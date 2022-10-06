21:12 06.10.2022 (обновлено: 22:04 06.10.2022)
"Безумный клоун". В Сети обрушились на Зеленского после заявления о России
Пользователи Twitter потребовали свергнуть Зеленского, призвавшего к ядерным ударам по РФ
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter из США раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего нанести "превентивный" ядерный удар по России.
"Зеленский хочет, чтобы НАТО начала третью мировую войну. Смена режима нужна, но на Украине, а не в России. Никакая помощь больше не должна поступать этому сумасшедшему. Нам нужно форсировать переговоры", — отметил zirp failure.
"Безумный клоун открыто просит устроить холокост!" — возмутились в комментариях.
"Я обращаюсь к людям, которые думают, что Зеленский говорит о ядерном оружии, потому что он так решил. Нет, он читает с листа, который ему дали (в Вашингтоне). Также обратите внимание на коллективные ежедневные заявления Запада о ядерном оружии, они продвигают этот нарратив", — написала Dagny Taggart.
"Это к вопросу о том, кто действительно угрожает мировой войной", — заметил участник беседы.
"Может быть, у него неизлечимая болезнь, и он просто хочет, чтобы все закончилось идеальным фейерверком?" — сыронизировал другой.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи для Института Лоуи в Австралии. Во время своей речи он призвал НАТО "исключить возможность применения Россией ядерного оружия". Для этого, по его словам, альянс должен "нанести превентивные удары".
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на высказывания главы украинского государства должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Он назвал заявление Зеленского призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае ядерного конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.