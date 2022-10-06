https://ria.ru/20221006/zona-1821870127.html
ДНР работает над созданием свободной экономической зоны
ДНР работает над созданием свободной экономической зоны - РИА Новости, 06.10.2022
ДНР работает над созданием свободной экономической зоны
Власти Донецкой Народной Республики работают над созданием свободной экономической зоны, рассматривается обнуление ряда налогов, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T08:04
2022-10-06T08:04
2022-10-06T12:07
экономика
виталий хоценко
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Власти Донецкой Народной Республики работают над созданием свободной экономической зоны, рассматривается обнуление ряда налогов, сообщил в интервью РИА Новости премьер республики Виталий Хоценко."Мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас появилась и свободная экономическая зона на территории нашего региона, чтобы были максимально благоприятные условия для бизнеса при входе. Это и обнуление многих налогов - налога на имущество, на землю, на прибыль. Другие иные преференции", - сказал Хоценко.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20221005/nalogovaya-1821625342.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, виталий хоценко, донецкая народная республика
Экономика, Виталий Хоценко, Донецкая Народная Республика
08:04 06.10.2022 (обновлено: 12:07 06.10.2022)
ДНР работает над созданием свободной экономической зоны
Премьер ДНР Хоценко: республика работает над созданием свободной экономической зоны