https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822088413.html

В Кремле призвали мировое сообщество отреагировать на заявления Зеленского

В Кремле призвали мировое сообщество отреагировать на заявления Зеленского - РИА Новости, 06.10.2022

В Кремле призвали мировое сообщество отреагировать на заявления Зеленского

Высказывания Владимира Зеленского с призывом к НАТО нанести превентивные удары по России нельзя оставлять без реакции мирового сообщества, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T21:31

2022-10-06T21:31

2022-10-06T21:31

в мире

владимир зеленский

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

нато

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Высказывания Владимира Зеленского с призывом к НАТО нанести превентивные удары по России нельзя оставлять без реакции мирового сообщества, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России"."Их (заявления Зеленского) нельзя оставлять без какой-то реакции со стороны упомянутых мною государств (США, Великобритания и страны ЕС - ред.)", - сказал Песков.

https://ria.ru/20221006/medvedev-1822085937.html

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в мире, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, нато, евросоюз, сша, великобритания