20:35 06.10.2022 (обновлено: 22:38 06.10.2022)
Кремль назвал слова Зеленского об ударах по России призывом к мировой войне
Песков назвал заявление Зеленского о превентивном ударе по России призывом к мировой войне
Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о превентивном ударе по России по сути означает призыв к началу мировой войны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, в случае конфликта последствия будут чудовищны и непредсказуемы. Пресс-секретарь отметил, что на высказывания президента Украины должны обратить внимание все страны, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Он подчеркнул, что такие заявления нельзя оставлять без реакции мирового сообщества.
"Это то заявление президента Зеленского, на которое должны обратить внимание все страны мира. Особенно на это заявление Зеленского должны обратить внимание США, Великобритания, страны Евросоюза. В первую очередь двое первых", — отметил пресс-секретарь президента.
Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Зеленский не призывал использовать ядерное оружие против России. Он подчеркнул, что речь якобы шла о периоде до начала спецоперации. Никифоров напомнил, что тогда говорилось исключительно о превентивных санкциях.
Ранее в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес Москвы. Теперь, как подчеркнул глава государства, со стороны Вашингтона в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Путин подчеркивал: в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, заявлял он.
Глава МИД Сергей Лавров в апреле говорил о "весьма существенных" рисках подобного сценария, однако подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения ядерных сил.