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МАГАТЭ увеличит число постоянных экспертов на Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.10.2022
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МАГАТЭ увеличит число постоянных экспертов на Запорожской АЭС
МАГАТЭ увеличит число постоянных экспертов на Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.10.2022
МАГАТЭ увеличит число постоянных экспертов на Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация увеличит число находящихся на Запорожской атомной электростанции экспертов с двух до четырех, передает... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T18:59
2022-10-06T19:21
в мире
магатэ
запорожская аэс
рафаэль гросси
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
украина
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация увеличит число находящихся на Запорожской атомной электростанции экспертов с двух до четырех, передает агентство Рейтер.Гросси накануне сообщил, что направляется в Киев, где планирует обсудить ситуацию вокруг АЭС.Кроме того, гендиректор организации после указа президента России Владимира Путина о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, заявил, что МАГАТЭ считает станцию украинским объектом.Указ о том, что указанная АЭС переходит в собственность России, подписал в среду президент РФ Владимир Путин.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
https://ria.ru/20221006/zaes-1821918844.html
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в мире, магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", украина, запорожская область
В мире, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Украина, Запорожская область
18:59 06.10.2022 (обновлено: 19:21 06.10.2022)
 
МАГАТЭ увеличит число постоянных экспертов на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил об увеличении числа постоянных экспертов на ЗАЭС до четырех

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация увеличит число находящихся на Запорожской атомной электростанции экспертов с двух до четырех, передает агентство Рейтер.
Гросси накануне сообщил, что направляется в Киев, где планирует обсудить ситуацию вокруг АЭС.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 11:50Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области заявили о новых планах Киева высадить десант у ЗАЭС
Кроме того, гендиректор организации после указа президента России Владимира Путина о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, заявил, что МАГАТЭ считает станцию украинским объектом.
Указ о том, что указанная АЭС переходит в собственность России, подписал в среду президент РФ Владимир Путин.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 16:30Специальная военная операция на Украине
В России готовы изучить идею МАГАТЭ о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС
 
В миреМАГАТЭЗапорожская АЭСРафаэль ГроссиРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"УкраинаЗапорожская область
 
 
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