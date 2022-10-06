Байдену и Зеленскому предложили потратить российские деньги на Украину
The Hill: Зеленский и Байден должны потратить замороженные российские активы на Украину
Банкноты номиналом одна тысяча рублей. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Зеленский и Байден могли бы легко избежать ослабления поддержки Украины со стороны республиканцев, конфисковав замороженные российские активы, пишет Кит Нотон в статье для издания The Hill.
Со стороны Зеленского и украинского правительства было бы мудро отдать предпочтение американским компаниям, чтобы они участвовали в восстановлении страны. Если львиная доля счета за военную помощь принадлежит США, то американцы должны быть первыми кандидатами на участие в восстановлении Украины, говорится в статье.
По мере роста счетов и затягивания конфликта американская общественность испытывает все меньше энтузиазма. А для Украины мнение американской общественности гораздо важнее, чем мнение любого другого народа, резюмирует автор материала.
4 октября, 19:51США выделят военную помощь Украине
Ранее читатели американского консервативного портала Breitbart отреагировали на новые данные по госдолгу США, раскритиковав при этом помощь Вашингтона другим странам, включая Украину.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.
На фоне российской специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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