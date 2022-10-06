https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822090604.html

В Госдуме призвали обсудить заявление Зеленского в Совбезе ООН

В Госдуме призвали обсудить заявление Зеленского в Совбезе ООН - РИА Новости, 06.10.2022

В Госдуме призвали обсудить заявление Зеленского в Совбезе ООН

Призыв Владимира Зеленского о "превентивных" ударах по России необходимо обсудить в Совете безопасности ООН, а странам с ядерным потенциалом нужно дать оценку... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T21:50

2022-10-06T21:50

2022-10-06T21:55

специальная военная операция на украине

совет безопасности оон

госдума рф

владимир зеленский

украина

адальби шхагошев

в мире

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Призыв Владимира Зеленского о "превентивных" ударах по России необходимо обсудить в Совете безопасности ООН, а странам с ядерным потенциалом нужно дать оценку такой провокации, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России"."Заявление Зеленского - это тема для обсуждения в Совбезе ООН. Кроме этого, странам с ядерным потенциалом необходимо дать свою оценку подобной провокации", - сказал депутат.По его словам, таким высказыванием "по сути, Зеленский предложил воевать до последнего американца".

https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822086926.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

совет безопасности оон, госдума рф, владимир зеленский, украина, адальби шхагошев, в мире