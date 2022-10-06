12:43 06.10.2022 (обновлено: 12:47 06.10.2022)
Украинские войска взяли в заложники жителей города Запорожье, заявил Рогов
Администрация Запорожской области: ВСУ взяли в заложники жителей города Запорожье
Владимир Рогов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Украинские войска фактически взяли в заложники жителей подконтрольного им города Запорожье, разместившись в непосредственной близости от жилых домов, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
На сегодняшний день освобождено около 75% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр – город Запорожье.
"Необходима срочная демилитаризация Запорожья. Сейчас боевики Зеленского заполонили абсолютно весь город, размещая свои штабы, военную технику и оружие в непосредственной близости от жилых домов. Они просто взяли запорожцев в заложники. Эти террористы и боевики ненавидят местных жителей за их желание быть с Россией. Сегодня жителей города используют как живой щит", - сказал Рогов.
"Сегодня режим Зеленского принес смерть в дома простых запорожцев, в дома моего родного города Запорожье. Они осознанно сбили несколько ракет, летевших по скоплению их военной техники и боевиков, над центром города. Это можно объяснить ненависть к нежелающим воевать запорожцам, которые поддерживают Россию", - добавил он.
По его информации, в результате работы украинской ПВО произошло попадание в многоэтажный жилой дом в Запорожье. Двое человек погибли, десять ранены, многие пропали без вести. Разбор завалов продолжается.