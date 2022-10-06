20:25 06.10.2022 (обновлено: 00:07 07.10.2022)
Зеленский призвал НАТО нанести "превентивные" удары по России
Зеленский призвал НАТО нанести "превентивный" удар по России до применения ядерного оружия
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что НАТО должно нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России".
Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил РИА Новости, что публикации ведущих западных СМИ о якобы наличии у России намерений применить на Украине ядерное оружие могут говорить о подготовке США реальной ядерной провокации на территориях, подконтрольных киевскому режиму, с последующим обвинением российских вооруженных сил.
"Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия.... Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот - ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас! Пересмотреть использование своего давления. Вот, что должно делать НАТО: пересмотреть порядок использования", - сказал Зеленский в выступлении в Институте Лоуи в Австралии, которое он провел по видеосвязи.
В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону. В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что, если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку, по его словам, погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.