https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822080529.html

Зеленский призвал НАТО нанести "превентивные" удары по России

Зеленский призвал НАТО нанести "превентивные" удары по России - РИА Новости, 07.10.2022

Зеленский призвал НАТО нанести "превентивные" удары по России

Владимир Зеленский заявил, что НАТО должно нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-06T20:25

2022-10-06T20:25

2022-10-07T00:07

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что НАТО должно нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России".Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил РИА Новости, что публикации ведущих западных СМИ о якобы наличии у России намерений применить на Украине ядерное оружие могут говорить о подготовке США реальной ядерной провокации на территориях, подконтрольных киевскому режиму, с последующим обвинением российских вооруженных сил."Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия.... Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот - ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас! Пересмотреть использование своего давления. Вот, что должно делать НАТО: пересмотреть порядок использования", - сказал Зеленский в выступлении в Институте Лоуи в Австралии, которое он провел по видеосвязи.В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону. В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что, если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку, по его словам, погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20221006/isk-1822021957.html

https://ria.ru/20221006/nato-1821907339.html

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владимир зеленский, россия, украина, нато, сша, в мире