https://ria.ru/20221006/ukraina-1822015102.html
Зеленский предложил назначить главой нацбанка Андрея Пышного
Зеленский предложил назначить главой нацбанка Андрея Пышного - РИА Новости, 06.10.2022
Зеленский предложил назначить главой нацбанка Андрея Пышного
Владимир Зеленский внес проект постановления о назначении Андрея Пышного главой нацбанка Украины в Верховную Раду, следует из информации на сайте парламента. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:38
2022-10-06T16:38
2022-10-06T16:39
в мире
андрей пышный
владимир зеленский
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский внес проект постановления о назначении Андрея Пышного главой нацбанка Украины в Верховную Раду, следует из информации на сайте парламента."Проект Постановления о назначении Пышного А.Г. на должность Председателя Национального банка Украины", - законопроект с таким названием авторства Владимира Зеленского появился на официальном сайте украинского парламента.Ранее парламент Украины официально поддержал увольнение главы нацбанка страны Кирилла Шевченко, заявившего об уходе в отставку "в силу причин, связанных со здоровьем". По информации ряда СМИ, Шевченко подозревается в незаконном выводе денег из "Укргазбанка" и уже несколько недель находится за границей.
https://ria.ru/20221004/otstavka-1821544184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, андрей пышный, владимир зеленский, украина, верховная рада украины
В мире, Андрей Пышный, Владимир Зеленский, Украина, Верховная Рада Украины
16:38 06.10.2022 (обновлено: 16:39 06.10.2022)
Зеленский предложил назначить главой нацбанка Андрея Пышного
Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении Андрея Пышного главой нацбанка
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский внес проект постановления о назначении Андрея Пышного главой нацбанка Украины в Верховную Раду, следует из информации на сайте парламента.
"Проект Постановления о назначении Пышного А.Г. на должность Председателя Национального банка Украины", - законопроект с таким названием авторства Владимира Зеленского появился на официальном сайте украинского парламента.
Ранее парламент Украины официально поддержал увольнение главы нацбанка страны Кирилла Шевченко, заявившего об уходе в отставку "в силу причин, связанных со здоровьем". По информации ряда СМИ, Шевченко подозревается в незаконном выводе денег из "Укргазбанка" и уже несколько недель находится за границей.