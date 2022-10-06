11:50 06.10.2022 (обновлено: 13:00 06.10.2022)
В Запорожской области заявили о новых планах Киева высадить десант у ЗАЭС
Член совета администрации Запорожья Рогов заявил о планах Киева высадить десант у ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости. Киевские власти готовят новые высадки десанта в районе Запорожской АЭС, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Украинские войска последние дни усилили интенсивность обстрелов Энергодара и его пригородов. Они прощупывают территорию для возможного форсирования Днепра и высадки десанта в районе Запорожской АЭС с последующей попыткой захвата атомной станции", — сказал он.
По его данным, в подконтрольную киевской власти часть Запорожской области уже прибыло свыше 450 хорошо подготовленных представителей элитных войск, которых могут задействовать для перехода через Днепр.
"План по форсированию Днепра разрабатывается непосредственно британскими спецслужбами", — заявил Рогов, не уточняя, откуда он получил эту информацию.
Первую попытку захватить Запорожскую АЭС с помощью десанта Украина предприняла 1 сентября, в преддверии визита туда делегации МАГАТЭ. Как сообщало Минобороны России, после артобстрела станции со стороны ВСУ в трех километрах от АЭС высадились до 60 украинских диверсантов с задачей захватить станцию, но были обнаружены и ликвидированы Росгвардией и российскими войсками.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.
С марта она находится под охраной российских военных во избежание утечек ядерных и радиоактивных материалов. После присоединения Запорожской области к России по итогам референдума станция переходит в собственность России и включается в российскую энергосистему.
Сейчас из-за постоянных обстрелов работа станции остановлена. Для повторного запуска понадобится несколько дней, отмечал ранее Владимир Рогов.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Уже 5 октября государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.
Вчера, 19:57Запорожская АЭС