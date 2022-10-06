https://ria.ru/20221006/vladimir-1822068944.html

Во Владимирской области вернулись домой 123 ошибочно призванных жителя

Во Владимирской области вернулись домой 123 ошибочно призванных жителя - РИА Новости, 06.10.2022

Во Владимирской области вернулись домой 123 ошибочно призванных жителя

Домой из учебного центра во Владимирской области вернулись 123 человека, призванные в рамках частичной мобилизации, более половины из них - по медицинским... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T19:32

2022-10-06T19:32

2022-10-06T19:32

общество

владимирская область

россия

частичная мобилизация в россии

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РЯЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Домой из учебного центра во Владимирской области вернулись 123 человека, призванные в рамках частичной мобилизации, более половины из них - по медицинским показаниям, сообщил губернатор Александр Авдеев.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента."Мобилизация в нашей области идёт по плану. Вместе с коллегами из муниципалитетов и военной прокуратуры следим за тем, чтобы решения принимались честно, по закону. Человеческий фактор продолжает действовать вопреки, но мы с этим работаем... По состоянию на сегодня вернули из учебки домой 123 наших мобилизованных земляка. Из них 72 по медицинским показаниям. Ещё десятки обращений – в работе", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.Он отметил, что каждый случай разбирается отдельно. Десятки жалоб по факту не подтвердились, "десятки же оказались абсолютно справедливыми". Причиной ошибок Авдеев назвал отсутствие у военкомов подтверждённых документами данных об изменении в жизни резервистов."Через мои руки прошло уже немало историй людей – готовящихся защищать Родину и вернувшихся домой. Объединяет их то, что всех любят родные и очень за них беспокоятся. Сами бойцы далеко не всегда разделяют это беспокойство. Кто-то даже намеренно не показывает военкому справки, потому что твёрдо намерен выполнить свой воинский долг. Всё это обязательно выясняется и принимается взвешенное решение – по закону и с учётом позиции самих мобилизованных", - отметил губернатор Владимирской области.

https://ria.ru/20221006/trudoustroystvo-1822053257.html

владимирская область

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общество, владимирская область, россия, частичная мобилизация в россии