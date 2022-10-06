https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822086926.html

"Безумный клоун". В Сети обрушились на Зеленского после заявления о России

"Безумный клоун". В Сети обрушились на Зеленского после заявления о России - РИА Новости, 06.10.2022

"Безумный клоун". В Сети обрушились на Зеленского после заявления о России

Пользователи Twitter из США раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего нанести "превентивный" ядерный удар по России. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T21:12

2022-10-06T21:12

2022-10-06T22:04

политика

россия

украина

сша

нато

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter из США раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего нанести "превентивный" ядерный удар по России."Безумный клоун открыто просит устроить холокост!" — возмутились в комментариях."Я обращаюсь к людям, которые думают, что Зеленский говорит о ядерном оружии, потому что он так решил. Нет, он читает с листа, который ему дали (в Вашингтоне). Также обратите внимание на коллективные ежедневные заявления Запада о ядерном оружии, они продвигают этот нарратив", — написала Dagny Taggart."Это к вопросу о том, кто действительно угрожает мировой войной", — заметил участник беседы."Может быть, у него неизлечимая болезнь, и он просто хочет, чтобы все закончилось идеальным фейерверком?" — сыронизировал другой.Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи для Института Лоуи в Австралии. Во время своей речи он призвал НАТО "исключить возможность применения Россией ядерного оружия". Для этого, по его словам, альянс должен "нанести превентивные удары".Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на высказывания главы украинского государства должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Он назвал заявление Зеленского призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае ядерного конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.

https://ria.ru/20221006/bayden-1822051954.html

https://ria.ru/20221005/zelenskiy-1821834760.html

россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, украина, сша, нато, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир зеленский