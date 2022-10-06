https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822000184.html

Advance: Зеленский взял Европу в заложники

Advance: Зеленский взял Европу в заложники - РИА Новости, 06.10.2022

Advance: Зеленский взял Европу в заложники

Указ президента Украины Владимира Зеленского об отказе вести переговоры с Владимиром Путиным фактически взял Европу в заложники, пишет обозреватель хорватского... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:01

2022-10-06T16:01

2022-10-06T16:21

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Указ президента Украины Владимира Зеленского об отказе вести переговоры с Владимиром Путиным фактически взял Европу в заложники, пишет обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович.Автор подчеркнул, что это "тревожный и воинственный шаг" со стороны киевских властей."Зеленский тут намеренно захлопывает двери для любого рода переговоров, причем закрепляя это решение документом. Можно сказать, что таким образом он "поклялся" никогда не вести переговоры с Владимиром Путиным", — написал он.Марьянович подчеркнул, что такое решение президента Украины может означать, что ему безразличны последствия."А что, если альтернатива переговорам — эскалация войны до мировых масштабов?" — задался он вопросом.Автор назвал обязанностью Зеленского защитить свою страну, однако подчеркнул, что он не вправе держать в заложниках всю Европу."Нужно четко понимать следующее: мир всегда предпочтет побежденную Украину ядерному холокосту", — отметил он.Марьянович допустил, что указ Зеленского нужен для повышения боевого духа армии и несет лишь пропагандистскую функцию, но в то же время подчеркнул, что эта версия маловероятна. Обозреватель напомнил, что политик выиграл президентские выборы с обещанием мирного решения проблемы Донбасса и готовностью реализовать "формулу Штайнмайера". Но вскоре после того, как Зеленский приступил к обязанностям, он пошел на поводу у радикалов, опасаясь нового Майдана.Автор назвал нынешнюю ситуацию опаснейшей, так как Зеленский фактически отказался от любой возможности мирного решения кризиса."Игроки, которые априори отвергают переговоры, в итоге будут считаться виновниками трагедии, когда будут подводиться итоги", — подытожил он.Владимир Зеленский ранее своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение Киева, заявил, что для переговоров с Киевом придется ждать изменения позиции Зеленского либо его преемника. Он также уточнил, что российская сторона с самого начала, еще до спецоперации, была сторонницей того, чтобы достижение условий, выдвинутых Москвой, обеспечивалось "мирными, дипломатическими, переговорными средствами".Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221005/zelenskiy-1821774581.html

https://ria.ru/20221006/gosdolg-1821857607.html

https://ria.ru/20221005/zelenskiy-1821834760.html

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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, европа, донбасс, совет национальной безопасности и обороны украины