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В МИД обвинили Запад в разжигании ядерной войны - РИА Новости, 06.10.2022
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В МИД обвинили Запад в разжигании ядерной войны
В МИД обвинили Запад в разжигании ядерной войны - РИА Новости, 06.10.2022
В МИД обвинили Запад в разжигании ядерной войны
Запад разжигает ядерную войну, а марионеточный и неуравновешенный Владиимр Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету, заявила... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T20:49
2022-10-06T20:53
в мире
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мария захарова
австралия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Запад разжигает ядерную войну, а марионеточный и неуравновешенный Владиимр Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание Зеленского о превентивном ударе НАТО по РФ.Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России"."Запад разжигает ядерную войну. Каждый человек на планете должен осознать, что накачанный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету", - написала Захарова в Telegram-канале.
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в мире, россия, мария захарова, австралия, нато
В мире, Россия, Мария Захарова, Австралия, НАТО
20:49 06.10.2022 (обновлено: 20:53 06.10.2022)
 
В МИД обвинили Запад в разжигании ядерной войны

Захарова заявила, что Запад разжигает ядерную войну, а Зеленский превратился в монстра

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Запад разжигает ядерную войну, а марионеточный и неуравновешенный Владиимр Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание Зеленского о превентивном ударе НАТО по РФ.
Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России".
"Запад разжигает ядерную войну. Каждый человек на планете должен осознать, что накачанный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету", - написала Захарова в Telegram-канале.
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