Рейтинг@Mail.ru
Власти Киевской области объяснили звуки взрывов - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/vzryvy-1821951951.html
Власти Киевской области объяснили звуки взрывов
Власти Киевской области объяснили звуки взрывов - РИА Новости, 06.10.2022
Власти Киевской области объяснили звуки взрывов
В Вышгородском районе Киевской области проходят учения саперов, могут быть слышны звуки взрывов, сообщили в Киевской областной военной администрации. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:21
2022-10-06T13:21
в мире
киевская область
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149935/69/1499356986_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_c6cea0492a7e34d2cbc5026bc91345df.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Вышгородском районе Киевской области проходят учения саперов, могут быть слышны звуки взрывов, сообщили в Киевской областной военной администрации.Ранее в четверг украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрыве в Киеве, воздушная тревога при этом не объявлялась."Сегодня, 6 октября, в Вышгородском районе проходят учения для саперов. В рамках запланированных мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. В связи с этим в некоторых общинах области возможны звуки взрывов", - говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegram-канале.При этом издание "Страна" пишет, что власти сообщают об учениях в Вышгородском районе, а видео взрывов – в районе Ирпеня.
https://ria.ru/20221006/ukraina-1821931340.html
киевская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149935/69/1499356986_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_47f9813a15a5207c95718ad8e401879f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киевская область, киев
В мире, Киевская область, Киев
13:21 06.10.2022
 
Власти Киевской области объяснили звуки взрывов

Власти Киевской области предупредили о возможных звуках взрывов, объяснив их учениями

© РИА НовостиГород Киев
Город Киев - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости
Город Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Вышгородском районе Киевской области проходят учения саперов, могут быть слышны звуки взрывов, сообщили в Киевской областной военной администрации.
Ранее в четверг украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрыве в Киеве, воздушная тревога при этом не объявлялась.
"Сегодня, 6 октября, в Вышгородском районе проходят учения для саперов. В рамках запланированных мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. В связи с этим в некоторых общинах области возможны звуки взрывов", - говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegram-канале.
При этом издание "Страна" пишет, что власти сообщают об учениях в Вышгородском районе, а видео взрывов – в районе Ирпеня.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
12:25
Поддержка Киева Западом приводит к затягиванию боевых действий, заявил МИД
 
В миреКиевская областьКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала