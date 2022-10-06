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Россия и США работают над организацией встречи глав НАСА и Роскосмоса - РИА Новости, 06.10.2022
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Наука
https://ria.ru/20221006/vstrecha-1821859532.html
Россия и США работают над организацией встречи глав НАСА и Роскосмоса
Россия и США работают над организацией встречи глав НАСА и Роскосмоса - РИА Новости, 06.10.2022
Россия и США работают над организацией встречи глав НАСА и Роскосмоса
Стороны прорабатывают проведение встречи глав НАСА и Роскосмоса, руководители космических ведомств ранее уже провели телефонный разговор, рассказал журналистам... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T02:09
2022-10-06T02:09
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МЫС КАНАВЕРАЛ (США), 6 окт - РИА Новости. Стороны прорабатывают проведение встречи глав НАСА и Роскосмоса, руководители космических ведомств&nbsp;ранее уже провели телефонный разговор, рассказал журналистам исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.Представитель российского космического ведомства отметил, что стороны хотели бы “не&nbsp;просто встретиться, чтобы пожать руки”, но провести обсуждение существенных вопросов, и не исключил, что “теоретически встреча такая может состояться (до конца года)”.По его словам, для проведения встречи может рассматриваться любое место. “Но, в зависимости от политической ситуации, здесь, может быть, более рациональна какая-то встреча на нейтральной территории”, - сказал Крикалев, сообщив, что обсуждением этих вопросов занимаются международные департаменты агентств для поиска "взаимно приемлемого решения".Как рассказал представитель Роскосмоса, ранее главы космических ведомств уже провели телефонные переговоры, в ходе которых прозвучало взаимное приглашение о проведении их встречи. “Было такое взаимное приглашение, но было отмечено, что, наверное, сейчас не совсем время (Юрию) Борисову приезжать в Штаты или (Биллу) Нельсону лететь в Россию, но, в общем, при первом удобном случае они, видимо, будут искать возможность не только поговорить по телефону, но и встретиться лично”, - сказал представитель Роскосмоса.Ранее на брифинге он положительно ответил на вопрос, выбрало ли новое руководство Роскосмоса курс на более дружеское общение с НАСА, чем это было при предыдущем руководстве.
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космос - риа наука, наса, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, НАСА, Роскосмос
02:09 06.10.2022
 
Россия и США работают над организацией встречи глав НАСА и Роскосмоса

Крикалев заявил, что Россия и США работают над организацией встречи глав НАСА и Роскосмоса

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Международная космическая станция . Архивное фото
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МЫС КАНАВЕРАЛ (США), 6 окт - РИА Новости. Стороны прорабатывают проведение встречи глав НАСА и Роскосмоса, руководители космических ведомств ранее уже провели телефонный разговор, рассказал журналистам исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
“(Встреча между Юрием Борисовым и Биллом Нельсоном) прорабатывается. Желание есть и с одной и с другой стороны”, - сказал Крикалев. Он находится во Флориде в связи с состоявшимся в среду запуском на МКС международного экипажа с российской космонавткой Анной Кикиной.
Представитель российского космического ведомства отметил, что стороны хотели бы “не просто встретиться, чтобы пожать руки”, но провести обсуждение существенных вопросов, и не исключил, что “теоретически встреча такая может состояться (до конца года)”.
По его словам, для проведения встречи может рассматриваться любое место. “Но, в зависимости от политической ситуации, здесь, может быть, более рациональна какая-то встреча на нейтральной территории”, - сказал Крикалев, сообщив, что обсуждением этих вопросов занимаются международные департаменты агентств для поиска "взаимно приемлемого решения".
Как рассказал представитель Роскосмоса, ранее главы космических ведомств уже провели телефонные переговоры, в ходе которых прозвучало взаимное приглашение о проведении их встречи. “Было такое взаимное приглашение, но было отмечено, что, наверное, сейчас не совсем время (Юрию) Борисову приезжать в Штаты или (Биллу) Нельсону лететь в Россию, но, в общем, при первом удобном случае они, видимо, будут искать возможность не только поговорить по телефону, но и встретиться лично”, - сказал представитель Роскосмоса.
Ранее на брифинге он положительно ответил на вопрос, выбрало ли новое руководство Роскосмоса курс на более дружеское общение с НАСА, чем это было при предыдущем руководстве.
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