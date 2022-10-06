https://ria.ru/20221006/ukraina-1821909895.html

Экс-генсек НАТО призвал Германию и Францию активизировать помощь Украине

Экс-генсек НАТО призвал Германию и Францию активизировать помощь Украине - РИА Новости, 06.10.2022

Экс-генсек НАТО призвал Германию и Францию активизировать помощь Украине

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Германия и Франция "могли бы сделать больше" в плане поставок вооружения Украине. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:24

2022-10-06T11:24

2022-10-06T11:38

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Германия и Франция "могли бы сделать больше" в плане поставок вооружения Украине.Расмуссен заявил в интервью газете Politico, что, будучи европейцем, находится "в замешательстве по поводу того, что назвал бы очень скромным европейским вкладом"."Хотя я должен признать, что он (вклад) в последние месяцы увеличился, немцы могли бы сделать больше. Они должны поставить (Украине) танки Leopard, а Франция - больше (самоходных гаубиц) Caesar ... я надеюсь, что обе страны активизируют свои усилия", - заявил Расмуссен.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221006/gosdolg-1821857607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, андерс фог расмуссен, украина, россия, франция, нато