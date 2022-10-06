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В МИД рассказали об обработке спутниковых данных, передаваемых США Киеву - РИА Новости, 06.10.2022
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В МИД рассказали об обработке спутниковых данных, передаваемых США Киеву
В МИД рассказали об обработке спутниковых данных, передаваемых США Киеву - РИА Новости, 06.10.2022
В МИД рассказали об обработке спутниковых данных, передаваемых США Киеву
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что к обработке спутниковой информации, передаваемой Вашингтоном Украине, привлекаются частные... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:49
2022-10-06T12:49
в мире
мария захарова
украина
россия
киев
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что к обработке спутниковой информации, передаваемой Вашингтоном Украине, привлекаются частные американские и европейские компании."Американцы открыто признаются, что практически в режиме реального времени передают спутниковые и иные разведданные командованию вооруженных сил Украины, участвуют в планировании боевых операций", - сказала она в ходе брифинга в Москве. "К обработке спутниковой информации в интересах Киева привлекаются частные американские и европейские компании", - добавила Захарова.По ее словам, поддержка Западом Киева приводит к затягиванию кризиса. "Такая открытая, масштабная поддержка Запада, которая оказывается киевскому режиму, затягивает боевые действия и подталкивает киевский режим к преступлениям", - сказала официальный представитель МИД России.Захарова напомнила, что "страны Запада не прекращают накачивать Украину ударными вооружениями, техникой, они ведут подготовку и ее боевиков на НАТОвских базах в Европе". "Особенно, конечно, усердствуют США и Британия", - добавила она, указав, что британцы за последнее время подготовили несколько тысяч украинских боевиков, в обучении которых были задействованы военные инструкторы из Канады, Польши, Новой Зеландии.
https://ria.ru/20220929/ukraina-1820445394.html
https://ria.ru/20221001/mossad-1820884933.html
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в мире, мария захарова, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, нато
В мире, Мария Захарова, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО
12:49 06.10.2022
 
В МИД рассказали об обработке спутниковых данных, передаваемых США Киеву

Захарова: к обработке спутниковых данных, передаваемых США Киеву, привлекают частные фирмы

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что к обработке спутниковой информации, передаваемой Вашингтоном Украине, привлекаются частные американские и европейские компании.
"Американцы открыто признаются, что практически в режиме реального времени передают спутниковые и иные разведданные командованию вооруженных сил Украины, участвуют в планировании боевых операций", - сказала она в ходе брифинга в Москве. "К обработке спутниковой информации в интересах Киева привлекаются частные американские и европейские компании", - добавила Захарова.
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По ее словам, поддержка Западом Киева приводит к затягиванию кризиса. "Такая открытая, масштабная поддержка Запада, которая оказывается киевскому режиму, затягивает боевые действия и подталкивает киевский режим к преступлениям", - сказала официальный представитель МИД России.
Захарова напомнила, что "страны Запада не прекращают накачивать Украину ударными вооружениями, техникой, они ведут подготовку и ее боевиков на НАТОвских базах в Европе". "Особенно, конечно, усердствуют США и Британия", - добавила она, указав, что британцы за последнее время подготовили несколько тысяч украинских боевиков, в обучении которых были задействованы военные инструкторы из Канады, Польши, Новой Зеландии.
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В миреМария ЗахароваУкраинаРоссияКиевВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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