https://ria.ru/20221006/ukraina-1821972817.html

Украинских военных отбросили от линии обороны на всех направлениях

Украинских военных отбросили от линии обороны на всех направлениях - РИА Новости, 06.10.2022

Украинских военных отбросили от линии обороны на всех направлениях

Вооруженные силы России отбросили украинских военных от линии обороны на всех направлениях, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:27

2022-10-06T14:27

2022-10-06T19:57

специальная военная операция на украине

россия

в мире

украина

владимир путин

донбасс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Вооруженные силы России отбросили украинских военных от линии обороны на всех направлениях, сообщило Министерство обороны.В ведомстве уточнили, что противник при этом потерял более ста человек, шесть танков, а также восемь бронированных машин и девять автомобилей.В Минобороны, в частности, сообщили о неудачных попытках солдат ВСУ возобновить наступление на Купянском и Херсонском направлениях. Российские военные отбили все атаки. В свою очередь, на Краснолиманском направлении активных боевых действий со стороны украинских воинских формирований замечено не было.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221005/poteri-1821715764.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, украина, владимир путин, донбасс, вооруженные силы украины