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В Киеве ответили на предложение Маска по урегулированию на Украине - РИА Новости, 06.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/ukraina-1821960361.html
В Киеве ответили на предложение Маска по урегулированию на Украине
В Киеве ответили на предложение Маска по урегулированию на Украине - РИА Новости, 06.10.2022
В Киеве ответили на предложение Маска по урегулированию на Украине
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после предложений американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:39
2022-10-06T13:39
специальная военная операция на украине
в мире
михаил подоляк
илон маск
украина
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после предложений американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине заявил, что "иноземные миротворцы" пытаются вершить судьбу Украины, не спрашивая ее мнения, Киев этого не допустит."Проблема всех иноземных "миротворцев" в том, что они пытаются решить судьбу Украины, забыв пригласить на обсуждения Украину. Это делает их фантазии невозможными, а дискуссии - не стоящими времени. Украинцы никогда не позволят им сбыться. Ничего об Украине без Украины", - написал Подоляк в Twitter.В понедельник Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.Белый дом отмежевался от идей российско-украинского урегулирования, высказанных Маском, и заявил, что США продолжают придерживаться принципа "ничего об Украине без самой Украины".
https://ria.ru/20221006/mask-1821957346.html
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в мире, михаил подоляк, илон маск, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Михаил Подоляк, Илон Маск, Украина
13:39 06.10.2022
 
В Киеве ответили на предложение Маска по урегулированию на Украине

Подоляк заявил, что Киев не позволит решать судьбу Украины без Украины

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после предложений американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине заявил, что "иноземные миротворцы" пытаются вершить судьбу Украины, не спрашивая ее мнения, Киев этого не допустит.
"Проблема всех иноземных "миротворцев" в том, что они пытаются решить судьбу Украины, забыв пригласить на обсуждения Украину. Это делает их фантазии невозможными, а дискуссии - не стоящими времени. Украинцы никогда не позволят им сбыться. Ничего об Украине без Украины", - написал Подоляк в Twitter.
В понедельник Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
Белый дом отмежевался от идей российско-украинского урегулирования, высказанных Маском, и заявил, что США продолжают придерживаться принципа "ничего об Украине без самой Украины".
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 13:34
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМихаил ПодолякИлон МаскУкраина
 
 
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