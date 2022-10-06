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В батальоне "Таврида" рассказали, как воюют ВСУ - РИА Новости, 06.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В батальоне "Таврида" рассказали, как воюют ВСУ
В батальоне "Таврида" рассказали, как воюют ВСУ - РИА Новости, 06.10.2022
В батальоне "Таврида" рассказали, как воюют ВСУ
Киевские власти бросают первыми в бой солдат их числа мобилизованных украинцев, а наемники и нацбатальоны уже идут следом, сообщил в четверг атаман... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T15:36
2022-10-06T15:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Киевские власти бросают первыми в бой солдат их числа мобилизованных украинцев, а наемники и нацбатальоны уже идут следом, сообщил в четверг атаман Черноморского казачьего войска, командир крымского казачьего штурмового батальона "Таврида" Антон Сироткин."Их методика действий следующая: сначала они бросают мобилизованных солдат, фактически тех, кто не обучен, не обстрелян, ими же прощупывают слабые места, а потом уже движутся наемники и мотивированные нацбаты. Мобилизованный ресурс получается между молотом и наковальней", - сказал Сироткин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, многие украинские солдаты из числа мобилизованных ищут возможности сдаться."Позади них стоят нацбаты, наемники в виде заградотрядов, им четко дается понять, что у них на территории Украины остались семьи, дети, фактически они заложники ситуации", - подчеркнул Сироткин.
https://radiosputnik.ria.ru/20221006/unichtozhili-1821991536.html
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
15:36 06.10.2022
 
В батальоне "Таврида" рассказали, как воюют ВСУ

Командир "Тавриды": Киев первыми бросает в бой мобилизованных, следом идут нацбаты

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Киевские власти бросают первыми в бой солдат их числа мобилизованных украинцев, а наемники и нацбатальоны уже идут следом, сообщил в четверг атаман Черноморского казачьего войска, командир крымского казачьего штурмового батальона "Таврида" Антон Сироткин.
"Их методика действий следующая: сначала они бросают мобилизованных солдат, фактически тех, кто не обучен, не обстрелян, ими же прощупывают слабые места, а потом уже движутся наемники и мотивированные нацбаты. Мобилизованный ресурс получается между молотом и наковальней", - сказал Сироткин в эфире телеканала "Россия 24".
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По его словам, многие украинские солдаты из числа мобилизованных ищут возможности сдаться.
"Позади них стоят нацбаты, наемники в виде заградотрядов, им четко дается понять, что у них на территории Украины остались семьи, дети, фактически они заложники ситуации", - подчеркнул Сироткин.
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