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ДНР работает над созданием свободной экономической зоны - РИА Новости, 06.10.2022
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ДНР работает над созданием свободной экономической зоны
ДНР работает над созданием свободной экономической зоны - РИА Новости, 06.10.2022
ДНР работает над созданием свободной экономической зоны
Власти Донецкой Народной Республики работают над созданием свободной экономической зоны, рассматривается обнуление ряда налогов, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T08:04
2022-10-06T12:07
экономика
виталий хоценко
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Власти Донецкой Народной Республики работают над созданием свободной экономической зоны, рассматривается обнуление ряда налогов, сообщил в интервью РИА Новости премьер республики Виталий Хоценко."Мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас появилась и свободная экономическая зона на территории нашего региона, чтобы были максимально благоприятные условия для бизнеса при входе. Это и обнуление многих налогов - налога на имущество, на землю, на прибыль. Другие иные преференции", - сказал Хоценко.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20221005/nalogovaya-1821625342.html
донецкая народная республика
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экономика, виталий хоценко, донецкая народная республика
Экономика, Виталий Хоценко, Донецкая Народная Республика
08:04 06.10.2022 (обновлено: 12:07 06.10.2022)
 
ДНР работает над созданием свободной экономической зоны

Премьер ДНР Хоценко: республика работает над созданием свободной экономической зоны

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Виталий Хоценко. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Власти Донецкой Народной Республики работают над созданием свободной экономической зоны, рассматривается обнуление ряда налогов, сообщил в интервью РИА Новости премьер республики Виталий Хоценко.
"Мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас появилась и свободная экономическая зона на территории нашего региона, чтобы были максимально благоприятные условия для бизнеса при входе. Это и обнуление многих налогов - налога на имущество, на землю, на прибыль. Другие иные преференции", - сказал Хоценко.
Читайте полный текст интервью >>
Штангенциркуль с монетой России и налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 10:34
На новых территориях открыли российские налоговые отделения
 
ЭкономикаВиталий ХоценкоДонецкая Народная Республика
 
 
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