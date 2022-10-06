https://ria.ru/20221006/zaporozhe-1821938440.html

Украинские войска взяли в заложники жителей города Запорожье, заявил Рогов

Украинские войска взяли в заложники жителей города Запорожье, заявил Рогов - РИА Новости, 06.10.2022

Украинские войска взяли в заложники жителей города Запорожье, заявил Рогов

Украинские войска фактически взяли в заложники жителей подконтрольного им города Запорожье, разместившись в непосредственной близости от жилых домов, заявил РИА РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:43

2022-10-06T12:43

2022-10-06T12:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Украинские войска фактически взяли в заложники жителей подконтрольного им города Запорожье, разместившись в непосредственной близости от жилых домов, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.На сегодняшний день освобождено около 75% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр – город Запорожье."Необходима срочная демилитаризация Запорожья. Сейчас боевики Зеленского заполонили абсолютно весь город, размещая свои штабы, военную технику и оружие в непосредственной близости от жилых домов. Они просто взяли запорожцев в заложники. Эти террористы и боевики ненавидят местных жителей за их желание быть с Россией. Сегодня жителей города используют как живой щит", - сказал Рогов.По его информации, в результате работы украинской ПВО произошло попадание в многоэтажный жилой дом в Запорожье. Двое человек погибли, десять ранены, многие пропали без вести. Разбор завалов продолжается.

https://ria.ru/20221006/zaes-1821918844.html

https://ria.ru/20221005/zaporozhe-1821630562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир рогов, запорожье, запорожская область, россия