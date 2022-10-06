https://ria.ru/20221006/ukraina-1821906543.html
Медведев назвал Украину инструментом Запада
Медведев назвал Украину инструментом Запада - РИА Новости, 06.10.2022
Медведев назвал Украину инструментом Запада
Россия сражается не с Украиной, она только инструмент, цели США и остального Запада – уничтожение России при ослаблении других стран, заявил председатель... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:12
2022-10-06T11:12
2022-10-06T11:34
украина
россия
в мире
дмитрий медведев
сша
единая россия
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Россия сражается не с Украиной, она только инструмент, цели США и остального Запада – уничтожение России при ослаблении других стран, заявил председатель "Единой России" и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."При этом хочу специально подчеркнуть, что мы сражаемся не с Украиной как таковой, цели так называемого глобального Запада в лице США и основных прихлебателей предельно ясны: уничтожение России при ослаблении других стран, кстати сказать, в том числе европейских ", - сказал Медведев на генсовете партии.Он уточнил, что Украина является техническим инструментом, а ее граждане — "расходный материал на выбранном Западом театре военных действий".
https://ria.ru/20221001/ukraina-1820908377.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире, дмитрий медведев, сша, единая россия
Украина, Россия, В мире, Дмитрий Медведев, США, Единая Россия
11:12 06.10.2022 (обновлено: 11:34 06.10.2022)
Медведев назвал Украину инструментом Запада
Медведев назвал Украину инструментом Запада, который хочет уничтожить Россию