https://ria.ru/20221006/ukraina-1822015102.html

Зеленский предложил назначить главой нацбанка Андрея Пышного

Зеленский предложил назначить главой нацбанка Андрея Пышного - РИА Новости, 06.10.2022

Зеленский предложил назначить главой нацбанка Андрея Пышного

Владимир Зеленский внес проект постановления о назначении Андрея Пышного главой нацбанка Украины в Верховную Раду, следует из информации на сайте парламента. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:38

2022-10-06T16:38

2022-10-06T16:39

в мире

андрей пышный

владимир зеленский

украина

верховная рада украины

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский внес проект постановления о назначении Андрея Пышного главой нацбанка Украины в Верховную Раду, следует из информации на сайте парламента."Проект Постановления о назначении Пышного А.Г. на должность Председателя Национального банка Украины", - законопроект с таким названием авторства Владимира Зеленского появился на официальном сайте украинского парламента.Ранее парламент Украины официально поддержал увольнение главы нацбанка страны Кирилла Шевченко, заявившего об уходе в отставку "в силу причин, связанных со здоровьем". По информации ряда СМИ, Шевченко подозревается в незаконном выводе денег из "Укргазбанка" и уже несколько недель находится за границей.

https://ria.ru/20221004/otstavka-1821544184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, андрей пышный, владимир зеленский, украина, верховная рада украины