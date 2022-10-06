https://ria.ru/20221006/voenkor-1822005917.html

Военкор RT получил ранение во время съемок в ДНР

Военкор RT получил ранение во время съемок в ДНР - РИА Новости, 06.10.2022

Военкор RT получил ранение во время съемок в ДНР

Военкора RT Андрея Филатова снова ранили, сообщается в Telegram-канале телеканала. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:13

2022-10-06T16:13

2022-10-06T16:16

донецкая народная республика

общество

в мире

андрей филатов

авдеевка

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Военкора RT Андрея Филатова снова ранили, сообщается в Telegram-канале телеканала.Отмечается, что это произошло, когда он снимал, как штурмовики 11-го полка зачищают поселок Первомайское (ДНР)."У меня мелкое ранение: прилетела фигня в бок. Сейчас еду, сделают рентген. Скорее всего, кости не задеты. Восстановлюсь — дальше поедем работать", — приводятся в сообщении слова журналиста.В RT напомнили, что Филатова уже ранили в августе в районе Авдеевки. Там он работал вместе с 1-й отдельной Славянской мотострелковой бригадой народной милиции ДНР.

https://ria.ru/20220926/malakhov-1819576550.html

донецкая народная республика

авдеевка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, общество, в мире, андрей филатов, авдеевка