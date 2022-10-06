https://ria.ru/20221006/ukraina-1821960361.html

В Киеве ответили на предложение Маска по урегулированию на Украине

В Киеве ответили на предложение Маска по урегулированию на Украине - РИА Новости, 06.10.2022

В Киеве ответили на предложение Маска по урегулированию на Украине

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после предложений американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:39

2022-10-06T13:39

2022-10-06T13:39

специальная военная операция на украине

в мире

михаил подоляк

илон маск

украина

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после предложений американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине заявил, что "иноземные миротворцы" пытаются вершить судьбу Украины, не спрашивая ее мнения, Киев этого не допустит."Проблема всех иноземных "миротворцев" в том, что они пытаются решить судьбу Украины, забыв пригласить на обсуждения Украину. Это делает их фантазии невозможными, а дискуссии - не стоящими времени. Украинцы никогда не позволят им сбыться. Ничего об Украине без Украины", - написал Подоляк в Twitter.В понедельник Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.Белый дом отмежевался от идей российско-украинского урегулирования, высказанных Маском, и заявил, что США продолжают придерживаться принципа "ничего об Украине без самой Украины".

https://ria.ru/20221006/mask-1821957346.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, михаил подоляк, илон маск, украина