https://ria.ru/20221006/zaes-1822061469.html

МАГАТЭ увеличит число постоянных экспертов на Запорожской АЭС

МАГАТЭ увеличит число постоянных экспертов на Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.10.2022

МАГАТЭ увеличит число постоянных экспертов на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация увеличит число находящихся на Запорожской атомной электростанции экспертов с двух до четырех, передает... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T18:59

2022-10-06T18:59

2022-10-06T19:21

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация увеличит число находящихся на Запорожской атомной электростанции экспертов с двух до четырех, передает агентство Рейтер.Гросси накануне сообщил, что направляется в Киев, где планирует обсудить ситуацию вокруг АЭС.Кроме того, гендиректор организации после указа президента России Владимира Путина о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, заявил, что МАГАТЭ считает станцию украинским объектом.Указ о том, что указанная АЭС переходит в собственность России, подписал в среду президент РФ Владимир Путин.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://ria.ru/20221006/zaes-1821918844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", украина, запорожская область