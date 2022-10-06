https://ria.ru/20221006/vzryvy-1822005285.html

В Херсоне прогремели десять взрывов

В Херсоне прогремели десять взрывов - РИА Новости, 06.10.2022

В Херсоне прогремели десять взрывов

Серия из 10 взрывов прогремела в Херсоне, предположительно, сработала ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:10

2022-10-06T16:10

2022-10-06T16:32

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ХЕРСОН, 6 окт - РИА Новости. Серия из 10 взрывов прогремела в Херсоне, предположительно, сработала ПВО, передает корреспондент РИА Новости.В небе не видны следы противоракет системы ПВО, но были слышны звуки взрывов.

https://ria.ru/20221006/vzryv-1822003149.html

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украина

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

херсон, россия, украина, херсонская область , в мире