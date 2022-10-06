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Во Владимирской области вернулись домой 123 ошибочно призванных жителя - РИА Новости, 06.10.2022
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Во Владимирской области вернулись домой 123 ошибочно призванных жителя
Во Владимирской области вернулись домой 123 ошибочно призванных жителя - РИА Новости, 06.10.2022
Во Владимирской области вернулись домой 123 ошибочно призванных жителя
Домой из учебного центра во Владимирской области вернулись 123 человека, призванные в рамках частичной мобилизации, более половины из них - по медицинским... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T19:32
2022-10-06T19:32
общество
владимирская область
россия
частичная мобилизация в россии
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РЯЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Домой из учебного центра во Владимирской области вернулись 123 человека, призванные в рамках частичной мобилизации, более половины из них - по медицинским показаниям, сообщил губернатор Александр Авдеев.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента."Мобилизация в нашей области идёт по плану. Вместе с коллегами из муниципалитетов и военной прокуратуры следим за тем, чтобы решения принимались честно, по закону. Человеческий фактор продолжает действовать вопреки, но мы с этим работаем... По состоянию на сегодня вернули из учебки домой 123 наших мобилизованных земляка. Из них 72 по медицинским показаниям. Ещё десятки обращений – в работе", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.Он отметил, что каждый случай разбирается отдельно. Десятки жалоб по факту не подтвердились, "десятки же оказались абсолютно справедливыми". Причиной ошибок Авдеев назвал отсутствие у военкомов подтверждённых документами данных об изменении в жизни резервистов."Через мои руки прошло уже немало историй людей – готовящихся защищать Родину и вернувшихся домой. Объединяет их то, что всех любят родные и очень за них беспокоятся. Сами бойцы далеко не всегда разделяют это беспокойство. Кто-то даже намеренно не показывает военкому справки, потому что твёрдо намерен выполнить свой воинский долг. Всё это обязательно выясняется и принимается взвешенное решение – по закону и с учётом позиции самих мобилизованных", - отметил губернатор Владимирской области.
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общество, владимирская область, россия, частичная мобилизация в россии
Общество, Владимирская область, Россия, Частичная мобилизация в России
19:32 06.10.2022
 
Во Владимирской области вернулись домой 123 ошибочно призванных жителя

Глава Владимирской области Авдеев: в регионе вернули домой 123 ошибочно призванных жителя

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Домой из учебного центра во Владимирской области вернулись 123 человека, призванные в рамках частичной мобилизации, более половины из них - по медицинским показаниям, сообщил губернатор Александр Авдеев.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента.
"Мобилизация в нашей области идёт по плану. Вместе с коллегами из муниципалитетов и военной прокуратуры следим за тем, чтобы решения принимались честно, по закону. Человеческий фактор продолжает действовать вопреки, но мы с этим работаем... По состоянию на сегодня вернули из учебки домой 123 наших мобилизованных земляка. Из них 72 по медицинским показаниям. Ещё десятки обращений – в работе", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что каждый случай разбирается отдельно. Десятки жалоб по факту не подтвердились, "десятки же оказались абсолютно справедливыми". Причиной ошибок Авдеев назвал отсутствие у военкомов подтверждённых документами данных об изменении в жизни резервистов.
"Через мои руки прошло уже немало историй людей – готовящихся защищать Родину и вернувшихся домой. Объединяет их то, что всех любят родные и очень за них беспокоятся. Сами бойцы далеко не всегда разделяют это беспокойство. Кто-то даже намеренно не показывает военкому справки, потому что твёрдо намерен выполнить свой воинский долг. Всё это обязательно выясняется и принимается взвешенное решение – по закону и с учётом позиции самих мобилизованных", - отметил губернатор Владимирской области.
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ОбществоВладимирская областьРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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