https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822090604.html
В Госдуме призвали обсудить заявление Зеленского в Совбезе ООН
В Госдуме призвали обсудить заявление Зеленского в Совбезе ООН - РИА Новости, 06.10.2022
В Госдуме призвали обсудить заявление Зеленского в Совбезе ООН
Призыв Владимира Зеленского о "превентивных" ударах по России необходимо обсудить в Совете безопасности ООН, а странам с ядерным потенциалом нужно дать оценку... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T21:50
2022-10-06T21:50
2022-10-06T21:55
специальная военная операция на украине
совет безопасности оон
госдума рф
владимир зеленский
украина
адальби шхагошев
в мире
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Призыв Владимира Зеленского о "превентивных" ударах по России необходимо обсудить в Совете безопасности ООН, а странам с ядерным потенциалом нужно дать оценку такой провокации, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России"."Заявление Зеленского - это тема для обсуждения в Совбезе ООН. Кроме этого, странам с ядерным потенциалом необходимо дать свою оценку подобной провокации", - сказал депутат.По его словам, таким высказыванием "по сути, Зеленский предложил воевать до последнего американца".
https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822086926.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет безопасности оон, госдума рф, владимир зеленский, украина, адальби шхагошев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Совет Безопасности ООН, Госдума РФ, Владимир Зеленский, Украина, Адальби Шхагошев, В мире
21:50 06.10.2022 (обновлено: 21:55 06.10.2022)
В Госдуме призвали обсудить заявление Зеленского в Совбезе ООН
Депутат Шхагошев: заявление Зеленского надо обсудить в Совбезе ООН, дать оценку провокации