https://ria.ru/20221006/vladimir-1822068944.html
Во Владимирской области вернулись домой 123 ошибочно призванных жителя
Во Владимирской области вернулись домой 123 ошибочно призванных жителя - РИА Новости, 06.10.2022
Во Владимирской области вернулись домой 123 ошибочно призванных жителя
Домой из учебного центра во Владимирской области вернулись 123 человека, призванные в рамках частичной мобилизации, более половины из них - по медицинским... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T19:32
2022-10-06T19:32
2022-10-06T19:32
общество
владимирская область
россия
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821452367_0:206:3272:2047_1920x0_80_0_0_b032323a3e1e4b85038d96ea2fdc8f3b.jpg
РЯЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Домой из учебного центра во Владимирской области вернулись 123 человека, призванные в рамках частичной мобилизации, более половины из них - по медицинским показаниям, сообщил губернатор Александр Авдеев.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента."Мобилизация в нашей области идёт по плану. Вместе с коллегами из муниципалитетов и военной прокуратуры следим за тем, чтобы решения принимались честно, по закону. Человеческий фактор продолжает действовать вопреки, но мы с этим работаем... По состоянию на сегодня вернули из учебки домой 123 наших мобилизованных земляка. Из них 72 по медицинским показаниям. Ещё десятки обращений – в работе", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.Он отметил, что каждый случай разбирается отдельно. Десятки жалоб по факту не подтвердились, "десятки же оказались абсолютно справедливыми". Причиной ошибок Авдеев назвал отсутствие у военкомов подтверждённых документами данных об изменении в жизни резервистов."Через мои руки прошло уже немало историй людей – готовящихся защищать Родину и вернувшихся домой. Объединяет их то, что всех любят родные и очень за них беспокоятся. Сами бойцы далеко не всегда разделяют это беспокойство. Кто-то даже намеренно не показывает военкому справки, потому что твёрдо намерен выполнить свой воинский долг. Всё это обязательно выясняется и принимается взвешенное решение – по закону и с учётом позиции самих мобилизованных", - отметил губернатор Владимирской области.
https://ria.ru/20221006/trudoustroystvo-1822053257.html
владимирская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821452367_467:0:3196:2047_1920x0_80_0_0_3b4dc963468782bc5126a6e2a43b9464.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимирская область, россия, частичная мобилизация в россии
Общество, Владимирская область, Россия, Частичная мобилизация в России
Во Владимирской области вернулись домой 123 ошибочно призванных жителя
Глава Владимирской области Авдеев: в регионе вернули домой 123 ошибочно призванных жителя
РЯЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости.
Домой из учебного центра во Владимирской области вернулись 123 человека, призванные в рамках частичной мобилизации, более половины из них - по медицинским показаниям, сообщил
губернатор Александр Авдеев.
Частичная мобилизация идет в России
с 21 сентября согласно указу президента.
"Мобилизация в нашей области идёт по плану. Вместе с коллегами из муниципалитетов и военной прокуратуры следим за тем, чтобы решения принимались честно, по закону. Человеческий фактор продолжает действовать вопреки, но мы с этим работаем... По состоянию на сегодня вернули из учебки домой 123 наших мобилизованных земляка. Из них 72 по медицинским показаниям. Ещё десятки обращений – в работе", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что каждый случай разбирается отдельно. Десятки жалоб по факту не подтвердились, "десятки же оказались абсолютно справедливыми". Причиной ошибок Авдеев назвал отсутствие у военкомов подтверждённых документами данных об изменении в жизни резервистов.
"Через мои руки прошло уже немало историй людей – готовящихся защищать Родину и вернувшихся домой. Объединяет их то, что всех любят родные и очень за них беспокоятся. Сами бойцы далеко не всегда разделяют это беспокойство. Кто-то даже намеренно не показывает военкому справки, потому что твёрдо намерен выполнить свой воинский долг. Всё это обязательно выясняется и принимается взвешенное решение – по закону и с учётом позиции самих мобилизованных", - отметил губернатор Владимирской области.