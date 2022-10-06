https://ria.ru/20221006/ukraina-1821972817.html
Украинских военных отбросили от линии обороны на всех направлениях
Украинских военных отбросили от линии обороны на всех направлениях - РИА Новости, 06.10.2022
Украинских военных отбросили от линии обороны на всех направлениях
Вооруженные силы России отбросили украинских военных от линии обороны на всех направлениях, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:27
2022-10-06T14:27
2022-10-06T19:57
специальная военная операция на украине
россия
в мире
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владимир путин
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Вооруженные силы России отбросили украинских военных от линии обороны на всех направлениях, сообщило Министерство обороны.В ведомстве уточнили, что противник при этом потерял более ста человек, шесть танков, а также восемь бронированных машин и девять автомобилей.В Минобороны, в частности, сообщили о неудачных попытках солдат ВСУ возобновить наступление на Купянском и Херсонском направлениях. Российские военные отбили все атаки. В свою очередь, на Краснолиманском направлении активных боевых действий со стороны украинских воинских формирований замечено не было.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221005/poteri-1821715764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, украина, владимир путин, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Владимир Путин, Донбасс, Вооруженные силы Украины
14:27 06.10.2022 (обновлено: 19:57 06.10.2022)
Украинских военных отбросили от линии обороны на всех направлениях
Минобороны России: вооруженные силы отбросили ВСУ от линии обороны на всех направлениях