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В Госдуме призвали обсудить заявление Зеленского в Совбезе ООН - РИА Новости, 06.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822090604.html
В Госдуме призвали обсудить заявление Зеленского в Совбезе ООН
В Госдуме призвали обсудить заявление Зеленского в Совбезе ООН - РИА Новости, 06.10.2022
В Госдуме призвали обсудить заявление Зеленского в Совбезе ООН
Призыв Владимира Зеленского о "превентивных" ударах по России необходимо обсудить в Совете безопасности ООН, а странам с ядерным потенциалом нужно дать оценку... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T21:50
2022-10-06T21:55
специальная военная операция на украине
совет безопасности оон
госдума рф
владимир зеленский
украина
адальби шхагошев
в мире
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Призыв Владимира Зеленского о "превентивных" ударах по России необходимо обсудить в Совете безопасности ООН, а странам с ядерным потенциалом нужно дать оценку такой провокации, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России"."Заявление Зеленского - это тема для обсуждения в Совбезе ООН. Кроме этого, странам с ядерным потенциалом необходимо дать свою оценку подобной провокации", - сказал депутат.По его словам, таким высказыванием "по сути, Зеленский предложил воевать до последнего американца".
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совет безопасности оон, госдума рф, владимир зеленский, украина, адальби шхагошев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Совет Безопасности ООН, Госдума РФ, Владимир Зеленский, Украина, Адальби Шхагошев, В мире
21:50 06.10.2022 (обновлено: 21:55 06.10.2022)
 
В Госдуме призвали обсудить заявление Зеленского в Совбезе ООН

Депутат Шхагошев: заявление Зеленского надо обсудить в Совбезе ООН, дать оценку провокации

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Призыв Владимира Зеленского о "превентивных" ударах по России необходимо обсудить в Совете безопасности ООН, а странам с ядерным потенциалом нужно дать оценку такой провокации, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России".
"Заявление Зеленского - это тема для обсуждения в Совбезе ООН. Кроме этого, странам с ядерным потенциалом необходимо дать свою оценку подобной провокации", - сказал депутат.
По его словам, таким высказыванием "по сути, Зеленский предложил воевать до последнего американца".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
21:12
"Безумный клоун". В Сети обрушились на Зеленского после заявления о России
 
Специальная военная операция на УкраинеСовет Безопасности ООНГосдума РФВладимир ЗеленскийУкраинаАдальби ШхагошевВ мире
 
 
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