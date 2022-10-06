https://ria.ru/20221006/voennye-1821974346.html
Российская авиация уничтожила в ДНР до 60 украинских военных и два танка
Российская авиация уничтожила в ДНР до 60 украинских военных и два танка - РИА Новости, 06.10.2022
Российская авиация уничтожила в ДНР до 60 украинских военных и два танка
В районе Нового Комара в ДНР авиация России уничтожила до 60 военнослужащих украинской 56-й мотопехотной бригады, два танка, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:33
2022-10-06T14:33
2022-10-06T14:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. В районе Нового Комара в ДНР авиация России уничтожила до 60 военнослужащих украинской 56-й мотопехотной бригады, два танка, сообщило Минобороны РФ."В районе населённого пункта Новый Комар ДНР ударами армейской авиации ВКС России уничтожено до 60 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады, два танка и пять единиц автомобильной техники", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Войска воздушно-космической обороны
14:33 06.10.2022 (обновлено: 14:42 06.10.2022)
Российская авиация уничтожила в ДНР до 60 украинских военных и два танка
Минобороны: ВКС уничтожили в районе Нового Комара в ДНР до 60 военных ВСУ и два танка