https://ria.ru/20221006/ukraina-1821993690.html

В батальоне "Таврида" рассказали, как воюют ВСУ

В батальоне "Таврида" рассказали, как воюют ВСУ - РИА Новости, 06.10.2022

В батальоне "Таврида" рассказали, как воюют ВСУ

Киевские власти бросают первыми в бой солдат их числа мобилизованных украинцев, а наемники и нацбатальоны уже идут следом, сообщил в четверг атаман... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T15:36

2022-10-06T15:36

2022-10-06T15:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Киевские власти бросают первыми в бой солдат их числа мобилизованных украинцев, а наемники и нацбатальоны уже идут следом, сообщил в четверг атаман Черноморского казачьего войска, командир крымского казачьего штурмового батальона "Таврида" Антон Сироткин."Их методика действий следующая: сначала они бросают мобилизованных солдат, фактически тех, кто не обучен, не обстрелян, ими же прощупывают слабые места, а потом уже движутся наемники и мотивированные нацбаты. Мобилизованный ресурс получается между молотом и наковальней", - сказал Сироткин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, многие украинские солдаты из числа мобилизованных ищут возможности сдаться."Позади них стоят нацбаты, наемники в виде заградотрядов, им четко дается понять, что у них на территории Украины остались семьи, дети, фактически они заложники ситуации", - подчеркнул Сироткин.

https://radiosputnik.ria.ru/20221006/unichtozhili-1821991536.html

https://ria.ru/20221005/svo-1821588749.html

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина