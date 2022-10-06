https://ria.ru/20221006/video-1821857189.html
Источник в ЗВО объяснил видео с мобилизованными в Белгородской области
Источник в ЗВО объяснил видео с мобилизованными в Белгородской области - РИА Новости, 06.10.2022
Источник в ЗВО объяснил видео с мобилизованными в Белгородской области
Источник РИА Новости в Западном военном округе прокомментировал тиражируемое в социальных сетях видео о военнослужащих, призванных в рамках частичной... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T01:39
2022-10-06T01:39
2022-10-06T02:37
безопасность
белгородская область
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Источник РИА Новости в Западном военном округе прокомментировал тиражируемое в социальных сетях видео о военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации и прибывших в Белгородскую область.В штабе Западного военного округа пояснили, что данный эшелон с военнослужащими не направлялся в район проведения специальной военной операции."Подразделение в количестве 299 человек следовало в учебный центр на полигоне "Мулино", где с ними будет проводиться подготовка по восстановлению навыков по военно-учетным специальностям и боевое слаживание в составе подразделений. Выданное стрелковое оружие закреплено за личным составом и учтено. Военнослужащие на маршруте следования в район подготовки обеспечены индивидуальными рационами питания, в составе команды находится медицинский персонал", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821717070.html
белгородская область
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безопасность, белгородская область, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Белгородская область, Частичная мобилизация в России
01:39 06.10.2022 (обновлено: 02:37 06.10.2022)
Источник в ЗВО объяснил видео с мобилизованными в Белгородской области
Источник в ЗВО о видео в Белгородской области: военные следовали на полигон "Мулино"