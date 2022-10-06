Рейтинг@Mail.ru
Зеленский предложил назначить главой нацбанка Андрея Пышного - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/ukraina-1822015102.html
Зеленский предложил назначить главой нацбанка Андрея Пышного
Зеленский предложил назначить главой нацбанка Андрея Пышного - РИА Новости, 06.10.2022
Зеленский предложил назначить главой нацбанка Андрея Пышного
Владимир Зеленский внес проект постановления о назначении Андрея Пышного главой нацбанка Украины в Верховную Раду, следует из информации на сайте парламента. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:38
2022-10-06T16:39
в мире
андрей пышный
владимир зеленский
украина
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786424014_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_da58940eafb4c01578b167ad8cf216c8.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский внес проект постановления о назначении Андрея Пышного главой нацбанка Украины в Верховную Раду, следует из информации на сайте парламента."Проект Постановления о назначении Пышного А.Г. на должность Председателя Национального банка Украины", - законопроект с таким названием авторства Владимира Зеленского появился на официальном сайте украинского парламента.Ранее парламент Украины официально поддержал увольнение главы нацбанка страны Кирилла Шевченко, заявившего об уходе в отставку "в силу причин, связанных со здоровьем". По информации ряда СМИ, Шевченко подозревается в незаконном выводе денег из "Укргазбанка" и уже несколько недель находится за границей.
https://ria.ru/20221004/otstavka-1821544184.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786424014_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_c9ec460e40230a524817a8e1dee3e575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, андрей пышный, владимир зеленский, украина, верховная рада украины
В мире, Андрей Пышный, Владимир Зеленский, Украина, Верховная Рада Украины
16:38 06.10.2022 (обновлено: 16:39 06.10.2022)
 
Зеленский предложил назначить главой нацбанка Андрея Пышного

Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении Андрея Пышного главой нацбанка

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский внес проект постановления о назначении Андрея Пышного главой нацбанка Украины в Верховную Раду, следует из информации на сайте парламента.
"Проект Постановления о назначении Пышного А.Г. на должность Председателя Национального банка Украины", - законопроект с таким названием авторства Владимира Зеленского появился на официальном сайте украинского парламента.
Ранее парламент Украины официально поддержал увольнение главы нацбанка страны Кирилла Шевченко, заявившего об уходе в отставку "в силу причин, связанных со здоровьем". По информации ряда СМИ, Шевченко подозревается в незаконном выводе денег из "Укргазбанка" и уже несколько недель находится за границей.
Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 19:44
Глава Нацбанка Украины Шевченко заявил об уходе в отставку
 
В миреАндрей ПышныйВладимир ЗеленскийУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала