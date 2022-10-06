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Украинских военных отбросили от линии обороны на всех направлениях - РИА Новости, 06.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/ukraina-1821972817.html
Украинских военных отбросили от линии обороны на всех направлениях
Украинских военных отбросили от линии обороны на всех направлениях - РИА Новости, 06.10.2022
Украинских военных отбросили от линии обороны на всех направлениях
Вооруженные силы России отбросили украинских военных от линии обороны на всех направлениях, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:27
2022-10-06T19:57
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
владимир путин
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Вооруженные силы России отбросили украинских военных от линии обороны на всех направлениях, сообщило Министерство обороны.В ведомстве уточнили, что противник при этом потерял более ста человек, шесть танков, а также восемь бронированных машин и девять автомобилей.В Минобороны, в частности, сообщили о неудачных попытках солдат ВСУ возобновить наступление на Купянском и Херсонском направлениях. Российские военные отбили все атаки. В свою очередь, на Краснолиманском направлении активных боевых действий со стороны украинских воинских формирований замечено не было.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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россия, в мире, украина, владимир путин, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Владимир Путин, Донбасс, Вооруженные силы Украины
14:27 06.10.2022 (обновлено: 19:57 06.10.2022)
 
Украинских военных отбросили от линии обороны на всех направлениях

Минобороны России: вооруженные силы отбросили ВСУ от линии обороны на всех направлениях

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота расчета артиллерии ВС РФ
Работа расчета артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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Работа расчета артиллерии ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Вооруженные силы России отбросили украинских военных от линии обороны на всех направлениях, сообщило Министерство обороны.
В ведомстве уточнили, что противник при этом потерял более ста человек, шесть танков, а также восемь бронированных машин и девять автомобилей.
В Минобороны, в частности, сообщили о неудачных попытках солдат ВСУ возобновить наступление на Купянском и Херсонском направлениях. Российские военные отбили все атаки. В свою очередь, на Краснолиманском направлении активных боевых действий со стороны украинских воинских формирований замечено не было.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Минобороны РФ о потерях со стороны ВСУ
5 октября, 15:05Специальная военная операция на Украине
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Лисичанском направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраинаВладимир ПутинДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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