Рейтинг@Mail.ru
В Кремле призвали мировое сообщество отреагировать на заявления Зеленского - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822088413.html
В Кремле призвали мировое сообщество отреагировать на заявления Зеленского
В Кремле призвали мировое сообщество отреагировать на заявления Зеленского - РИА Новости, 06.10.2022
В Кремле призвали мировое сообщество отреагировать на заявления Зеленского
Высказывания Владимира Зеленского с призывом к НАТО нанести превентивные удары по России нельзя оставлять без реакции мирового сообщества, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T21:31
2022-10-06T21:31
в мире
владимир зеленский
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
нато
евросоюз
сша
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786424014_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_da58940eafb4c01578b167ad8cf216c8.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Высказывания Владимира Зеленского с призывом к НАТО нанести превентивные удары по России нельзя оставлять без реакции мирового сообщества, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России"."Их (заявления Зеленского) нельзя оставлять без какой-то реакции со стороны упомянутых мною государств (США, Великобритания и страны ЕС - ред.)", - сказал Песков.
https://ria.ru/20221006/medvedev-1822085937.html
россия
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786424014_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_c9ec460e40230a524817a8e1dee3e575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, нато, евросоюз, сша, великобритания
В мире, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, НАТО, Евросоюз, США, Великобритания
21:31 06.10.2022
 
В Кремле призвали мировое сообщество отреагировать на заявления Зеленского

Песков призвал мировое сообщество отреагировать на заявления Зеленского об ударе по России

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Высказывания Владимира Зеленского с призывом к НАТО нанести превентивные удары по России нельзя оставлять без реакции мирового сообщества, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России".
"Их (заявления Зеленского) нельзя оставлять без какой-то реакции со стороны упомянутых мною государств (США, Великобритания и страны ЕС - ред.)", - сказал Песков.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
21:06
Медведев прокомментировал заявления Зеленского об ударах по России
 
В миреВладимир ЗеленскийДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияНАТОЕвросоюзСШАВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала