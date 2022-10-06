Рейтинг@Mail.ru
По культовой антиутопии Евгения Замятина "Мы" сняли фильм - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221006/zamyatin-1821905938.html
По культовой антиутопии Евгения Замятина "Мы" сняли фильм
По культовой антиутопии Евгения Замятина "Мы" сняли фильм - РИА Новости, 06.10.2022
По культовой антиутопии Евгения Замятина "Мы" сняли фильм
Вышел финальный трейлер фильма "Мы". Лента снята по мотивам культового романа Евгения Замятина. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:24
2022-10-06T11:24
культура
новости культуры
евгений замятин
кино и сериалы
книги
что посмотреть
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821900637_178:0:1220:586_1920x0_80_0_0_deaec32f25e53e6c3ce92a4894e98cc0.png
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Вышел финальный трейлер фильма "Мы". Лента снята по мотивам культового романа Евгения Замятина. События в картине развиваются спустя 200 лет после ужасной катастрофы. Человечество оказалось под угрозой. Выжившие создали Единое Государство. Вместо имен у его жителей номера. Они носят униформу, живут в стеклянных домах. Интимная близость у них по расписанию. "Мы победили ненависть, любовь и страсть", — говорится в трейлере. Главный герой ленты — инженер Д-503. Он занимался строительством громадного космического корабля и был доволен своей жизнью, пока не встретил таинственную И-330. Он с ужасом осознает, что влюбился в нее. При этом Д-503 узнает, что девушка, пробудившая в его душе "древние" порывы, среди тех, кто пытается разрушить Единое Государство. В проекте снимались Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Юрий Колокольников, Дмитрий Чеботарев, Марьяна Спивак, Константин Лавроненко и другие.Фильм выйдет в прокат 1 декабря 2022 года.
https://ria.ru/20221006/parma-1821660632.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821900637_309:0:1090:586_1920x0_80_0_0_39ef28501d357647afb3199e1d8720b7.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, евгений замятин, кино и сериалы, книги, что посмотреть , знаменитости, звезды, филипп янковский, юрий колокольников, константин лавроненко
Культура, Новости культуры, Евгений Замятин, Кино и сериалы, Книги, что посмотреть , Знаменитости, звезды, Филипп Янковский, Юрий Колокольников, Константин Лавроненко
11:24 06.10.2022
 
По культовой антиутопии Евгения Замятина "Мы" сняли фильм

Вышел финальный трейлер экранизации романа "Мы" Евгения Замятина

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Вышел финальный трейлер фильма "Мы". Лента снята по мотивам культового романа Евгения Замятина.
События в картине развиваются спустя 200 лет после ужасной катастрофы. Человечество оказалось под угрозой. Выжившие создали Единое Государство. Вместо имен у его жителей номера. Они носят униформу, живут в стеклянных домах. Интимная близость у них по расписанию.
"Мы победили ненависть, любовь и страсть", — говорится в трейлере.
Главный герой ленты — инженер Д-503. Он занимался строительством громадного космического корабля и был доволен своей жизнью, пока не встретил таинственную И-330.
Он с ужасом осознает, что влюбился в нее. При этом Д-503 узнает, что девушка, пробудившая в его душе "древние" порывы, среди тех, кто пытается разрушить Единое Государство.
В проекте снимались Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Юрий Колокольников, Дмитрий Чеботарев, Марьяна Спивак, Константин Лавроненко и другие.
Фильм выйдет в прокат 1 декабря 2022 года.
На съемках фильма Сердце пармы
08:00Культура
Русская "Игра престолов": в прокат выходит эпичная драма "Сердце пармы"
 
КультураНовости культурыЕвгений ЗамятинКино и сериалыКнигичто посмотретьЗнаменитостизвездыФилипп ЯнковскийЮрий КолокольниковКонстантин Лавроненко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала