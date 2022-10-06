https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822000184.html
Advance: Зеленский взял Европу в заложники
Advance: Зеленский взял Европу в заложники - РИА Новости, 06.10.2022
Advance: Зеленский взял Европу в заложники
Указ президента Украины Владимира Зеленского об отказе вести переговоры с Владимиром Путиным фактически взял Европу в заложники, пишет обозреватель хорватского... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:01
2022-10-06T16:01
2022-10-06T16:21
в мире
владимир зеленский
владимир путин
украина
европа
донбасс
совет национальной безопасности и обороны украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641986_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_5ab23fd5e07e35d7a6d4376bca6b65af.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Указ президента Украины Владимира Зеленского об отказе вести переговоры с Владимиром Путиным фактически взял Европу в заложники, пишет обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович.Автор подчеркнул, что это "тревожный и воинственный шаг" со стороны киевских властей."Зеленский тут намеренно захлопывает двери для любого рода переговоров, причем закрепляя это решение документом. Можно сказать, что таким образом он "поклялся" никогда не вести переговоры с Владимиром Путиным", — написал он.Марьянович подчеркнул, что такое решение президента Украины может означать, что ему безразличны последствия."А что, если альтернатива переговорам — эскалация войны до мировых масштабов?" — задался он вопросом.Автор назвал обязанностью Зеленского защитить свою страну, однако подчеркнул, что он не вправе держать в заложниках всю Европу."Нужно четко понимать следующее: мир всегда предпочтет побежденную Украину ядерному холокосту", — отметил он.Марьянович допустил, что указ Зеленского нужен для повышения боевого духа армии и несет лишь пропагандистскую функцию, но в то же время подчеркнул, что эта версия маловероятна. Обозреватель напомнил, что политик выиграл президентские выборы с обещанием мирного решения проблемы Донбасса и готовностью реализовать "формулу Штайнмайера". Но вскоре после того, как Зеленский приступил к обязанностям, он пошел на поводу у радикалов, опасаясь нового Майдана.Автор назвал нынешнюю ситуацию опаснейшей, так как Зеленский фактически отказался от любой возможности мирного решения кризиса."Игроки, которые априори отвергают переговоры, в итоге будут считаться виновниками трагедии, когда будут подводиться итоги", — подытожил он.Владимир Зеленский ранее своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение Киева, заявил, что для переговоров с Киевом придется ждать изменения позиции Зеленского либо его преемника. Он также уточнил, что российская сторона с самого начала, еще до спецоперации, была сторонницей того, чтобы достижение условий, выдвинутых Москвой, обеспечивалось "мирными, дипломатическими, переговорными средствами".Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20221005/zelenskiy-1821774581.html
https://ria.ru/20221006/gosdolg-1821857607.html
https://ria.ru/20221005/zelenskiy-1821834760.html
украина
европа
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641986_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_ad515c84c1b3100a01be8d10386d4eeb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, европа, донбасс, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Европа, Донбасс, Совет национальной безопасности и обороны Украины
16:01 06.10.2022 (обновлено: 16:21 06.10.2022)
Advance: Зеленский взял Европу в заложники
Advance: Зеленский одним документом взял в заложники Европу и подтолкнул мир к катастрофе
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
Указ президента Украины Владимира Зеленского об отказе вести переговоры с Владимиром Путиным фактически взял Европу в заложники, пишет обозреватель хорватского издания Advance
Д. Марьянович.
Автор подчеркнул, что это "тревожный и воинственный шаг" со стороны киевских властей.
"Зеленский тут намеренно захлопывает двери для любого рода переговоров, причем закрепляя это решение документом. Можно сказать, что таким образом он "поклялся" никогда не вести переговоры с Владимиром Путиным", — написал он.
Марьянович подчеркнул, что такое решение президента Украины может означать, что ему безразличны последствия.
"А что, если альтернатива переговорам — эскалация войны до мировых масштабов?" — задался он вопросом.
Автор назвал обязанностью Зеленского защитить свою страну, однако подчеркнул, что он не вправе держать в заложниках всю Европу.
"Нужно четко понимать следующее: мир всегда предпочтет побежденную Украину ядерному холокосту", — отметил он.
Марьянович допустил, что указ Зеленского нужен для повышения боевого духа армии и несет лишь пропагандистскую функцию, но в то же время подчеркнул, что эта версия маловероятна. Обозреватель напомнил, что политик выиграл президентские выборы с обещанием мирного решения проблемы Донбасса
и готовностью реализовать "формулу Штайнмайера". Но вскоре после того, как Зеленский приступил к обязанностям, он пошел на поводу у радикалов, опасаясь нового Майдана.
Автор назвал нынешнюю ситуацию опаснейшей, так как Зеленский фактически отказался от любой возможности мирного решения кризиса.
"Игроки, которые априори отвергают переговоры, в итоге будут считаться виновниками трагедии, когда будут подводиться итоги", — подытожил он.
Владимир Зеленский ранее своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО
) Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение Киева, заявил, что для переговоров с Киевом придется ждать изменения позиции Зеленского либо его преемника. Он также уточнил, что российская сторона с самого начала, еще до спецоперации, была сторонницей того, чтобы достижение условий, выдвинутых Москвой, обеспечивалось "мирными, дипломатическими, переговорными средствами".
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>