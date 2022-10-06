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Россия и США работают над организацией встречи глав НАСА и Роскосмоса
Россия и США работают над организацией встречи глав НАСА и Роскосмоса - РИА Новости, 06.10.2022
Россия и США работают над организацией встречи глав НАСА и Роскосмоса
Стороны прорабатывают проведение встречи глав НАСА и Роскосмоса, руководители космических ведомств ранее уже провели телефонный разговор, рассказал журналистам... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T02:09
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2022-10-06T02:09
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МЫС КАНАВЕРАЛ (США), 6 окт - РИА Новости. Стороны прорабатывают проведение встречи глав НАСА и Роскосмоса, руководители космических ведомств ранее уже провели телефонный разговор, рассказал журналистам исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.Представитель российского космического ведомства отметил, что стороны хотели бы “не просто встретиться, чтобы пожать руки”, но провести обсуждение существенных вопросов, и не исключил, что “теоретически встреча такая может состояться (до конца года)”.По его словам, для проведения встречи может рассматриваться любое место. “Но, в зависимости от политической ситуации, здесь, может быть, более рациональна какая-то встреча на нейтральной территории”, - сказал Крикалев, сообщив, что обсуждением этих вопросов занимаются международные департаменты агентств для поиска "взаимно приемлемого решения".Как рассказал представитель Роскосмоса, ранее главы космических ведомств уже провели телефонные переговоры, в ходе которых прозвучало взаимное приглашение о проведении их встречи. “Было такое взаимное приглашение, но было отмечено, что, наверное, сейчас не совсем время (Юрию) Борисову приезжать в Штаты или (Биллу) Нельсону лететь в Россию, но, в общем, при первом удобном случае они, видимо, будут искать возможность не только поговорить по телефону, но и встретиться лично”, - сказал представитель Роскосмоса.Ранее на брифинге он положительно ответил на вопрос, выбрало ли новое руководство Роскосмоса курс на более дружеское общение с НАСА, чем это было при предыдущем руководстве.
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Россия и США работают над организацией встречи глав НАСА и Роскосмоса
Крикалев заявил, что Россия и США работают над организацией встречи глав НАСА и Роскосмоса
МЫС КАНАВЕРАЛ (США), 6 окт - РИА Новости. Стороны прорабатывают проведение встречи глав НАСА и Роскосмоса, руководители космических ведомств ранее уже провели телефонный разговор, рассказал журналистам исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
“(Встреча между Юрием Борисовым
и Биллом Нельсоном
) прорабатывается. Желание есть и с одной и с другой стороны”, - сказал Крикалев. Он находится во Флориде
в связи с состоявшимся в среду запуском на МКС
международного экипажа с российской космонавткой Анной Кикиной
.
Представитель российского космического ведомства отметил, что стороны хотели бы “не просто встретиться, чтобы пожать руки”, но провести обсуждение существенных вопросов, и не исключил, что “теоретически встреча такая может состояться (до конца года)”.
По его словам, для проведения встречи может рассматриваться любое место. “Но, в зависимости от политической ситуации, здесь, может быть, более рациональна какая-то встреча на нейтральной территории”, - сказал Крикалев, сообщив, что обсуждением этих вопросов занимаются международные департаменты агентств для поиска "взаимно приемлемого решения".
Как рассказал представитель Роскосмоса, ранее главы космических ведомств уже провели телефонные переговоры, в ходе которых прозвучало взаимное приглашение о проведении их встречи. “Было такое взаимное приглашение, но было отмечено, что, наверное, сейчас не совсем время (Юрию) Борисову приезжать в Штаты или (Биллу) Нельсону лететь в Россию, но, в общем, при первом удобном случае они, видимо, будут искать возможность не только поговорить по телефону, но и встретиться лично”, - сказал представитель Роскосмоса.
Ранее на брифинге он положительно ответил на вопрос, выбрало ли новое руководство Роскосмоса курс на более дружеское общение с НАСА, чем это было при предыдущем руководстве.