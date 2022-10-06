https://ria.ru/20221006/vzryvy-1822005285.html
В Херсоне прогремели десять взрывов
В Херсоне прогремели десять взрывов - РИА Новости, 06.10.2022
В Херсоне прогремели десять взрывов
Серия из 10 взрывов прогремела в Херсоне, предположительно, сработала ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:10
2022-10-06T16:10
2022-10-06T16:32
херсон
специальная военная операция на украине
россия
украина
херсонская область
в мире
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ХЕРСОН, 6 окт - РИА Новости. Серия из 10 взрывов прогремела в Херсоне, предположительно, сработала ПВО, передает корреспондент РИА Новости.В небе не видны следы противоракет системы ПВО, но были слышны звуки взрывов.
https://ria.ru/20221006/vzryv-1822003149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Херсон, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Херсонская область , В мире
16:10 06.10.2022 (обновлено: 16:32 06.10.2022)
В Херсоне прогремели десять взрывов
Серия из десяти взрывов прогремела в Херсоне, предположительно, сработала ПВО