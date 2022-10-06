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Украинские войска взяли в заложники жителей города Запорожье, заявил Рогов - РИА Новости, 06.10.2022
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Украинские войска взяли в заложники жителей города Запорожье, заявил Рогов
Украинские войска взяли в заложники жителей города Запорожье, заявил Рогов - РИА Новости, 06.10.2022
Украинские войска взяли в заложники жителей города Запорожье, заявил Рогов
Украинские войска фактически взяли в заложники жителей подконтрольного им города Запорожье, разместившись в непосредственной близости от жилых домов, заявил РИА РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:43
2022-10-06T12:47
в мире
владимир рогов
запорожье
запорожская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Украинские войска фактически взяли в заложники жителей подконтрольного им города Запорожье, разместившись в непосредственной близости от жилых домов, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.На сегодняшний день освобождено около 75% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр – город Запорожье."Необходима срочная демилитаризация Запорожья. Сейчас боевики Зеленского заполонили абсолютно весь город, размещая свои штабы, военную технику и оружие в непосредственной близости от жилых домов. Они просто взяли запорожцев в заложники. Эти террористы и боевики ненавидят местных жителей за их желание быть с Россией. Сегодня жителей города используют как живой щит", - сказал Рогов.По его информации, в результате работы украинской ПВО произошло попадание в многоэтажный жилой дом в Запорожье. Двое человек погибли, десять ранены, многие пропали без вести. Разбор завалов продолжается.
https://ria.ru/20221006/zaes-1821918844.html
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в мире, владимир рогов, запорожье, запорожская область, россия
В мире, Владимир Рогов, Запорожье, Запорожская область, Россия
12:43 06.10.2022 (обновлено: 12:47 06.10.2022)
 
Украинские войска взяли в заложники жителей города Запорожье, заявил Рогов

Администрация Запорожской области: ВСУ взяли в заложники жителей города Запорожье

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Украинские войска фактически взяли в заложники жителей подконтрольного им города Запорожье, разместившись в непосредственной близости от жилых домов, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
На сегодняшний день освобождено около 75% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр – город Запорожье.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
11:50Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области заявили о новых планах Киева высадить десант у ЗАЭС
"Необходима срочная демилитаризация Запорожья. Сейчас боевики Зеленского заполонили абсолютно весь город, размещая свои штабы, военную технику и оружие в непосредственной близости от жилых домов. Они просто взяли запорожцев в заложники. Эти террористы и боевики ненавидят местных жителей за их желание быть с Россией. Сегодня жителей города используют как живой щит", - сказал Рогов.
"Сегодня режим Зеленского принес смерть в дома простых запорожцев, в дома моего родного города Запорожье. Они осознанно сбили несколько ракет, летевших по скоплению их военной техники и боевиков, над центром города. Это можно объяснить ненависть к нежелающим воевать запорожцам, которые поддерживают Россию", - добавил он.
По его информации, в результате работы украинской ПВО произошло попадание в многоэтажный жилой дом в Запорожье. Двое человек погибли, десять ранены, многие пропали без вести. Разбор завалов продолжается.
Автомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта Васильевка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 10:54Специальная военная операция на Украине
ВСУ не выпускают жителей Запорожья с подконтрольной Киеву территории
 
В миреВладимир РоговЗапорожьеЗапорожская областьРоссия
 
 
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