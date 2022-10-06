https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822082152.html

Кремль назвал слова Зеленского об ударах по России призывом к мировой войне

Кремль назвал слова Зеленского об ударах по России призывом к мировой войне - РИА Новости, 06.10.2022

Кремль назвал слова Зеленского об ударах по России призывом к мировой войне

Заявление Владимира Зеленского о превентивном ударе по России по сути означает призыв к началу мировой войны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T20:35

2022-10-06T20:35

2022-10-06T22:38

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

владимир зеленский

в мире

владимир путин

москва

сша

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о превентивном ударе по России по сути означает призыв к началу мировой войны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, в случае конфликта последствия будут чудовищны и непредсказуемы. Пресс-секретарь отметил, что на высказывания президента Украины должны обратить внимание все страны, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Он подчеркнул, что такие заявления нельзя оставлять без реакции мирового сообщества.Кроме того, учитывая тот факт, что Вашингтон и Лондон фактически руководят деятельностью Киева, они несут ответственность за слова Зеленского, подчеркнул Песков.Сегодня Зеленский во время выступления в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары, а не "ждать ядерных ударов России".Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Зеленский не призывал использовать ядерное оружие против России. Он подчеркнул, что речь якобы шла о периоде до начала спецоперации. Никифоров напомнил, что тогда говорилось исключительно о превентивных санкциях.Ранее в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес Москвы. Теперь, как подчеркнул глава государства, со стороны Вашингтона в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Путин подчеркивал: в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, заявлял он.Глава МИД Сергей Лавров в апреле говорил о "весьма существенных" рисках подобного сценария, однако подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения ядерных сил.

https://ria.ru/20221006/lukashenko-1822077818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий песков, владимир зеленский, в мире, владимир путин, москва, сша, нато