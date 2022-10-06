В Киеве ответили на предложение Маска по урегулированию на Украине
Подоляк заявил, что Киев не позволит решать судьбу Украины без Украины
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после предложений американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине заявил, что "иноземные миротворцы" пытаются вершить судьбу Украины, не спрашивая ее мнения, Киев этого не допустит.
"Проблема всех иноземных "миротворцев" в том, что они пытаются решить судьбу Украины, забыв пригласить на обсуждения Украину. Это делает их фантазии невозможными, а дискуссии - не стоящими времени. Украинцы никогда не позволят им сбыться. Ничего об Украине без Украины", - написал Подоляк в Twitter.
В понедельник Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
Белый дом отмежевался от идей российско-украинского урегулирования, высказанных Маском, и заявил, что США продолжают придерживаться принципа "ничего об Украине без самой Украины".