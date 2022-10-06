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Байдену и Зеленскому предложили потратить российские деньги на Украину

Байдену и Зеленскому предложили потратить российские деньги на Украину - РИА Новости, 06.10.2022

Байдену и Зеленскому предложили потратить российские деньги на Украину

Зеленский и Байден могли бы легко избежать ослабления поддержки Украины со стороны республиканцев, конфисковав замороженные российские активы, пишет Кит Нотон в РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T03:14

2022-10-06T03:14

2022-10-06T03:14

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Зеленский и Байден могли бы легко избежать ослабления поддержки Украины со стороны республиканцев, конфисковав замороженные российские активы, пишет Кит Нотон в статье для издания The Hill.Для этого, по его словам, было бы достаточно четко заявить, что платить за американскую помощь будет Россия. США и западные страны заморозили сотни миллиардов долларов в фондах российского центрального банка. К тому же они изъяли активы у лиц, попавших под санкции, напоминает автор.Со стороны Зеленского и украинского правительства было бы мудро отдать предпочтение американским компаниям, чтобы они участвовали в восстановлении страны. Если львиная доля счета за военную помощь принадлежит США, то американцы должны быть первыми кандидатами на участие в восстановлении Украины, говорится в статье.По мере роста счетов и затягивания конфликта американская общественность испытывает все меньше энтузиазма. А для Украины мнение американской общественности гораздо важнее, чем мнение любого другого народа, резюмирует автор материала.Ранее читатели американского консервативного портала Breitbart отреагировали на новые данные по госдолгу США, раскритиковав при этом помощь Вашингтона другим странам, включая Украину.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.На фоне российской специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

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