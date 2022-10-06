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Власти Киевской области объяснили звуки взрывов

Власти Киевской области объяснили звуки взрывов - РИА Новости, 06.10.2022

Власти Киевской области объяснили звуки взрывов

В Вышгородском районе Киевской области проходят учения саперов, могут быть слышны звуки взрывов, сообщили в Киевской областной военной администрации. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:21

2022-10-06T13:21

2022-10-06T13:21

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Вышгородском районе Киевской области проходят учения саперов, могут быть слышны звуки взрывов, сообщили в Киевской областной военной администрации.Ранее в четверг украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрыве в Киеве, воздушная тревога при этом не объявлялась."Сегодня, 6 октября, в Вышгородском районе проходят учения для саперов. В рамках запланированных мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. В связи с этим в некоторых общинах области возможны звуки взрывов", - говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegram-канале.При этом издание "Страна" пишет, что власти сообщают об учениях в Вышгородском районе, а видео взрывов – в районе Ирпеня.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киевская область, киев