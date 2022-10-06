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Медведев назвал Украину инструментом Запада - РИА Новости, 06.10.2022
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Медведев назвал Украину инструментом Запада
Медведев назвал Украину инструментом Запада - РИА Новости, 06.10.2022
Медведев назвал Украину инструментом Запада
Россия сражается не с Украиной, она только инструмент, цели США и остального Запада – уничтожение России при ослаблении других стран, заявил председатель... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:12
2022-10-06T11:34
украина
россия
в мире
дмитрий медведев
сша
единая россия
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Россия сражается не с Украиной, она только инструмент, цели США и остального Запада – уничтожение России при ослаблении других стран, заявил председатель "Единой России" и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."При этом хочу специально подчеркнуть, что мы сражаемся не с Украиной как таковой, цели так называемого глобального Запада в лице США и основных прихлебателей предельно ясны: уничтожение России при ослаблении других стран, кстати сказать, в том числе европейских ", - сказал Медведев на генсовете партии.Он уточнил, что Украина является техническим инструментом, а ее граждане — "расходный материал на выбранном Западом театре военных действий".
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украина, россия, в мире, дмитрий медведев, сша, единая россия
Украина, Россия, В мире, Дмитрий Медведев, США, Единая Россия
11:12 06.10.2022 (обновлено: 11:34 06.10.2022)
 
Медведев назвал Украину инструментом Запада

Медведев назвал Украину инструментом Запада, который хочет уничтожить Россию

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Россия сражается не с Украиной, она только инструмент, цели США и остального Запада – уничтожение России при ослаблении других стран, заявил председатель "Единой России" и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"При этом хочу специально подчеркнуть, что мы сражаемся не с Украиной как таковой, цели так называемого глобального Запада в лице США и основных прихлебателей предельно ясны: уничтожение России при ослаблении других стран, кстати сказать, в том числе европейских ", - сказал Медведев на генсовете партии.
Он уточнил, что Украина является техническим инструментом, а ее граждане — "расходный материал на выбранном Западом театре военных действий".
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 21:01
Глава МИД Украины заявил, что обсудил с генсеком НАТО поддержку Украины
 
УкраинаРоссияВ миреДмитрий МедведевСШАЕдиная Россия
 
 
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