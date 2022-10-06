https://ria.ru/20221006/ukraina-1821906543.html

Медведев назвал Украину инструментом Запада

Медведев назвал Украину инструментом Запада - РИА Новости, 06.10.2022

Медведев назвал Украину инструментом Запада

Россия сражается не с Украиной, она только инструмент, цели США и остального Запада – уничтожение России при ослаблении других стран, заявил председатель... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:12

2022-10-06T11:12

2022-10-06T11:34

украина

россия

в мире

дмитрий медведев

сша

единая россия

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Россия сражается не с Украиной, она только инструмент, цели США и остального Запада – уничтожение России при ослаблении других стран, заявил председатель "Единой России" и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."При этом хочу специально подчеркнуть, что мы сражаемся не с Украиной как таковой, цели так называемого глобального Запада в лице США и основных прихлебателей предельно ясны: уничтожение России при ослаблении других стран, кстати сказать, в том числе европейских ", - сказал Медведев на генсовете партии.Он уточнил, что Украина является техническим инструментом, а ее граждане — "расходный материал на выбранном Западом театре военных действий".

https://ria.ru/20221001/ukraina-1820908377.html

украина

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, в мире, дмитрий медведев, сша, единая россия