https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822083252.html

В Кремле назвали заявления Зеленского призывом к началу мировой войны

В Кремле назвали заявления Зеленского призывом к началу мировой войны - РИА Новости, 06.10.2022

В Кремле назвали заявления Зеленского призывом к началу мировой войны

Обращенные к НАТО слова Владимира Зеленского о превентивных ударах по России - не что иное, как призыв к началу мировой войны, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T20:44

2022-10-06T20:44

2022-10-06T21:01

владимир зеленский

специальная военная операция на украине

украина

дмитрий песков

россия

весь мир

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Обращенные к НАТО слова Владимира Зеленского о превентивных ударах по России - не что иное, как призыв к началу мировой войны, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Зеленский, выступая на конференции, проходящей в Австралии, заявил, что НАТО должна нанести превентивные удары по России."Подобные заявления являются не чем иным, как призывом к началу очередной мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями", - сказал Песков.

https://ria.ru/20221006/zapad-1822083667.html

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россия

весь мир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир зеленский, украина, дмитрий песков, россия, весь мир