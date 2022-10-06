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Экс-генсек НАТО призвал Германию и Францию активизировать помощь Украине - РИА Новости, 06.10.2022
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Экс-генсек НАТО призвал Германию и Францию активизировать помощь Украине
Экс-генсек НАТО призвал Германию и Францию активизировать помощь Украине - РИА Новости, 06.10.2022
Экс-генсек НАТО призвал Германию и Францию активизировать помощь Украине
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Германия и Франция "могли бы сделать больше" в плане поставок вооружения Украине. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:24
2022-10-06T11:38
в мире
андерс фог расмуссен
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Германия и Франция "могли бы сделать больше" в плане поставок вооружения Украине.Расмуссен заявил в интервью газете Politico, что, будучи европейцем, находится "в замешательстве по поводу того, что назвал бы очень скромным европейским вкладом"."Хотя я должен признать, что он (вклад) в последние месяцы увеличился, немцы могли бы сделать больше. Они должны поставить (Украине) танки Leopard, а Франция - больше (самоходных гаубиц) Caesar ... я надеюсь, что обе страны активизируют свои усилия", - заявил Расмуссен.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221006/gosdolg-1821857607.html
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в мире, андерс фог расмуссен, украина, россия, франция, нато
В мире, Андерс Фог Расмуссен, Украина, Россия, Франция, НАТО
11:24 06.10.2022 (обновлено: 11:38 06.10.2022)
 
Экс-генсек НАТО призвал Германию и Францию активизировать помощь Украине

Экс-генсек НАТО Расмуссен: Германия и Франция могли бы отправить Украине больше вооружения

© AP Photo / Jon Super Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Jon Super
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен . Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Германия и Франция "могли бы сделать больше" в плане поставок вооружения Украине.
Расмуссен заявил в интервью газете Politico, что, будучи европейцем, находится "в замешательстве по поводу того, что назвал бы очень скромным европейским вкладом".
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
01:45
Американцы потребовали прекратить помощь Украине
"Хотя я должен признать, что он (вклад) в последние месяцы увеличился, немцы могли бы сделать больше. Они должны поставить (Украине) танки Leopard, а Франция - больше (самоходных гаубиц) Caesar ... я надеюсь, что обе страны активизируют свои усилия", - заявил Расмуссен.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 19:26Специальная военная операция на Украине
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В миреАндерс Фог РасмуссенУкраинаРоссияФранцияНАТО
 
 
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