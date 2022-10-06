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В Кремле назвали заявления Зеленского призывом к началу мировой войны - РИА Новости, 06.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822083252.html
В Кремле назвали заявления Зеленского призывом к началу мировой войны
В Кремле назвали заявления Зеленского призывом к началу мировой войны - РИА Новости, 06.10.2022
В Кремле назвали заявления Зеленского призывом к началу мировой войны
Обращенные к НАТО слова Владимира Зеленского о превентивных ударах по России - не что иное, как призыв к началу мировой войны, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T20:44
2022-10-06T21:01
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Обращенные к НАТО слова Владимира Зеленского о превентивных ударах по России - не что иное, как призыв к началу мировой войны, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Зеленский, выступая на конференции, проходящей в Австралии, заявил, что НАТО должна нанести превентивные удары по России."Подобные заявления являются не чем иным, как призывом к началу очередной мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями", - сказал Песков.
https://ria.ru/20221006/zapad-1822083667.html
украина
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весь мир
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владимир зеленский, украина, дмитрий песков, россия, весь мир
Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Песков, Россия, Весь мир
20:44 06.10.2022 (обновлено: 21:01 06.10.2022)
 
В Кремле назвали заявления Зеленского призывом к началу мировой войны

Песков: обращенные к НАТО слова Зеленского — ничто иное, как призыв к началу мировой войны

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Обращенные к НАТО слова Владимира Зеленского о превентивных ударах по России - не что иное, как призыв к началу мировой войны, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Зеленский, выступая на конференции, проходящей в Австралии, заявил, что НАТО должна нанести превентивные удары по России.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 20:49
В МИД обвинили Запад в разжигании ядерной войны
"Подобные заявления являются не чем иным, как призывом к началу очередной мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями", - сказал Песков.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаДмитрий ПесковРоссияВесь мир
 
 
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