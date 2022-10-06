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В Запорожской области заявили о новых планах Киева высадить десант у ЗАЭС

В Запорожской области заявили о новых планах Киева высадить десант у ЗАЭС - РИА Новости, 06.10.2022

В Запорожской области заявили о новых планах Киева высадить десант у ЗАЭС

Киевские власти готовят новые высадки десанта в районе Запорожской АЭС, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:50

2022-10-06T11:50

2022-10-06T13:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости. Киевские власти готовят новые высадки десанта в районе Запорожской АЭС, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Украинские войска последние дни усилили интенсивность обстрелов Энергодара и его пригородов. Они прощупывают территорию для возможного форсирования Днепра и высадки десанта в районе Запорожской АЭС с последующей попыткой захвата атомной станции", — сказал он.По его данным, в подконтрольную киевской власти часть Запорожской области уже прибыло свыше 450 хорошо подготовленных представителей элитных войск, которых могут задействовать для перехода через Днепр."План по форсированию Днепра разрабатывается непосредственно британскими спецслужбами", — заявил Рогов, не уточняя, откуда он получил эту информацию.Первую попытку захватить Запорожскую АЭС с помощью десанта Украина предприняла 1 сентября, в преддверии визита туда делегации МАГАТЭ. Как сообщало Минобороны России, после артобстрела станции со стороны ВСУ в трех километрах от АЭС высадились до 60 украинских диверсантов с задачей захватить станцию, но были обнаружены и ликвидированы Росгвардией и российскими войсками.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.С марта она находится под охраной российских военных во избежание утечек ядерных и радиоактивных материалов. После присоединения Запорожской области к России по итогам референдума станция переходит в собственность России и включается в российскую энергосистему.Сейчас из-за постоянных обстрелов работа станции остановлена. Для повторного запуска понадобится несколько дней, отмечал ранее Владимир Рогов.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Уже 5 октября государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.

https://radiosputnik.ria.ru/20221005/zaes-1821776633.html

https://ria.ru/20221005/aes-1821820692.html

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днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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