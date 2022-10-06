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Advance: Зеленский взял Европу в заложники - РИА Новости, 06.10.2022
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Advance: Зеленский взял Европу в заложники
Advance: Зеленский взял Европу в заложники - РИА Новости, 06.10.2022
Advance: Зеленский взял Европу в заложники
Указ президента Украины Владимира Зеленского об отказе вести переговоры с Владимиром Путиным фактически взял Европу в заложники, пишет обозреватель хорватского... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:01
2022-10-06T16:21
в мире
владимир зеленский
владимир путин
украина
европа
донбасс
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Указ президента Украины Владимира Зеленского об отказе вести переговоры с Владимиром Путиным фактически взял Европу в заложники, пишет обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович.Автор подчеркнул, что это "тревожный и воинственный шаг" со стороны киевских властей."Зеленский тут намеренно захлопывает двери для любого рода переговоров, причем закрепляя это решение документом. Можно сказать, что таким образом он "поклялся" никогда не вести переговоры с Владимиром Путиным", — написал он.Марьянович подчеркнул, что такое решение президента Украины может означать, что ему безразличны последствия."А что, если альтернатива переговорам — эскалация войны до мировых масштабов?" — задался он вопросом.Автор назвал обязанностью Зеленского защитить свою страну, однако подчеркнул, что он не вправе держать в заложниках всю Европу."Нужно четко понимать следующее: мир всегда предпочтет побежденную Украину ядерному холокосту", — отметил он.Марьянович допустил, что указ Зеленского нужен для повышения боевого духа армии и несет лишь пропагандистскую функцию, но в то же время подчеркнул, что эта версия маловероятна. Обозреватель напомнил, что политик выиграл президентские выборы с обещанием мирного решения проблемы Донбасса и готовностью реализовать "формулу Штайнмайера". Но вскоре после того, как Зеленский приступил к обязанностям, он пошел на поводу у радикалов, опасаясь нового Майдана.Автор назвал нынешнюю ситуацию опаснейшей, так как Зеленский фактически отказался от любой возможности мирного решения кризиса."Игроки, которые априори отвергают переговоры, в итоге будут считаться виновниками трагедии, когда будут подводиться итоги", — подытожил он.Владимир Зеленский ранее своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение Киева, заявил, что для переговоров с Киевом придется ждать изменения позиции Зеленского либо его преемника. Он также уточнил, что российская сторона с самого начала, еще до спецоперации, была сторонницей того, чтобы достижение условий, выдвинутых Москвой, обеспечивалось "мирными, дипломатическими, переговорными средствами".Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221005/zelenskiy-1821774581.html
https://ria.ru/20221006/gosdolg-1821857607.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, европа, донбасс, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Европа, Донбасс, Совет национальной безопасности и обороны Украины
16:01 06.10.2022 (обновлено: 16:21 06.10.2022)
 
Advance: Зеленский взял Европу в заложники

Advance: Зеленский одним документом взял в заложники Европу и подтолкнул мир к катастрофе

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Указ президента Украины Владимира Зеленского об отказе вести переговоры с Владимиром Путиным фактически взял Европу в заложники, пишет обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович.
Автор подчеркнул, что это "тревожный и воинственный шаг" со стороны киевских властей.
"Зеленский тут намеренно захлопывает двери для любого рода переговоров, причем закрепляя это решение документом. Можно сказать, что таким образом он "поклялся" никогда не вести переговоры с Владимиром Путиным", — написал он.
Марьянович подчеркнул, что такое решение президента Украины может означать, что ему безразличны последствия.
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"А что, если альтернатива переговорам — эскалация войны до мировых масштабов?" — задался он вопросом.
Автор назвал обязанностью Зеленского защитить свою страну, однако подчеркнул, что он не вправе держать в заложниках всю Европу.
"Нужно четко понимать следующее: мир всегда предпочтет побежденную Украину ядерному холокосту", — отметил он.
Марьянович допустил, что указ Зеленского нужен для повышения боевого духа армии и несет лишь пропагандистскую функцию, но в то же время подчеркнул, что эта версия маловероятна. Обозреватель напомнил, что политик выиграл президентские выборы с обещанием мирного решения проблемы Донбасса и готовностью реализовать "формулу Штайнмайера". Но вскоре после того, как Зеленский приступил к обязанностям, он пошел на поводу у радикалов, опасаясь нового Майдана.
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Автор назвал нынешнюю ситуацию опаснейшей, так как Зеленский фактически отказался от любой возможности мирного решения кризиса.
"Игроки, которые априори отвергают переговоры, в итоге будут считаться виновниками трагедии, когда будут подводиться итоги", — подытожил он.
Владимир Зеленский ранее своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение Киева, заявил, что для переговоров с Киевом придется ждать изменения позиции Зеленского либо его преемника. Он также уточнил, что российская сторона с самого начала, еще до спецоперации, была сторонницей того, чтобы достижение условий, выдвинутых Москвой, обеспечивалось "мирными, дипломатическими, переговорными средствами".
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 21:38
Во Франции Зеленского заподозрили в безумии после его заявления о России
 
В миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаЕвропаДонбассСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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