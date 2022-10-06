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Сотрудники Госдепа рассказали о дискриминации и домогательствах на работе

Сотрудники Госдепа рассказали о дискриминации и домогательствах на работе - РИА Новости, 06.10.2022

Сотрудники Госдепа рассказали о дискриминации и домогательствах на работе

Почти половина сотрудников государственного департамента США рассказали о дискриминации, домогательствах и запугивании на работе, сообщает Wall Street Journal. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T17:17

2022-10-06T17:17

2022-10-06T17:19

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государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Почти половина сотрудников государственного департамента США рассказали о дискриминации, домогательствах и запугивании на работе, сообщает Wall Street Journal."Почти половина от всех сотрудников государственного департамента рассказали, что сталкивались с дискриминацией, запугиванием и домогательствами на работе", - пишет издание со ссылкой на внутреннее исследование, с которым ознакомились журналисты.В опросе приняли участие около 8,6 тысячи сотрудников, что составляет около трети штата американского внешнеполитического ведомства, говорится в сообщении. "Результаты опроса, которые не были обнародованы, показали, что 44% респондентов сообщили о дискриминации, а 27% сообщили о домогательствах, включая сексуальные", - сообщает издание.Пострадавшие не докладывают о случившемся руководству, потому что опасаются мести и не верят в возможность привлечения обидчика к ответственности, говорится в сообщении. Кроме того, указывает издание, несмотря на декларируемое стремление администрации к инклюзивности в рядах чиновников, большинство высоких постов в госдепе занимают белые мужчины.

https://ria.ru/20220902/nasilie-1814089709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, государственный департамент сша