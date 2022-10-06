11:24 06.10.2022 (обновлено: 11:38 06.10.2022)
Экс-генсек НАТО призвал Германию и Францию активизировать помощь Украине
Экс-генсек НАТО Расмуссен: Германия и Франция могли бы отправить Украине больше вооружения
© AP Photo / Jon Super Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
© AP Photo / Jon Super
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен . Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Германия и Франция "могли бы сделать больше" в плане поставок вооружения Украине.
Расмуссен заявил в интервью газете Politico, что, будучи европейцем, находится "в замешательстве по поводу того, что назвал бы очень скромным европейским вкладом".
"Хотя я должен признать, что он (вклад) в последние месяцы увеличился, немцы могли бы сделать больше. Они должны поставить (Украине) танки Leopard, а Франция - больше (самоходных гаубиц) Caesar ... я надеюсь, что обе страны активизируют свои усилия", - заявил Расмуссен.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.