022
Попятившегося после вопроса об ОПЕК+ Байдена сравнили с Гомером Симпсоном
Президент США Джо Байден стал объектом насмешек после того, как странным образом ретировался после ответа на вопрос о решении ОПЕК+ сократить добычу нефти. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T05:31
2022-10-07T05:31
2022-10-07T16:53
в мире
джо байден
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден стал объектом насмешек после того, как странным образом ретировался после ответа на вопрос о решении ОПЕК+ сократить добычу нефти.Видео краткого общения американского лидера с журналистами на лужайке перед Белым домом опубликовал YouTube-канал GOP War Room.Байден, отвечая на вопрос одного из репортеров, выразил "разочарование" из-за решения ОПЕК+. После этого он загадочно улыбнулся и начал пятиться назад. Сделав несколько шагов, он махнул рукой журналистам и, развернувшись, пошел к президентскому вертолету.Поведение американского лидера рассмешило пользователей."Медленно пятится, как в меме с Гомером Симпсоном. Не хватало только куста, в котором он спрячется", — пошутил пользователь David Ross."Потихоньку отходит — надорвешься от смеха", — написал K."Почему он так попятился?" — задался вопросом Discover."Вся его администрация была сплошным разочарованием", — добавил alsatful.В среду страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни производства. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.Как заявила пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер, ОПЕК+ солидаризовалась с Россией, приняв "ошибочное" решение о сокращении нефтедобычи в разгар конфликта на Украине. В Белом доме сообщили, что президент США разочарован "близоруким" решением альянса и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.
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в мире, джо байден, карин жан-пьер, сша, россия, опек
В мире, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, США, Россия, ОПЕК
05:31 07.10.2022 (обновлено: 16:53 07.10.2022)
Попятившегося после вопроса об ОПЕК+ Байдена сравнили с Гомером Симпсоном
Президент США Джо Байден стал объектом насмешек после ответа на вопрос о решении ОПЕК+
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден стал объектом насмешек после того, как странным образом ретировался после ответа на вопрос о решении ОПЕК+ сократить добычу нефти.
Видео краткого общения американского лидера с журналистами на лужайке перед Белым домом опубликовал
YouTube-канал GOP War Room.
Байден, отвечая на вопрос одного из репортеров, выразил "разочарование" из-за решения ОПЕК+. После этого он загадочно улыбнулся и начал пятиться назад. Сделав несколько шагов, он махнул рукой журналистам и, развернувшись, пошел к президентскому вертолету.
Поведение американского лидера рассмешило пользователей.
"Медленно пятится, как в меме с Гомером Симпсоном. Не хватало только куста, в котором он спрячется", — пошутил пользователь David Ross.
"Потихоньку отходит — надорвешься от смеха", — написал K.
"Почему он так попятился?" — задался вопросом Discover.
"Вся его администрация была сплошным разочарованием", — добавил alsatful.
В среду страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни производства. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.
Как заявила пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер
, ОПЕК+ солидаризовалась с Россией
, приняв "ошибочное" решение о сокращении нефтедобычи в разгар конфликта на Украине
. В Белом доме сообщили, что президент США разочарован "близоруким" решением альянса и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.