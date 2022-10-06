https://ria.ru/20221006/zona-1821870127.html

ДНР работает над созданием свободной экономической зоны

ДНР работает над созданием свободной экономической зоны - РИА Новости, 06.10.2022

ДНР работает над созданием свободной экономической зоны

Власти Донецкой Народной Республики работают над созданием свободной экономической зоны, рассматривается обнуление ряда налогов, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T08:04

2022-10-06T08:04

2022-10-06T12:07

экономика

виталий хоценко

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Власти Донецкой Народной Республики работают над созданием свободной экономической зоны, рассматривается обнуление ряда налогов, сообщил в интервью РИА Новости премьер республики Виталий Хоценко."Мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас появилась и свободная экономическая зона на территории нашего региона, чтобы были максимально благоприятные условия для бизнеса при входе. Это и обнуление многих налогов - налога на имущество, на землю, на прибыль. Другие иные преференции", - сказал Хоценко.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20221005/nalogovaya-1821625342.html

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, виталий хоценко, донецкая народная республика