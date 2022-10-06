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Власти Киевской области объяснили звуки взрывов
Власти Киевской области объяснили звуки взрывов - РИА Новости, 06.10.2022
Власти Киевской области объяснили звуки взрывов
В Вышгородском районе Киевской области проходят учения саперов, могут быть слышны звуки взрывов, сообщили в Киевской областной военной администрации. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:21
2022-10-06T13:21
2022-10-06T13:21
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Вышгородском районе Киевской области проходят учения саперов, могут быть слышны звуки взрывов, сообщили в Киевской областной военной администрации.Ранее в четверг украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрыве в Киеве, воздушная тревога при этом не объявлялась."Сегодня, 6 октября, в Вышгородском районе проходят учения для саперов. В рамках запланированных мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. В связи с этим в некоторых общинах области возможны звуки взрывов", - говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegram-канале.При этом издание "Страна" пишет, что власти сообщают об учениях в Вышгородском районе, а видео взрывов – в районе Ирпеня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Власти Киевской области объяснили звуки взрывов
Власти Киевской области предупредили о возможных звуках взрывов, объяснив их учениями