https://ria.ru/20221006/ukraina-1821942788.html

В МИД рассказали об обработке спутниковых данных, передаваемых США Киеву

В МИД рассказали об обработке спутниковых данных, передаваемых США Киеву - РИА Новости, 06.10.2022

В МИД рассказали об обработке спутниковых данных, передаваемых США Киеву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что к обработке спутниковой информации, передаваемой Вашингтоном Украине, привлекаются частные... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:49

2022-10-06T12:49

2022-10-06T12:49

в мире

мария захарова

украина

россия

киев

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что к обработке спутниковой информации, передаваемой Вашингтоном Украине, привлекаются частные американские и европейские компании."Американцы открыто признаются, что практически в режиме реального времени передают спутниковые и иные разведданные командованию вооруженных сил Украины, участвуют в планировании боевых операций", - сказала она в ходе брифинга в Москве. "К обработке спутниковой информации в интересах Киева привлекаются частные американские и европейские компании", - добавила Захарова.По ее словам, поддержка Западом Киева приводит к затягиванию кризиса. "Такая открытая, масштабная поддержка Запада, которая оказывается киевскому режиму, затягивает боевые действия и подталкивает киевский режим к преступлениям", - сказала официальный представитель МИД России.Захарова напомнила, что "страны Запада не прекращают накачивать Украину ударными вооружениями, техникой, они ведут подготовку и ее боевиков на НАТОвских базах в Европе". "Особенно, конечно, усердствуют США и Британия", - добавила она, указав, что британцы за последнее время подготовили несколько тысяч украинских боевиков, в обучении которых были задействованы военные инструкторы из Канады, Польши, Новой Зеландии.

https://ria.ru/20220929/ukraina-1820445394.html

https://ria.ru/20221001/mossad-1820884933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мария захарова, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, нато