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В Запорожской области заявили о новых планах Киева высадить десант у ЗАЭС - РИА Новости, 06.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/zaes-1821918844.html
В Запорожской области заявили о новых планах Киева высадить десант у ЗАЭС
В Запорожской области заявили о новых планах Киева высадить десант у ЗАЭС - РИА Новости, 06.10.2022
В Запорожской области заявили о новых планах Киева высадить десант у ЗАЭС
Киевские власти готовят новые высадки десанта в районе Запорожской АЭС, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:50
2022-10-06T13:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
россия
запорожская область
днепр (город)
магатэ
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости. Киевские власти готовят новые высадки десанта в районе Запорожской АЭС, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Украинские войска последние дни усилили интенсивность обстрелов Энергодара и его пригородов. Они прощупывают территорию для возможного форсирования Днепра и высадки десанта в районе Запорожской АЭС с последующей попыткой захвата атомной станции", — сказал он.По его данным, в подконтрольную киевской власти часть Запорожской области уже прибыло свыше 450 хорошо подготовленных представителей элитных войск, которых могут задействовать для перехода через Днепр."План по форсированию Днепра разрабатывается непосредственно британскими спецслужбами", — заявил Рогов, не уточняя, откуда он получил эту информацию.Первую попытку захватить Запорожскую АЭС с помощью десанта Украина предприняла 1 сентября, в преддверии визита туда делегации МАГАТЭ. Как сообщало Минобороны России, после артобстрела станции со стороны ВСУ в трех километрах от АЭС высадились до 60 украинских диверсантов с задачей захватить станцию, но были обнаружены и ликвидированы Росгвардией и российскими войсками.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.С марта она находится под охраной российских военных во избежание утечек ядерных и радиоактивных материалов. После присоединения Запорожской области к России по итогам референдума станция переходит в собственность России и включается в российскую энергосистему.Сейчас из-за постоянных обстрелов работа станции остановлена. Для повторного запуска понадобится несколько дней, отмечал ранее Владимир Рогов.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Уже 5 октября государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.
https://radiosputnik.ria.ru/20221005/zaes-1821776633.html
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запорожская область
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в мире, владимир рогов, россия, запорожская область, днепр (город), магатэ, запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Россия, Запорожская область, Днепр (город), МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
11:50 06.10.2022 (обновлено: 13:00 06.10.2022)
 
В Запорожской области заявили о новых планах Киева высадить десант у ЗАЭС

Член совета администрации Запорожья Рогов заявил о планах Киева высадить десант у ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости. Киевские власти готовят новые высадки десанта в районе Запорожской АЭС, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Украинские войска последние дни усилили интенсивность обстрелов Энергодара и его пригородов. Они прощупывают территорию для возможного форсирования Днепра и высадки десанта в районе Запорожской АЭС с последующей попыткой захвата атомной станции", — сказал он.
По его данным, в подконтрольную киевской власти часть Запорожской области уже прибыло свыше 450 хорошо подготовленных представителей элитных войск, которых могут задействовать для перехода через Днепр.
"План по форсированию Днепра разрабатывается непосредственно британскими спецслужбами", — заявил Рогов, не уточняя, откуда он получил эту информацию.
Первую попытку захватить Запорожскую АЭС с помощью десанта Украина предприняла 1 сентября, в преддверии визита туда делегации МАГАТЭ. Как сообщало Минобороны России, после артобстрела станции со стороны ВСУ в трех километрах от АЭС высадились до 60 украинских диверсантов с задачей захватить станцию, но были обнаружены и ликвидированы Росгвардией и российскими войсками.
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 17:39В России
Путин распорядился передать Запорожскую АЭС под управление России
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.
С марта она находится под охраной российских военных во избежание утечек ядерных и радиоактивных материалов. После присоединения Запорожской области к России по итогам референдума станция переходит в собственность России и включается в российскую энергосистему.
Сейчас из-за постоянных обстрелов работа станции остановлена. Для повторного запуска понадобится несколько дней, отмечал ранее Владимир Рогов.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Уже 5 октября государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 19:57
Запорожская АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговРоссияЗапорожская областьДнепр (город)МАГАТЭЗапорожская АЭСФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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