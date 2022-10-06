https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822088413.html
В Кремле призвали мировое сообщество отреагировать на заявления Зеленского
В Кремле призвали мировое сообщество отреагировать на заявления Зеленского - РИА Новости, 06.10.2022
В Кремле призвали мировое сообщество отреагировать на заявления Зеленского
Высказывания Владимира Зеленского с призывом к НАТО нанести превентивные удары по России нельзя оставлять без реакции мирового сообщества, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T21:31
2022-10-06T21:31
2022-10-06T21:31
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Высказывания Владимира Зеленского с призывом к НАТО нанести превентивные удары по России нельзя оставлять без реакции мирового сообщества, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России"."Их (заявления Зеленского) нельзя оставлять без какой-то реакции со стороны упомянутых мною государств (США, Великобритания и страны ЕС - ред.)", - сказал Песков.
https://ria.ru/20221006/medvedev-1822085937.html
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в мире, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, нато, евросоюз, сша, великобритания
В мире, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, НАТО, Евросоюз, США, Великобритания
В Кремле призвали мировое сообщество отреагировать на заявления Зеленского
Песков призвал мировое сообщество отреагировать на заявления Зеленского об ударе по России