https://ria.ru/20221006/voennye-1821974346.html

Российская авиация уничтожила в ДНР до 60 украинских военных и два танка

Российская авиация уничтожила в ДНР до 60 украинских военных и два танка - РИА Новости, 06.10.2022

Российская авиация уничтожила в ДНР до 60 украинских военных и два танка

В районе Нового Комара в ДНР авиация России уничтожила до 60 военнослужащих украинской 56-й мотопехотной бригады, два танка, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:33

2022-10-06T14:33

2022-10-06T14:42

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

войска воздушно-космической обороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789320946_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_05d0ca2295da09f60527ab8a55e32b55.jpg

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. В районе Нового Комара в ДНР авиация России уничтожила до 60 военнослужащих украинской 56-й мотопехотной бригады, два танка, сообщило Минобороны РФ."В районе населённого пункта Новый Комар ДНР ударами армейской авиации ВКС России уничтожено до 60 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады, два танка и пять единиц автомобильной техники", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), войска воздушно-космической обороны