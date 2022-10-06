https://ria.ru/20221006/zapad-1822063775.html
Запад намерен идти до конца против России, заявил Медведев
Запад намерен идти до конца против России, заявил Медведев - РИА Новости, 06.10.2022
Запад намерен идти до конца против России, заявил Медведев
Запад намерен идти против России до конца и вводить новые бессмысленные ограничения, последствия от неизбирательных санкций затронут все страны, без нормальной... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T19:05
2022-10-06T19:05
2022-10-06T19:17
россия
дмитрий медведев
экономика
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Запад намерен идти против России до конца и вводить новые бессмысленные ограничения, последствия от неизбирательных санкций затронут все страны, без нормальной международной торговли хаос и нищету ощутят на разных уголках планеты, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Иллюзий нет. Запад намерен идти против России до конца. Вводить против неё всё новые бессмысленные ограничения, надеясь, как и все последние годы, всё же максимально подорвать экономику России. Разлёт осколков от такого неизбирательного применения санкционного оружия – по всем странам мира и ни в чём не повинным людям. Между тем без нормальной международной торговли хаос и нищету ощутят в самых разных уголках планеты", - написал Медведев.Евросоюз 6 октября официально опубликовал новый пакет санкций против России. Ограничения вступают в силу с 7 октября. Документ среди прочего содержит базу для определения потолка цен на российскую нефть для ее транспортировки по морю. При этом транспортировка топлива выше этой цены подпадает под запрет. Он вступит в силу 5 декабря. Запрет на поставку нефтепродуктов дороже установленного уровня начнет действовать с 5 февраля.
https://ria.ru/20221006/atom-1822051498.html
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россия, дмитрий медведев, экономика
Россия, Дмитрий Медведев, Экономика
19:05 06.10.2022 (обновлено: 19:17 06.10.2022)
Запад намерен идти до конца против России, заявил Медведев
Медведев: Запад намерен идти против России до конца, вводя новые бессмысленные ограничения