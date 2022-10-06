https://ria.ru/20221006/zamyatin-1821905938.html
По культовой антиутопии Евгения Замятина "Мы" сняли фильм
По культовой антиутопии Евгения Замятина "Мы" сняли фильм - РИА Новости, 06.10.2022
По культовой антиутопии Евгения Замятина "Мы" сняли фильм
Вышел финальный трейлер фильма "Мы". Лента снята по мотивам культового романа Евгения Замятина. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:24
2022-10-06T11:24
2022-10-06T11:24
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Вышел финальный трейлер фильма "Мы". Лента снята по мотивам культового романа Евгения Замятина. События в картине развиваются спустя 200 лет после ужасной катастрофы. Человечество оказалось под угрозой. Выжившие создали Единое Государство. Вместо имен у его жителей номера. Они носят униформу, живут в стеклянных домах. Интимная близость у них по расписанию. "Мы победили ненависть, любовь и страсть", — говорится в трейлере. Главный герой ленты — инженер Д-503. Он занимался строительством громадного космического корабля и был доволен своей жизнью, пока не встретил таинственную И-330. Он с ужасом осознает, что влюбился в нее. При этом Д-503 узнает, что девушка, пробудившая в его душе "древние" порывы, среди тех, кто пытается разрушить Единое Государство. В проекте снимались Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Юрий Колокольников, Дмитрий Чеботарев, Марьяна Спивак, Константин Лавроненко и другие.Фильм выйдет в прокат 1 декабря 2022 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, евгений замятин, кино и сериалы, книги, что посмотреть , знаменитости, звезды, филипп янковский, юрий колокольников, константин лавроненко
Культура, Новости культуры, Евгений Замятин, Кино и сериалы, Книги, что посмотреть , Знаменитости, звезды, Филипп Янковский, Юрий Колокольников, Константин Лавроненко
По культовой антиутопии Евгения Замятина "Мы" сняли фильм
Вышел финальный трейлер экранизации романа "Мы" Евгения Замятина
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Вышел финальный трейлер фильма "Мы". Лента снята по мотивам культового романа Евгения Замятина.
События в картине развиваются спустя 200 лет после ужасной катастрофы. Человечество оказалось под угрозой. Выжившие создали Единое Государство. Вместо имен у его жителей номера. Они носят униформу, живут в стеклянных домах. Интимная близость у них по расписанию.
"Мы победили ненависть, любовь и страсть", — говорится в трейлере.
Главный герой ленты — инженер Д-503. Он занимался строительством громадного космического корабля и был доволен своей жизнью, пока не встретил таинственную И-330.
Он с ужасом осознает, что влюбился в нее. При этом Д-503 узнает, что девушка, пробудившая в его душе "древние" порывы, среди тех, кто пытается разрушить Единое Государство.
В проекте снимались Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Юрий Колокольников, Дмитрий Чеботарев, Марьяна Спивак, Константин Лавроненко и другие.
Фильм выйдет в прокат 1 декабря 2022 года.