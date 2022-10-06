Рейтинг@Mail.ru
Военкор RT получил ранение во время съемок в ДНР - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/voenkor-1822005917.html
Военкор RT получил ранение во время съемок в ДНР
Военкор RT получил ранение во время съемок в ДНР - РИА Новости, 06.10.2022
Военкор RT получил ранение во время съемок в ДНР
Военкора RT Андрея Филатова снова ранили, сообщается в Telegram-канале телеканала. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:13
2022-10-06T16:16
донецкая народная республика
общество
в мире
андрей филатов
авдеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807019749_0:0:810:456_1920x0_80_0_0_7d1ee95b43f3415735d1962f2dcc2b8b.png
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Военкора RT Андрея Филатова снова ранили, сообщается в Telegram-канале телеканала.Отмечается, что это произошло, когда он снимал, как штурмовики 11-го полка зачищают поселок Первомайское (ДНР)."У меня мелкое ранение: прилетела фигня в бок. Сейчас еду, сделают рентген. Скорее всего, кости не задеты. Восстановлюсь — дальше поедем работать", — приводятся в сообщении слова журналиста.В RT напомнили, что Филатова уже ранили в августе в районе Авдеевки. Там он работал вместе с 1-й отдельной Славянской мотострелковой бригадой народной милиции ДНР.
https://ria.ru/20220926/malakhov-1819576550.html
донецкая народная республика
авдеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807019749_0:0:612:458_1920x0_80_0_0_eeb57e3b844f7bff3ad678e75bd9ab34.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, общество, в мире, андрей филатов, авдеевка
Донецкая Народная Республика, Общество, В мире, Андрей Филатов, Авдеевка
16:13 06.10.2022 (обновлено: 16:16 06.10.2022)
 
Военкор RT получил ранение во время съемок в ДНР

Военкор RT Андрей Филатов сообщил, что во время съемок в ДНР получил мелкое ранение

© Фото : Russia TodayВоенный корреспондент телеканала RT Андрей Филатов
Военный корреспондент телеканала RT Андрей Филатов - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : Russia Today
Военный корреспондент телеканала RT Андрей Филатов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Военкора RT Андрея Филатова снова ранили, сообщается в Telegram-канале телеканала.
Отмечается, что это произошло, когда он снимал, как штурмовики 11-го полка зачищают поселок Первомайское (ДНР).
"У меня мелкое ранение: прилетела фигня в бок. Сейчас еду, сделают рентген. Скорее всего, кости не задеты. Восстановлюсь — дальше поедем работать", — приводятся в сообщении слова журналиста.
В RT напомнили, что Филатова уже ранили в августе в районе Авдеевки. Там он работал вместе с 1-й отдельной Славянской мотострелковой бригадой народной милиции ДНР.
Телепрограмма Малахов
26 сентября, 16:31Шоубиз
Гостями первого выпуска новой передачи Малахова стали военкоры
 
Донецкая Народная РеспубликаОбществоВ миреАндрей ФилатовАвдеевка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала